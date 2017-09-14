konstantin kirovograd написав:Чоловікам віком від 18
Вибори вибори кандидати зЕбури))
За словами Арахамії, він не брав участі у нараді в Офісі президента щодо підготовки до виборів. Також він стверджує, що її "не було взагалі".
Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того, – наголосив Арахамія. https://24tv.ua/vibori-ukrayini-arahami ... a_n2788987
konstantin kirovograd написав:Чоловікам віком від 18
Вибори вибори кандидати зЕбури))
За словами Арахамії, він не брав участі у нараді в Офісі президента щодо підготовки до виборів. Також він стверджує, що її "не було взагалі".
Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того, – наголосив Арахамія. https://24tv.ua/vibori-ukrayini-arahami ... a_n2788987
коли починають думати "ногом а не головом", психолухи радять в таких випадках: "намагайтесь не думати про вибори (мавпу з червоною дупою)"
pesikot написав:И фантазируюТ, как можно накопить там $50 000 - $70 000
щоб накопити такі кошти, треба красти як чиновники в Україні, взагалі не розумію, на що люди сподіваються, казала що буде вчити англійську(це у 40 років?), якщо ти рік планувала у Канаду, то чому не вивчила в Україні? років за 5 вивчить, сподіваюсь
не уявляю, як діти без знання мови до школи будуть ходити?
З дітьми взагалі проблеми немає, через місяці три- шість, вже все розуміють, через рік вільно розмовляють, і починають забувати українську.
З 40+ складніше, якщо не мала хочаб А2, якщо мала, то у суцільному англомовному середовищі через півроку-рік заговорить, через три буде вільно спілкуватись.
Тим у кого взагалі немає базового рівня, тим складно і довго.
2 млрд на дрова для ЗСУ: як наркоділки, візажисти та продавці сала стали "постачальниками" деревини
Продавці сала і косметики, наркоділки, фармацевти, автослюсарі, молоді підприємці з родини сержанта ТЦК раптово стали постачальниками деревини для Збройних Сил України. І це все – на сотні мільйонів гривень, які пройшли через тилові КЕВ (квартирно-експлуатаційні відділи).
18-річні підприємці без досвіду торгівлі деревиною раптом отримали доступ до державних контрактів. Угоди укладаються з людьми, які ще донедавна працювали на складах АТБ чи на молокозаводі.
🪙 🏹 Розбір динаміки просувань ворога у кореляції зі штурмовими діями у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця", а це 4 ОТУ — "Харків", "Старобільськ", "Луганськ" та "Донецьк". Це вся Харківська, Луганська та Донецькі області.
👤 Нагадаємо, що 26 січня Президент України призначив генерал-майора Михайла Драпатого (https://t.me/Drapatyi_KSV) командувачем ОСУВ "Хортиця". До того ж, йому доводиться ще відповідати й за Сухопутні війська.
📊 Ми відмінусували штурмові дії та просування ворога, які були на Курщині та Запоріжжі, та вивели змінну — кількість штурмових дій для захоплення одного квадратного кілометра територій.
🔄 Варто врахувати, що за нашими даними у кінці січня внесли зміни у механіку підрахунку штурмових дій. Відповідно вимоги до того, що вважати за таку дію виросли. Наприклад, якщо раніше висування групи противника в бік позицій і подальша втеча без контакту могла рахуватися за зіткнення, то тепер ні.
🇷🇺 В листопаді кацапам, щоб просунутися на 1 кв км треба було в середньому провести 7.1 атак. В грудні та січні після комплексу заходів по стабілізації вдалося підняти цей показник до 15.9 і 15.7 відповідно. В лютому вже з новим командувачем показник піднявся до 17.1. Крім того, пам'ятаємо, що були внесені зміни у механіку фіксації штурмових дій. "По старій системі" їх було б більше.
📈 Вже в березні цей показник для просування на 1 кв км, виріс до 36.4 атак. Якщо порівнювати кількість штурмів у листопаді (найважчому місяці) та березні, то при різниці у 20% атак, кількість втрачених територій тоді була у 7 разів більше.
📋Ми бачимо позитивну динаміку не тільки в статистиці втрачених територій, а й у методах та підходах загалом. Але не треба вважати, що проблеми в армії нікуди не поділися, їх досі багато і їх вирішення це тривалий процес. Головне те, що цей процес почався з кадровими змінами.
🪙 🏹 Розбір динаміки просувань ворога у кореляції зі штурмовими діями у смузі відповідальності
👤 Нагадаємо,
📋Ми бачимо позитивну динаміку не тільки в статистиці втрачених територій, а й у методах та підходах загалом. [b]Але не треба вважати, що проблеми в армії нікуди не поділися, їх досі багато і їх вирішення це тривалий процес. Головне те, що цей процес почався з кадровими змінами.
Часу більше нема, війна вже закінчується. Трамп дожав. Скоро вибори. Може правда бути, що наші рішили його в котрий раз киданути... но, малоймовірно, потік сзч не зупиняється. А зворотній процес з амністіями не спрацював. Заготовляти добровольців все важче.
konstantin kirovograd написав:ну хоть кому-то легче жить будет в тяжёлых условиях Европы --------------- Чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном більше не потрібно показувати військовий документ для оформлення паспорта, – МВС Тепер закордонні підрозділи ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку через реєстр.
Якщо даних немає, їх вноситимуть автоматично, а чоловіків братимуть на облік із формуванням електронного військово-облікового документа.
Медкомісію проходити не потрібно. Після реєстрації українець отримає паспорт у встановлені терміни.