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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13439134401344113442>
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 14:24

  BeneFuckTor написав:
  konstantin kirovograd написав:Чоловікам віком від 18


Вибори вибори кандидати зЕбури))

За словами Арахамії, він не брав участі у нараді в Офісі президента щодо підготовки до виборів. Також він стверджує, що її "не було взагалі".

Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того,
– наголосив Арахамія.
https://24tv.ua/vibori-ukrayini-arahami ... a_n2788987
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:26

konstantin kirovograd В Україні багато інших дронів
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:46

  detroytred написав:
  BeneFuckTor написав:
  konstantin kirovograd написав:Чоловікам віком від 18


Вибори вибори кандидати зЕбури))

За словами Арахамії, він не брав участі у нараді в Офісі президента щодо підготовки до виборів. Також він стверджує, що її "не було взагалі".

Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того,
– наголосив Арахамія.
https://24tv.ua/vibori-ukrayini-arahami ... a_n2788987

коли починають думати "ногом а не головом", психолухи радять в таких випадках: "намагайтесь не думати про вибори (мавпу з червоною дупою)"
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 16:20

  prodigy написав:
  pesikot написав:И фантазируюТ, как можно накопить там $50 000 - $70 000


щоб накопити такі кошти, треба красти як чиновники в Україні,
взагалі не розумію, на що люди сподіваються, казала що буде вчити англійську(це у 40 років?), якщо ти рік планувала у Канаду, то чому не вивчила в Україні? років за 5 вивчить, сподіваюсь :mrgreen:

не уявляю, як діти без знання мови до школи будуть ходити?

З дітьми взагалі проблеми немає, через місяці три- шість, вже все розуміють, через рік вільно розмовляють, і починають забувати українську. :roll:

З 40+ складніше, якщо не мала хочаб А2, якщо мала, то у суцільному англомовному середовищі через півроку-рік заговорить, через три буде вільно спілкуватись.

Тим у кого взагалі немає базового рівня, тим складно і довго. :cry:
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 16:41

  Xenon написав:С 12 ночи нет никаких обстрелов дальнобойных - ни шахедов ни ракет ни кабов...

:roll:

Ну поглядим ...

Или таки перемирие в небе, что маловероятно
Или таки хотят накопить мопедов, чтобы потом пулять ими по 250-300 за одну ночь, что более вероятно
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 01 кві, 2025 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 16:46

2 млрд на дрова для ЗСУ: як наркоділки, візажисти та продавці сала стали "постачальниками" деревини

Продавці сала і косметики, наркоділки, фармацевти, автослюсарі, молоді підприємці з родини сержанта ТЦК раптово стали постачальниками деревини для Збройних Сил України. І це все – на сотні мільйонів гривень, які пройшли через тилові КЕВ (квартирно-експлуатаційні відділи).

18-річні підприємці без досвіду торгівлі деревиною раптом отримали доступ до державних контрактів. Угоди укладаються з людьми, які ще донедавна працювали на складах АТБ чи на молокозаводі.

З початку 2023 року Україна уклала договорів на більш ніж 2,7 мільярди гривень на закупівлю дров для військових.
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/04/1/7505531/
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 18:22

Яка ціна квадратного кілометру в ОСУВ "Хортиця"?

🪙
🏹 Розбір динаміки просувань ворога у кореляції зі штурмовими діями у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця", а це 4 ОТУ — "Харків", "Старобільськ", "Луганськ" та "Донецьк". Це вся Харківська, Луганська та Донецькі області.

👤 Нагадаємо, що 26 січня Президент України призначив генерал-майора Михайла Драпатого (https://t.me/Drapatyi_KSV) командувачем ОСУВ "Хортиця". До того ж, йому доводиться ще відповідати й за Сухопутні війська.

📊 Ми відмінусували штурмові дії та просування ворога, які були на Курщині та Запоріжжі, та вивели змінну — кількість штурмових дій для захоплення одного квадратного кілометра територій.

🔄 Варто врахувати, що за нашими даними у кінці січня внесли зміни у механіку підрахунку штурмових дій. Відповідно вимоги до того, що вважати за таку дію виросли. Наприклад, якщо раніше висування групи противника в бік позицій і подальша втеча без контакту могла рахуватися за зіткнення, то тепер ні.

🇷🇺 В листопаді кацапам, щоб просунутися на 1 кв км треба було в середньому провести 7.1 атак. В грудні та січні після комплексу заходів по стабілізації вдалося підняти цей показник до 15.9 і 15.7 відповідно. В лютому вже з новим командувачем показник піднявся до 17.1. Крім того, пам'ятаємо, що були внесені зміни у механіку фіксації штурмових дій. "По старій системі" їх було б більше.

📈 Вже в березні цей показник для просування на 1 кв км, виріс до 36.4 атак. Якщо порівнювати кількість штурмів у листопаді (найважчому місяці) та березні, то при різниці у 20% атак, кількість втрачених територій тоді була у 7 разів більше.

📋Ми бачимо позитивну динаміку не тільки в статистиці втрачених територій, а й у методах та підходах загалом. Але не треба вважати, що проблеми в армії нікуди не поділися, їх досі багато і їх вирішення це тривалий процес. Головне те, що цей процес почався з кадровими змінами.
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:13

  prodigy написав:
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🏹 Розбір динаміки просувань ворога у кореляції зі штурмовими діями у смузі відповідальності

👤 Нагадаємо,

📋Ми бачимо позитивну динаміку не тільки в статистиці втрачених територій, а й у методах та підходах загалом. [b]Але не треба вважати, що проблеми в армії нікуди не поділися, їх досі багато і їх вирішення це тривалий процес. Головне те, що цей процес почався з кадровими змінами.

Часу більше нема, війна вже закінчується. Трамп дожав. Скоро вибори.
Може правда бути, що наші рішили його в котрий раз киданути... но, малоймовірно, потік сзч не зупиняється. А зворотній процес з амністіями не спрацював. Заготовляти добровольців все важче.
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:29

  konstantin kirovograd написав:ну хоть кому-то легче жить будет в тяжёлых условиях Европы
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Чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном більше не потрібно показувати військовий документ для оформлення паспорта, – МВС
Тепер закордонні підрозділи ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку через реєстр.

Якщо даних немає, їх вноситимуть автоматично, а чоловіків братимуть на облік із формуванням електронного військово-облікового документа.

Медкомісію проходити не потрібно. Після реєстрації українець отримає паспорт у встановлені терміни.



О, для своїх синків зробили! Ну от як це назвати?
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну



В оккупации можно жить ... по словам тех, кто не жил в оккупации ...
pesikot
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