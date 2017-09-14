Letusrock написав:перевага в тому що його не витягнуть за ноги з екскаватора в будь-який момент "люди в рибацькій формі" і його дітям світить щось більше ніж безкінечна визвільна війна з одвічним ворогом. Заради можливості "смотреть в завтрашний день" можна й потерпіти погодні умови прерій Саскачевану
в Україні війна на все життя? а, чи можна й потерпіти замість захисту країни? так заради такої мети можна й десь в підвалі пару років пересідити - щоб не знайшли
Года три назад - да даже два - то же самое говорили...
ось ти за скільки років - вже працюєш екскаваторником? чи може муляром? чи може насправді чекаєш, як повернутися в Україну? коли її хтось оборонить звісно
_Mykola_ написав:З дітьми взагалі проблеми немає, через місяці три- шість, вже все розуміють, через рік вільно розмовляють, і починають забувати українську.
З 40+ складніше, якщо не мала хочаб А2, якщо мала, то у суцільному англомовному середовищі через півроку-рік заговорить, через три буде вільно спілкуватись.
Тим у кого взагалі немає базового рівня, тим складно і довго.
вже скільки людей за кордоном - можна скласти явлення, як воно з мовою.
діти так, балакають. вільно - дуже широке визначення. щоб з друзями теревенити - так. для навчання - подивимось, гадаю вже не так вільно.
Главное, что удаленки для обучения "хватает". Так хватает, что ВНТ отменили...
погано з освітою, тебе це дивує? он в Харкові третій рік віддалено вчатся, не знаєш чому? ти сюди зайшов зловтішатися, як в Україні погано? я ж кажу - перший повернешся, коли війна закінчиться - будеш розповідати, як тобі тяжко в еміграції жилося...
гадаю, мало з тебе за виїзд зняли - нічого, на в'їзді надолужать так що економ свої 500 євро, знадобляться
«Що ми з вами можемо робити (і ми маємо це робити) — через свої соціальні зв'язки (в кожного вони є) вибивати оце. Якщо ми цього не будемо робити, загроза дуже серйозна. Загроза розколу українського суспільства — це те, чого прагнуть сьогодні росіяни. Це їхня мета. Тільки за цієї умови буде ліквідована українська державність. Все», — підкреслила науковиця (Елла Лібанова).
_hunter написав:И опять же: ведь на мове они будут на уровне носителя балакать - и все те ролики "чому нэ дэржавною" снимать не получится
Скільки коштує репетитор година у Німеччині? Перше покоління еміграції це виживання. Їх діти вже краще, якщо у батьків буде 2 роботи у кожного. Скільки разів ви були у відпустці? І так вам дуже кортить щоб вас вважали біженцем яким ви не є. Навіть моя коліжанка-юрист менше слідкує за законодавством України у Німеччині, а ви штудуєте прям кожен день. ) освіта наразі у дітей навіть переселенців буде нормальна, якщо батьки не пішли в фрустрацію. Ностріфікація дипломів ВУЗів проходить гарно у всіх країнах ЄС, десь з 2014 болонська система дає предмети і години згідно європейського зразку. Тому сім'ї які мають дітей в Україні, наразі мають через міграційні процеси більший вибір гарної освіти (освіта також дешевша) в Україні, якщо не ліниві.
Ядро бази даних: в автоінспекціях України стався витік сотень тисяч особистих документів
В українських автоінспекціях через неякісну кібербезпеку стався витік сотень тисяч особистих документів за останні 4 роки. В доступ потрапили особисті документи, які охоплюють широку географічну та демографічну область України.
У доступ потрапили скани паспортів, ідентифікаційних номерів платників податків, водійських посвідчень та реєстрацій транспортних засобів. Переважна більшість з них стосуються осіб, які купували або продавали вживані автомобілі на міжнародному рівні.
Найперші документи датуються початком 2021 року. Діксон проінформував, що повідомив про це українську владу ще у 2022 році, але це питання так і не було вирішене.
Йдеться про 992 978 документів із автотехнічних центрів, які перевіряють і сертифікують вживані іномарки, що продаються в Україну. Документи, зібрані для перевірок транспортних засобів, які складають ядро бази даних. https://focus.ua/uk/ukraine/700237-viti ... dokumentiv
В Україні загострилася демографічна криза, б’є по дошкіллю. Якщо зараз в Україні 750 тисяч дітей віком від 1 до 6 років, то вже за 2 роки їхня чисельність скоротиться майже на 200 тисяч. Щоб зберегти мережу дитячих садків, її адаптуватимуть до нових реалій.
_hunter написав:И опять же: ведь на мове они будут на уровне носителя балакать - и все те ролики "чому нэ дэржавною" снимать не получится
Скільки коштує репетитор година у Німеччині? Перше покоління еміграції це виживання. Їх діти вже краще, якщо у батьків буде 2 роботи у кожного. Скільки разів ви були у відпустці? І так вам дуже кортить щоб вас вважали біженцем яким ви не є. Навіть моя коліжанка-юрист менше слідкує за законодавством України у Німеччині, а ви штудуєте прям кожен день. ) освіта наразі у дітей навіть переселенців буде нормальна, якщо батьки не пішли в фрустрацію. Ностріфікація дипломів ВУЗів проходить гарно у всіх країнах ЄС, десь з 2014 болонська система дає предмети і години згідно європейського зразку. Тому сім'ї які мають дітей в Україні, наразі мають через міграційні процеси більший вибір гарної освіти (освіта також дешевша) в Україні, якщо не ліниві.