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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13440134411344213443
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:42

Путь от "за 24 часа" до.. "возможно через несколько месяцев.."


❗️Перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі(!) кілька місяців: так вважають високопосадовці адміністрації Трампа, – Reuters.

Рубіо заявив главам МЗС балтійських країн, що США ще далекі від досягнення угоди, пише видання.


https://www.reuters.com/world/trump-off ... -01//quote]
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 23:29

  Бетон написав:Вітаю з днем дурака.
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Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 06:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Харків масовано атакували російські безпілотники: 15 влучань – фото, відео
За даними мера, по місту було завдано 15 ударів. Всі влучання сталися в Холодногорському районі.

Виникла пожежа на двох промислових об'єктах, поряд з ними пошкоджено понад 10 будинків приватного сектору.

За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, площа пожежі на одній 4-поверхової промислової будівлі склала 1000 м.кв, на другій – 500 м.кв.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 08:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А что война кончилась уже?
Богатырскую готовят для формулы 1.
По всему городу ремонты.
Я так понимаю, вместо ракет идёт дерибан
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 08:44

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Вітаю з днем дурака.
Проф святом найвеличнішого
Класно поржали з 2019
Дякую всім

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Бгггггг
Бетон
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