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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 134411344213443134441344513446>
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:42

Путь от "за 24 часа" до.. "возможно через несколько месяцев.."


❗️Перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі(!) кілька місяців: так вважають високопосадовці адміністрації Трампа, – Reuters.

Рубіо заявив главам МЗС балтійських країн, що США ще далекі від досягнення угоди, пише видання.


https://www.reuters.com/world/trump-off ... -01//quote]
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 23:29

  Бетон написав:Вітаю з днем дурака.
Проф святом найвеличнішого
Класно поржали з 2019
Дякую всім

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Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 06:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Харків масовано атакували російські безпілотники: 15 влучань – фото, відео
За даними мера, по місту було завдано 15 ударів. Всі влучання сталися в Холодногорському районі.

Виникла пожежа на двох промислових об'єктах, поряд з ними пошкоджено понад 10 будинків приватного сектору.

За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, площа пожежі на одній 4-поверхової промислової будівлі склала 1000 м.кв, на другій – 500 м.кв.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 08:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А что война кончилась уже?
Богатырскую готовят для формулы 1.
По всему городу ремонты.
Я так понимаю, вместо ракет идёт дерибан
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 08:44

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Вітаю з днем дурака.
Проф святом найвеличнішого
Класно поржали з 2019
Дякую всім

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Бгггггг
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 08:51

  Letusrock написав:
  prodigy написав:я не розумію на що люди розраховують
подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к
отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18

перевага в тому що його не витягнуть за ноги з екскаватора в будь-який момент "люди в рибацькій формі" і його дітям світить щось більше ніж безкінечна визвільна війна з одвічним ворогом.
Заради можливості "смотреть в завтрашний день" можна й потерпіти погодні умови прерій Саскачевану

в Україні війна на все життя? а, чи можна й потерпіти замість захисту країни? так заради такої мети можна й десь в підвалі пару років пересідити - щоб не знайшли :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 08:56

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Вітаю з днем дурака.
Проф святом найвеличнішого
Класно поржали з 2019
Дякую всім

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Ви вже занабто ставитесь до чоловіка який НІЯК не впливав на напад с 2019 р.
.... тай ще бетон на очах обіс....вся , .....Бгггг написав ..... страхіття
холява
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 08:57

  _Mykola_ написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:И фантазируюТ, как можно накопить там $50 000 - $70 000


щоб накопити такі кошти, треба красти як чиновники в Україні,
взагалі не розумію, на що люди сподіваються, казала що буде вчити англійську(це у 40 років?), якщо ти рік планувала у Канаду, то чому не вивчила в Україні? років за 5 вивчить, сподіваюсь :mrgreen:

не уявляю, як діти без знання мови до школи будуть ходити?

З дітьми взагалі проблеми немає, через місяці три- шість, вже все розуміють, через рік вільно розмовляють, і починають забувати українську. :roll:

З 40+ складніше, якщо не мала хочаб А2, якщо мала, то у суцільному англомовному середовищі через півроку-рік заговорить, через три буде вільно спілкуватись.

Тим у кого взагалі немає базового рівня, тим складно і довго. :cry:

вже скільки людей за кордоном - можна скласти явлення, як воно з мовою.

діти так, балакають. вільно - дуже широке визначення. щоб з друзями теревенити - так. для навчання - подивимось, гадаю вже не так вільно.

якщо вважати вільне спілкування - native, то для більшості це недосяжна мета. й акцент нікуди не подінеться. три, а реальніше п'ять років - це рівень В2. для життя достатньо, працювати в офісі з клієнтами - ще ні 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:03

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  prodigy написав:я не розумію на що люди розраховують
подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к
отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18

перевага в тому що його не витягнуть за ноги з екскаватора в будь-який момент "люди в рибацькій формі" і його дітям світить щось більше ніж безкінечна визвільна війна з одвічним ворогом.
Заради можливості "смотреть в завтрашний день" можна й потерпіти погодні умови прерій Саскачевану

в Україні війна на все життя? а, чи можна й потерпіти замість захисту країни? так заради такої мети можна й десь в підвалі пару років пересідити - щоб не знайшли :D

Года три назад - да даже два - то же самое говорили...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:04

  ЛАД написав:
«Що ми з вами можемо робити (і ми маємо це робити) — через свої соціальні зв'язки (в кожного вони є) вибивати оце. Якщо ми цього не будемо робити, загроза дуже серйозна. Загроза розколу українського суспільства — це те, чого прагнуть сьогодні росіяни. Це їхня мета. Тільки за цієї умови буде ліквідована українська державність. Все», — підкреслила науковиця (Елла Лібанова).
https://lb.ua/news/2025/02/11/659943_ella_libanova_day_bozhe_shchob_tretina.html
К сожалению, некоторые "ура-патриоты" этого до сих пор не понимают.
"Полезные идиоты"?

аби сказати? що саме не поділяють патріоти з написаного Лібановою?

а свої фантомні болі, що тебе доведеться розмовляти українською у Львові залиш собі. а якщо будуть реальні іммігранти, ти ж перший почнеш волати - вони ж по-руські взагалі не говорять :D
Shaman
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