prodigy написав:я не розумію на що люди розраховують подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18
перевага в тому що його не витягнуть за ноги з екскаватора в будь-який момент "люди в рибацькій формі" і його дітям світить щось більше ніж безкінечна визвільна війна з одвічним ворогом. Заради можливості "смотреть в завтрашний день" можна й потерпіти погодні умови прерій Саскачевану
в Україні війна на все життя? а, чи можна й потерпіти замість захисту країни? так заради такої мети можна й десь в підвалі пару років пересідити - щоб не знайшли
pesikot написав:И фантазируюТ, как можно накопить там $50 000 - $70 000
щоб накопити такі кошти, треба красти як чиновники в Україні, взагалі не розумію, на що люди сподіваються, казала що буде вчити англійську(це у 40 років?), якщо ти рік планувала у Канаду, то чому не вивчила в Україні? років за 5 вивчить, сподіваюсь
не уявляю, як діти без знання мови до школи будуть ходити?
З дітьми взагалі проблеми немає, через місяці три- шість, вже все розуміють, через рік вільно розмовляють, і починають забувати українську.
З 40+ складніше, якщо не мала хочаб А2, якщо мала, то у суцільному англомовному середовищі через півроку-рік заговорить, через три буде вільно спілкуватись.
Тим у кого взагалі немає базового рівня, тим складно і довго.
вже скільки людей за кордоном - можна скласти явлення, як воно з мовою.
діти так, балакають. вільно - дуже широке визначення. щоб з друзями теревенити - так. для навчання - подивимось, гадаю вже не так вільно.
якщо вважати вільне спілкування - native, то для більшості це недосяжна мета. й акцент нікуди не подінеться. три, а реальніше п'ять років - це рівень В2. для життя достатньо, працювати в офісі з клієнтами - ще ні
prodigy написав:я не розумію на що люди розраховують подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18
перевага в тому що його не витягнуть за ноги з екскаватора в будь-який момент "люди в рибацькій формі" і його дітям світить щось більше ніж безкінечна визвільна війна з одвічним ворогом. Заради можливості "смотреть в завтрашний день" можна й потерпіти погодні умови прерій Саскачевану
в Україні війна на все життя? а, чи можна й потерпіти замість захисту країни? так заради такої мети можна й десь в підвалі пару років пересідити - щоб не знайшли
Года три назад - да даже два - то же самое говорили...
«Що ми з вами можемо робити (і ми маємо це робити) — через свої соціальні зв'язки (в кожного вони є) вибивати оце. Якщо ми цього не будемо робити, загроза дуже серйозна. Загроза розколу українського суспільства — це те, чого прагнуть сьогодні росіяни. Це їхня мета. Тільки за цієї умови буде ліквідована українська державність. Все», — підкреслила науковиця (Елла Лібанова).