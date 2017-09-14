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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:53
Banderlog написав:
hxbbgaf написав: Hotab написав:hxbbgaf
Абирвалг, а ти на скільки виглядаєш в свої 14?
Не дуже. Серце колить, тиск стрибає, печінка тягне, жовті круги біля очей, темні мішки.. Але мабуть скоро доведеться йти воювати замість отих биканів, про яких писав вище.
круги біля очей?
коле і стрибає то байка. То псіхо соматіка
Тиск медикаментозно збивається?
Тоді вітаю, Ви нам підходите, даж в дшб.Тим більше ви ідєйний.
Пора друже, пора. Відстояти ідеї майдану гідності. Чи ви думаєте, що ті хто стояв проти вас в ті буремні роки, підуть?
Беріть теплі речі, чай, бутерброди! Й сідайте в бусика, Нам потрібна ваша підтримка!
Не знаю, я не ходив по лікарях, не вірю їм після того, як вони замордували батька, сперше виписали за 1 день із запорожця 26, з ковідом, пневмонією і жахливою кардіограмою, потім на медгородку за тиждень замордували, забрали телефон. не давали ніякого зв'язку, якби я знав, які там нелюди, не вмовляв би його госпіталізуватись. Найдобріша людина була. До того ж, гарний радіотехнік, зараз би щось паяв, якби був живий і було на це здоров'я.
Збивається бісопролом і клофеліном.
Мали б піти силовики в перших рядах, на те вони і силовики. Чого вони проти мене мали стояти? Я мирно стояв собі і мітингував, ніякого не ображав.. Знову будеш янука виправдовувати? Я писав вже про все, і про 30 листопада, і про викрадення, і про розстріли, і при ту піраміду з космічними відсотками і про грабунок ЗВР, і про те, як зек хотів розколоти країну в Харкові, і там проти нього вийшли десятки тисяч харків'ян і навіть Гепа, і хряк ганебно втік і став закликати ворога нас вбивати. Що тут можна підтримувати?
В бусіка сідати не збираюсь, нехай вони отримають премію за когось іншого, нехай надсилають повістку.
Хоча що з ботом говорити.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 20:02
hxbbgaf написав:
Збивається бісопролом і клофеліном.
ИМХО из этой схемы бисиптолом можно исключить)))
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Додано: Вів 01 кві, 2025 20:08
Прохожий написав: hxbbgaf написав:
Збивається бісопролом і клофеліном.
ИМХО из этой схемы бисиптолом можно исключить)))
Коли як, вдень бісопролом, вночі клофеліном, не одночасно же, бісептол - то щось інше
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Додано: Вів 01 кві, 2025 20:12
hxbbgaf написав: Прохожий написав: hxbbgaf написав:
Збивається бісопролом і клофеліном.
ИМХО из этой схемы бисиптолом можно исключить)))
Коли як, вдень бісопролом, вночі клофеліном, не одночасно же, бісептол - то щось інше
вам видней
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Додано: Вів 01 кві, 2025 20:13
hxbbgaf написав: Banderlog написав:
hxbbgaf написав:
Не дуже. Серце колить, тиск стрибає, печінка тягне, жовті круги біля очей, темні мішки.. Але мабуть скоро доведеться йти воювати замість отих биканів, про яких писав вище.
круги біля очей?
коле і стрибає то байка. То псіхо соматіка
Тиск медикаментозно збивається?
Тоді вітаю, Ви нам підходите, даж в дшб.Тим більше ви ідєйний.
Пора друже, пора. Відстояти ідеї майдану гідності. Чи ви думаєте, що ті хто стояв проти вас в ті буремні роки, підуть?
Беріть теплі речі, чай, бутерброди! Й сідайте в бусика, Нам потрібна ваша підтримка!
Не знаю, я не ходив по лікарях, не вірю їм після того, як вони замордували батька, сперше виписали за 1 день із запорожця 26, з ковідом, пневмонією і жахливою кардіограмою, потім на медгородку за тиждень замордували, забрали телефон. не давали ніякого зв'язку, якби я знав, які там нелюди, не вмовляв би його госпіталізуватись. Найдобріша людина була. До того ж, гарний радіотехнік, зараз би щось паяв, якби був живий і було на це здоров'я.
Збивається бісопролом і клофеліном.
Мали б піти силовики в перших рядах, на те вони і силовики. Чого вони проти мене мали стояти? Я мирно стояв собі і мітингував, ніякого не ображав.. Знову будеш янука виправдовувати? Я писав вже про все, і про 30 листопада, і про викрадення, і про розстріли, і при ту піраміду з космічними відсотками і про грабунок ЗВР, і про те, як зек хотів розколоти країну в Харкові, і там проти нього вийшли десятки тисяч харків'ян і навіть Гепа, і хряк ганебно втік і став закликати ворога нас вбивати. Що тут можна підтримувати?
В бусіка сідати не збираюсь, нехай вони отримають премію за когось іншого, нехай надсилають повістку.
Хоча що з ботом говорити.
То всі ті препарати що ви тут раніше писали ви собі самі прописали? Бо ж не вірите лікарям?
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