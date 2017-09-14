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🏹 Розбір динаміки просувань ворога у кореляції зі штурмовими діями у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця", а це 4 ОТУ — "Харків", "Старобільськ", "Луганськ" та "Донецьк". Це вся Харківська, Луганська та Донецькі області.👤 Нагадаємо,. До того ж, йому доводиться ще відповідати й за Сухопутні війська.📊 Ми відмінусували штурмові дії та просування ворога, які були на Курщині та Запоріжжі, та вивели змінну — кількість штурмових дій для захоплення одного квадратного кілометра територій.🔄 Варто врахувати, що за нашими даними у кінці січня внесли зміни у механіку підрахунку штурмових дій. Відповідно вимоги до того, що вважати за таку дію виросли. Наприклад, якщо раніше висування групи противника в бік позицій і подальша втеча без контакту могла рахуватися за зіткнення, то тепер ні.🇷🇺 В листопаді кацапам, щоб просунутися на 1 кв км треба було в середньому провести 7.1 атак. В грудні та січні після комплексу заходів по стабілізації вдалося підняти цей показник до 15.9 і 15.7 відповідно. В лютому вже з новим командувачем показник піднявся до 17.1. Крім того, пам'ятаємо, що були внесені зміни у механіку фіксації штурмових дій. "По старій системі" їх було б більше.Якщо порівнювати кількість штурмів у листопаді (найважчому місяці) та березні, то при різниці у 20% атак, кількість втрачених територій тоді була у 7 разів більше.📋Ми бачимо позитивну динаміку не тільки в статистиці втрачених територій, а й у методах та підходах загалом.