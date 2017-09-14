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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:33
_hunter написав:
Держим кулачки?
вже місяц гуляз ця байка ,
дадуть Юлі Руля на перехідний період - технічний президент ,
підтримка маховика.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:37
Трамп считает, что путин тянет время, администрация рассматривает возможность агрессивного применения санкций, включая российский «теневой флот»
Источник, знакомый с ходом дискуссий, сообщил телеканалу FOX, что президент Трамп разочарован путиным и считает, что Россия «замедляет всеобъемлющее прекращение огня».https://x.com/JacquiHeinrich/status/1907132555293581469
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:40
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:45
_hunter написав:
Держим кулачки?
Та тоді це буде ще прикольніше, ніж у 2019.
Продемонструє, що потрібно для очолення країни.
Може дійде навіть до самих гальмівних.
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detroytred
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:29
detroytred написав: _hunter написав:
Держим кулачки?
Та тоді це буде ще прикольніше, ніж у 2019.
Продемонструє, що потрібно для очолення країни.
Може дійде навіть до самих гальмівних.
Джина Чумаківна Кашпіровська вангувала що жінка врятує неньку
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:42
Путь от "за 24 часа" до.. "возможно через несколько месяцев.."
https://www.reuters.com/world/trump-off ... -01//quote
❗️Перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі(!) кілька місяців: так вважають високопосадовці адміністрації Трампа, – Reuters.
Рубіо заявив главам МЗС балтійських країн, що США ще далекі від досягнення угоди, пише видання.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 23:29
Бетон написав:
Вітаю з днем дурака.
Проф святом найвеличнішого
Класно поржали з 2019
Дякую всім
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Banderlog
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