RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13440134411344213443
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:42

Путь от "за 24 часа" до.. "возможно через несколько месяцев.."


❗️Перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі(!) кілька місяців: так вважають високопосадовці адміністрації Трампа, – Reuters.

Рубіо заявив главам МЗС балтійських країн, що США ще далекі від досягнення угоди, пише видання.


https://www.reuters.com/world/trump-off ... -01//quote]
Xenon
 
Повідомлень: 5241
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 23:29

  Бетон написав:Вітаю з днем дурака.
Проф святом найвеличнішого
Класно поржали з 2019
Дякую всім

Зображення
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 05:33

  flyman написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Держим кулачки? :)

Та тоді це буде ще прикольніше, ніж у 2019.
Продемонструє, що потрібно для очолення країни.
Може дійде навіть до самих гальмівних.

Джина Чумаківна Кашпіровська вангувала що жінка врятує неньку

Ну як «жінка».. Філіпінка!
Ну як «країну».. Флаймана!
Ну як «врятує».. Перерве його 11-річне рукоблудство.. Теж мені порятунок..
Hotab
 
Повідомлень: 14617
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2337 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 13440134411344213443
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 91995
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 267102
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 917175
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4755)
02.04.2025 01:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.