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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1344213443134441344513446>
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:06

  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:З дітьми взагалі проблеми немає, через місяці три- шість, вже все розуміють, через рік вільно розмовляють, і починають забувати українську. :roll:

З 40+ складніше, якщо не мала хочаб А2, якщо мала, то у суцільному англомовному середовищі через півроку-рік заговорить, через три буде вільно спілкуватись.

Тим у кого взагалі немає базового рівня, тим складно і довго. :cry:

вже скільки людей за кордоном - можна скласти явлення, як воно з мовою.

діти так, балакають. вільно - дуже широке визначення. щоб з друзями теревенити - так. для навчання - подивимось, гадаю вже не так вільно.

Главное, что удаленки для обучения "хватает". Так хватает, что ВНТ отменили...
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:07

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:перевага в тому що його не витягнуть за ноги з екскаватора в будь-який момент "люди в рибацькій формі" і його дітям світить щось більше ніж безкінечна визвільна війна з одвічним ворогом.
Заради можливості "смотреть в завтрашний день" можна й потерпіти погодні умови прерій Саскачевану

в Україні війна на все життя? а, чи можна й потерпіти замість захисту країни? так заради такої мети можна й десь в підвалі пару років пересідити - щоб не знайшли :D

Года три назад - да даже два - то же самое говорили...

ось ти за скільки років - вже працюєш екскаваторником? чи може муляром? чи може насправді чекаєш, як повернутися в Україну? коли її хтось оборонить звісно 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:11

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:З дітьми взагалі проблеми немає, через місяці три- шість, вже все розуміють, через рік вільно розмовляють, і починають забувати українську. :roll:

З 40+ складніше, якщо не мала хочаб А2, якщо мала, то у суцільному англомовному середовищі через півроку-рік заговорить, через три буде вільно спілкуватись.

Тим у кого взагалі немає базового рівня, тим складно і довго. :cry:

вже скільки людей за кордоном - можна скласти явлення, як воно з мовою.

діти так, балакають. вільно - дуже широке визначення. щоб з друзями теревенити - так. для навчання - подивимось, гадаю вже не так вільно.

Главное, что удаленки для обучения "хватает". Так хватает, что ВНТ отменили...

погано з освітою, тебе це дивує? он в Харкові третій рік віддалено вчатся, не знаєш чому? ти сюди зайшов зловтішатися, як в Україні погано? я ж кажу - перший повернешся, коли війна закінчиться - будеш розповідати, як тобі тяжко в еміграції жилося...

гадаю, мало з тебе за виїзд зняли - нічого, на в'їзді надолужать :lol: так що економ свої 500 євро, знадобляться
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:19

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:вже скільки людей за кордоном - можна скласти явлення, як воно з мовою.

діти так, балакають. вільно - дуже широке визначення. щоб з друзями теревенити - так. для навчання - подивимось, гадаю вже не так вільно.

Главное, что удаленки для обучения "хватает". Так хватает, что ВНТ отменили...

погано з освітою, тебе це дивує? он в Харкові третій рік віддалено вчатся, не знаєш чому? ти сюди зайшов зловтішатися, як в Україні погано?

Снова мысль в трех соснах потерял? :lol:
- то был "намек", что и на Родине с обучением не все ОК - настолько не ок, что пугать проблемами обучения на чужбине - вряд ли стоит..
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а, чи можна й потерпіти замість захисту країни? так заради такої мети можна й десь в підвалі пару років пересідити - щоб не знайшли

а який сенс екскаваторщику сидіти ще 5-10 років в підвалі, якщо він може по своїй спеціальності працювати в Манітобі і жити ВЖЕ повним життям, а не потім, коли небуть "післявійни"
  Shaman написав:в Україні війна на все життя?
життя занадто коротке щоб роками слухати про кордони91, потім просто перемогу, потім справедливий мир, тепер стійкий мир, далі ще щось придумають років на 5-10
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:33

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
«Що ми з вами можемо робити (і ми маємо це робити) — через свої соціальні зв'язки (в кожного вони є) вибивати оце. Якщо ми цього не будемо робити, загроза дуже серйозна. Загроза розколу українського суспільства — це те, чого прагнуть сьогодні росіяни. Це їхня мета. Тільки за цієї умови буде ліквідована українська державність. Все», — підкреслила науковиця (Елла Лібанова).
https://lb.ua/news/2025/02/11/659943_ella_libanova_day_bozhe_shchob_tretina.html
К сожалению, некоторые "ура-патриоты" этого до сих пор не понимают.
"Полезные идиоты"?

