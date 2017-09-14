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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:42
Путь от "за 24 часа" до.. "возможно через несколько месяцев.."
https://www.reuters.com/world/trump-off ... -01//quote
❗️Перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі(!) кілька місяців: так вважають високопосадовці адміністрації Трампа, – Reuters.
Рубіо заявив главам МЗС балтійських країн, що США ще далекі від досягнення угоди, пише видання.
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Xenon
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Додано: Вів 01 кві, 2025 23:29
Бетон написав:
Вітаю з днем дурака.
Проф святом найвеличнішого
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Дякую всім
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Banderlog
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Додано: Сер 02 кві, 2025 06:48
Харків масовано атакували російські безпілотники: 15 влучань – фото, відео
За даними мера, по місту було завдано 15 ударів. Всі влучання сталися в Холодногорському районі.
Виникла пожежа на двох промислових об'єктах, поряд з ними пошкоджено понад 10 будинків приватного сектору.
За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, площа пожежі на одній 4-поверхової промислової будівлі склала 1000 м.кв, на другій – 500 м.кв.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 08:44
А что война кончилась уже?
Богатырскую готовят для формулы 1.
По всему городу ремонты.
Я так понимаю, вместо ракет идёт дерибан
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Бетон
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Додано: Сер 02 кві, 2025 08:44
Banderlog написав: Бетон написав:
Вітаю з днем дурака.
Проф святом найвеличнішого
Класно поржали з 2019
Дякую всім
Бгггггг
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Бетон
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