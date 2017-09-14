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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:42
Путь от "за 24 часа" до.. "возможно через несколько месяцев.."
https://www.reuters.com/world/trump-off ... -01//quote
❗️Перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі(!) кілька місяців: так вважають високопосадовці адміністрації Трампа, – Reuters.
Рубіо заявив главам МЗС балтійських країн, що США ще далекі від досягнення угоди, пише видання.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 23:29
Бетон написав:
Вітаю з днем дурака.
Проф святом найвеличнішого
Класно поржали з 2019
Дякую всім
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Додано: Сер 02 кві, 2025 05:33
flyman написав: detroytred написав: _hunter написав:
Держим кулачки?
Та тоді це буде ще прикольніше, ніж у 2019.
Продемонструє, що потрібно для очолення країни.
Може дійде навіть до самих гальмівних.
Джина Чумаківна Кашпіровська вангувала що жінка врятує неньку
Ну як «жінка».. Філіпінка!
Ну як «країну».. Флаймана!
Ну як «врятує».. Перерве його 11-річне рукоблудство.. Теж мені порятунок..
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