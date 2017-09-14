Hotab написав:hxbbgaf Абирвалг, а ти на скільки виглядаєш в свої 14?
Не дуже. Серце колить, тиск стрибає, печінка тягне, жовті круги біля очей, темні мішки.. Але мабуть скоро доведеться йти воювати замість отих биканів, про яких писав вище.
круги біля очей? коле і стрибає то байка. То псіхо соматіка Тиск медикаментозно збивається? Тоді вітаю, Ви нам підходите, даж в дшб.Тим більше ви ідєйний. Пора друже, пора. Відстояти ідеї майдану гідності. Чи ви думаєте, що ті хто стояв проти вас в ті буремні роки, підуть? Беріть теплі речі, чай, бутерброди! Й сідайте в бусика, Нам потрібна ваша підтримка!
Не знаю, я не ходив по лікарях, не вірю їм після того, як вони замордували батька, сперше виписали за 1 день із запорожця 26, з ковідом, пневмонією і жахливою кардіограмою, потім на медгородку за тиждень замордували, забрали телефон. не давали ніякого зв'язку, якби я знав, які там нелюди, не вмовляв би його госпіталізуватись. Найдобріша людина була. До того ж, гарний радіотехнік, зараз би щось паяв, якби був живий і було на це здоров'я. Збивається бісопролом і клофеліном. Мали б піти силовики в перших рядах, на те вони і силовики. Чого вони проти мене мали стояти? Я мирно стояв собі і мітингував, ніякого не ображав.. Знову будеш янука виправдовувати? Я писав вже про все, і про 30 листопада, і про викрадення, і про розстріли, і при ту піраміду з космічними відсотками і про грабунок ЗВР, і про те, як зек хотів розколоти країну в Харкові, і там проти нього вийшли десятки тисяч харків'ян і навіть Гепа, і хряк ганебно втік і став закликати ворога нас вбивати. Що тут можна підтримувати? В бусіка сідати не збираюсь, нехай вони отримають премію за когось іншого, нехай надсилають повістку. Хоча що з ботом говорити.
hxbbgaf написав:Не дуже. Серце колить, тиск стрибає, печінка тягне, жовті круги біля очей, темні мішки.. Але мабуть скоро доведеться йти воювати замість отих биканів, про яких писав вище.
круги біля очей? коле і стрибає то байка. То псіхо соматіка Тиск медикаментозно збивається? Тоді вітаю, Ви нам підходите, даж в дшб.Тим більше ви ідєйний. Пора друже, пора. Відстояти ідеї майдану гідності. Чи ви думаєте, що ті хто стояв проти вас в ті буремні роки, підуть? Беріть теплі речі, чай, бутерброди! Й сідайте в бусика, Нам потрібна ваша підтримка!
Не знаю, я не ходив по лікарях, не вірю їм після того, як вони замордували батька, сперше виписали за 1 день із запорожця 26, з ковідом, пневмонією і жахливою кардіограмою, потім на медгородку за тиждень замордували, забрали телефон. не давали ніякого зв'язку, якби я знав, які там нелюди, не вмовляв би його госпіталізуватись. Найдобріша людина була. До того ж, гарний радіотехнік, зараз би щось паяв, якби був живий і було на це здоров'я. Збивається бісопролом і клофеліном. Мали б піти силовики в перших рядах, на те вони і силовики. Чого вони проти мене мали стояти? Я мирно стояв собі і мітингував, ніякого не ображав.. Знову будеш янука виправдовувати? Я писав вже про все, і про 30 листопада, і про викрадення, і про розстріли, і при ту піраміду з космічними відсотками і про грабунок ЗВР, і про те, як зек хотів розколоти країну в Харкові, і там проти нього вийшли десятки тисяч харків'ян і навіть Гепа, і хряк ганебно втік і став закликати ворога нас вбивати. Що тут можна підтримувати? В бусіка сідати не збираюсь, нехай вони отримають премію за когось іншого, нехай надсилають повістку. Хоча що з ботом говорити.
То всі ті препарати що ви тут раніше писали ви собі самі прописали? Бо ж не вірите лікарям?
Она сказала это в ответ на вопрос о новом призыве в России, где с 1 апреля собираются набрать 160 тысяч военнослужащих в армию, передает Sky News.
"Я могу повторить, что сказал президент вчера вечером. Он разочарован обоими лидерами это конфликта. Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают по обе стороны, и это происходит слишком долго", - подчеркнула Левитт.
И только в себе, найвеличніший "железокопытный" не разочаровывается
Никто его за язык, про 24 часа не тянул, сам сказал И он не поц из подворотни Бруклина, а президент оф таки Америки
PS. Сумно, блядь ... когда у власти популисты. Ещё хуже, когда у власти популисты-нарцисы И гораздо хуже, когда находятся те, кто это поддерживает
❗️перемовини рф та США зайшли у глухий кут: росія відмовилася прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні «у нинішньому вигляді», – Reuters.
▪️«Американські мирні ініціативи не вирішують проблеми, які спричинили війну», сказав заступник міністра закордонних справ рф Рябков. ▪️Як відомо, путін вимагає від України відмови від вступу до НАТО, скорочення армії, а також визнання анексії п’ятьох українських регіонів в їхніх адміністративних кордонах.
❗️перемовини рф та США зайшли у глухий кут: росія відмовилася прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні «у нинішньому вигляді», – Reuters.
▪️«Американські мирні ініціативи не вирішують проблеми, які спричинили війну», сказав заступник міністра закордонних справ рф Рябков. ▪️Як відомо, путін вимагає від України відмови від вступу до НАТО, скорочення армії, а також визнання анексії п’ятьох українських регіонів в їхніх адміністративних кордонах.
За моїм запрошенням до України прибув особливий гість — пастор Марк Бернс, особистий духовний радник Президента Дональда Трампа. Це відома в релігійних і політичних колах США постать, чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки Перш за все, ми з пастором Бернсом вирушили до Бучі, Ірпеня та Бородянки — щоб він на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України, та особисто почув спогади свідків, переживших цю страшну окупацію… Побачене глибоко вразило його — він не приховував болю, обурення і щирого співчуття. Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього. Пастор Бернс — людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення. І я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва. Але це була лише перша наша зупинка. Далі буде більше! https://www.facebook.com/chiefrabbiua/p ... sshaVI69bD І зустрівся ще з Ю.Тимошенко.
Шустра... 17 січня. Перший український політик вже зустрівся із спецпредставником Трампа по Україні, генералом Кітом Келлогом. Як не дивно, це не Єрмак – а Юлія Тимошенко. Для цієї цілі вона приїхала у Париж на міжнародну конференцію по проблемам Ірана. Джерела повідомляють, що під час конференції відбулася особиста зустріч Келлога та Юлії Володимирівни. https://studlib.org.ua/ukrayina/pershyj ... ne-yermak/
detroytred написав:За моїм запрошенням до України прибув особливий гість — пастор Марк Бернс, особистий духовний радник Президента Дональда Трампа. Це відома в релігійних і політичних колах США постать, ...
І зустрівся ще з Ю.Тимошенко.
Шустра... 17 січня. Перший український політик вже зустрівся із спецпредставником Трампа по Україні, генералом Кітом Келлогом. Як не дивно, це не Єрмак – а Юлія Тимошенко. Для цієї цілі вона приїхала у Париж на міжнародну конференцію по проблемам Ірана. Джерела повідомляють, що під час конференції відбулася особиста зустріч Келлога та Юлії Володимирівни. https://studlib.org.ua/ukrayina/pershyj ... ne-yermak/