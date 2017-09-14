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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13438134391344013441
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 14:24

  BeneFuckTor написав:
  konstantin kirovograd написав:Чоловікам віком від 18


Вибори вибори кандидати зЕбури))

За словами Арахамії, він не брав участі у нараді в Офісі президента щодо підготовки до виборів. Також він стверджує, що її "не було взагалі".

Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того,
– наголосив Арахамія.
https://24tv.ua/vibori-ukrayini-arahami ... a_n2788987
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:41

  konstantin kirovograd написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:Рфяни звітують, що за березень запустили рекордну кількість шахедів - 4198.

десь читав що у них є техн. можливість запускати до 500 шт за раз.
а в 2023 на форумі всі дружно ржали про їх плани виготовляти 6тис шахедів в рік, бо ж розвал рф не за горами.
А потужна Європа (яка миру боїться більше як війни) скільки шт виготовляє, чи обмежується поки груповими фото підтримки, на 4-й рік повномаштабної

тоже не могу понять как страна которая запускала ракеты в космос,сделала Мрию не может на четвёртый год сделать аналог Шахеда или просто скопировать его как кацапы.Иран под санкциями сделал а мы при помощи всего мира не можем.

це ж інженерам потрібно гроші заплатити, а не як жіночкам 50+ в львівському генделику нашому турбопатріота
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:46

  detroytred написав:
  BeneFuckTor написав:
  konstantin kirovograd написав:Чоловікам віком від 18


Вибори вибори кандидати зЕбури))

За словами Арахамії, він не брав участі у нараді в Офісі президента щодо підготовки до виборів. Також він стверджує, що її "не було взагалі".

Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того,
– наголосив Арахамія.
https://24tv.ua/vibori-ukrayini-arahami ... a_n2788987

коли починають думати "ногом а не головом", психолухи радять в таких випадках: "намагайтесь не думати про вибори (мавпу з червоною дупою)"
flyman
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  #<1 ... 13438134391344013441
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