RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13440134411344213443
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Держим кулачки?

вже місяц гуляз ця байка ,
дадуть Юлі Руля на перехідний період - технічний президент ,
підтримка маховика.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6700
З нами з: 23.11.14
Подякував: 769 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 21:37

Трамп считает, что путин тянет время, администрация рассматривает возможность агрессивного применения санкций, включая российский «теневой флот»

Источник, знакомый с ходом дискуссий, сообщил телеканалу FOX, что президент Трамп разочарован путиным и считает, что Россия «замедляет всеобъемлющее прекращение огня».

https://x.com/JacquiHeinrich/status/1907132555293581469
Xenon
 
Повідомлень: 5241
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вітаю з днем дурака.
Проф святом найвеличнішого
Класно поржали з 2019
Дякую всім
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 17.12.22
Подякував: 150 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 21:45

  _hunter написав:Держим кулачки? :)

Та тоді це буде ще прикольніше, ніж у 2019.
Продемонструє, що потрібно для очолення країни.
Може дійде навіть до самих гальмівних.
detroytred
 
Повідомлень: 23816
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:29

  detroytred написав:
  _hunter написав:Держим кулачки? :)

Та тоді це буде ще прикольніше, ніж у 2019.
Продемонструє, що потрібно для очолення країни.
Може дійде навіть до самих гальмівних.

Джина Чумаківна Кашпіровська вангувала що жінка врятує неньку
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39016
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2813 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:42

Путь от "за 24 часа" до.. "возможно через несколько месяцев.."


❗️Перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі(!) кілька місяців: так вважають високопосадовці адміністрації Трампа, – Reuters.

Рубіо заявив главам МЗС балтійських країн, що США ще далекі від досягнення угоди, пише видання.


https://www.reuters.com/world/trump-off ... -01//quote]
Xenon
 
Повідомлень: 5241
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 23:29

  Бетон написав:Вітаю з днем дурака.
Проф святом найвеличнішого
Класно поржали з 2019
Дякую всім

Зображення
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2426
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13440134411344213443
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 91978
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 267085
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 917129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13854)
01.04.2025 21:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.