а якщо будуть реальні іммігранти, ти ж перший почнеш волати - вони ж по-руські взагалі не говорять :D

И опять же: ведь на мове они будут на уровне носителя балакать - и все те ролики "чому нэ дэржавною" снимать не получится :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:45

  _hunter написав:И опять же: ведь на мове они будут на уровне носителя балакать - и все те ролики "чому нэ дэржавною" снимать не получится :D

Скільки коштує репетитор година у Німеччині? Перше покоління еміграції це виживання. Їх діти вже краще, якщо у батьків буде 2 роботи у кожного. Скільки разів ви були у відпустці? І так вам дуже кортить щоб вас вважали біженцем яким ви не є. Навіть моя коліжанка-юрист менше слідкує за законодавством України у Німеччині, а ви штудуєте прям кожен день. ) освіта наразі у дітей навіть переселенців буде нормальна, якщо батьки не пішли в фрустрацію. Ностріфікація дипломів ВУЗів проходить гарно у всіх країнах ЄС, десь з 2014 болонська система дає предмети і години згідно європейського зразку. Тому сім'ї які мають дітей в Україні, наразі мають через міграційні процеси більший вибір гарної освіти (освіта також дешевша) в Україні, якщо не ліниві.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:47

Ядро ​​бази даних: в автоінспекціях України стався витік сотень тисяч особистих документів

В українських автоінспекціях через неякісну кібербезпеку стався витік сотень тисяч особистих документів за останні 4 роки. В доступ потрапили особисті документи, які охоплюють широку географічну та демографічну область України.

У доступ потрапили скани паспортів, ідентифікаційних номерів платників податків, водійських посвідчень та реєстрацій транспортних засобів. Переважна більшість з них стосуються осіб, які купували або продавали вживані автомобілі на міжнародному рівні.

Найперші документи датуються початком 2021 року. Діксон проінформував, що повідомив про це українську владу ще у 2022 році, але це питання так і не було вирішене.

Йдеться про 992 978 документів із автотехнічних центрів, які перевіряють і сертифікують вживані іномарки, що продаються в Україну. Документи, зібрані для перевірок транспортних засобів, які складають ядро ​​бази даних.
https://focus.ua/uk/ukraine/700237-viti ... dokumentiv

В Україні загострилася демографічна криза, б’є по дошкіллю. Якщо зараз в Україні 750 тисяч дітей віком від 1 до 6 років, то вже за 2 роки їхня чисельність скоротиться майже на 200 тисяч. Щоб зберегти мережу дитячих садків, її адаптуватимуть до нових реалій.

Якщо раніше дошкільна освіта України фокусувалася на дітях 3–6 років, і ми їх пріоритезували, то зараз, щоб не закривати садочки, пропонуватимемо місця і для дітей молодшого віку (від трьох місяців).
https://focus.ua/uk/ukraine/700235-kriz ... -3-misyaci
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:49

  stm написав:
  _hunter написав:И опять же: ведь на мове они будут на уровне носителя балакать - и все те ролики "чому нэ дэржавною" снимать не получится :D

Скільки коштує репетитор година у Німеччині? Перше покоління еміграції це виживання. Їх діти вже краще, якщо у батьків буде 2 роботи у кожного. Скільки разів ви були у відпустці? І так вам дуже кортить щоб вас вважали біженцем яким ви не є. Навіть моя коліжанка-юрист менше слідкує за законодавством України у Німеччині, а ви штудуєте прям кожен день. ) освіта наразі у дітей навіть переселенців буде нормальна, якщо батьки не пішли в фрустрацію. Ностріфікація дипломів ВУЗів проходить гарно у всіх країнах ЄС, десь з 2014 болонська система дає предмети і години згідно європейського зразку. Тому сім'ї які мають дітей в Україні, наразі мають через міграційні процеси більший вибір гарної освіти (освіта також дешевша) в Україні, якщо не ліниві.

в Україні кожне покоління "це виживання"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:51

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а, чи можна й потерпіти замість захисту країни? так заради такої мети можна й десь в підвалі пару років пересідити - щоб не знайшли

а який сенс екскаваторщику сидіти ще 5-10 років в підвалі, якщо він може по своїй спеціальності працювати в Манітобі і жити ВЖЕ повним життям, а не потім, коли небуть "післявійни"
  Shaman написав:в Україні війна на все життя?
життя занадто коротке щоб роками слухати про кордони91, потім просто перемогу, потім справедливий мир, тепер стійкий мир, далі ще щось придумають років на 5-10

Бесполезно: "Сытый голодного не разумеет"...
Да и они прекрасно понимают, что если все "ухылянты" закончатся -- примутся за тех "броневиков", у которых броня недостаточно броневистая :roll:
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