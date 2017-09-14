Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Сер 02 кві, 2025 09:57
jump написав: В Україні загострилася демографічна криза, б’є по дошкіллю. Якщо зараз в Україні 750 тисяч дітей віком від 1 до 6 років, то вже за 2 роки їхня чисельність скоротиться майже на 200 тисяч.
Щоб зберегти мережу дитячих садків, її адаптуватимуть до нових реалій.
Якщо раніше дошкільна освіта України фокусувалася на дітях 3–6 років, і ми їх пріоритезували, то зараз, щоб не закривати садочки, пропонуватимемо місця і для дітей молодшого віку (від трьох місяців).
https://focus.ua/uk/ukraine/700235-kriz ... -3-misyaci
через 5 років буде "біє по шкіллю", а ще через 10 "біє по післяшкіллю", а потім 3.14зда, але потужна
flyman
Повідомлень: 39022
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2814 раз.
Профіль
1
3
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:00
flyman написав:
в Україні кожне покоління "це виживання"
Труднощі роблять людину більш витривалою )
stm
Повідомлень: 5605
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 688 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:01
stm написав: flyman написав:
в Україні кожне покоління "це виживання"
Труднощі роблять людину більш витривалою )
Дурака жизнь не учит, знаете такое?
Бетон
Повідомлень: 4671
З нами з: 17.12.22
Подякував: 150 раз.
Подякували: 323 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:02
Единственная надежда на молодёжь в Европе.
Может у них хоть немного поправится менталитет танцующих на граблях Потому что донецкое и криворожское быдло это ж кринжатина
Востаннє редагувалось
Бетон
в Сер 02 кві, 2025 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Повідомлень: 4671
З нами з: 17.12.22
Подякував: 150 раз.
Подякували: 323 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:03
flyman написав:
через 5 років
І через 5-10 років почнеться битва за Арктику.
Тому зараз все ще й не так пагано.
detroytred
Повідомлень: 23817
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:04
Бетон написав: stm написав: flyman написав:
в Україні кожне покоління "це виживання"
Труднощі роблять людину більш витривалою )
Дурака жизнь не учит, знаете такое?
Знаю, повертатися до зеленського - це був сильний крок. Та чи засвоїв урок цей чоловік? ) і як в математику 1 злотий це менше 4,32грн )
stm
Повідомлень: 5605
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 688 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:10
stm написав: Бетон написав: flyman написав:
в Україні кожне покоління "це виживання"
Труднощі роблять людину більш витривалою )
Дурака жизнь не учит, знаете такое?
Знаю, повертатися до зеленського - це був сильний крок. Та чи засвоїв урок цей чоловік? ) і як в математику 1 злотий це менше 4,32грн )
Какой в пень урок?
Мне ваш гундосый не впёрся нафиг.
Бетон
Повідомлень: 4671
З нами з: 17.12.22
Подякував: 150 раз.
Подякували: 323 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:16
Бетон написав:
Какой в пень урок?
Мне ваш гундосый не впёрся нафиг.
Тому ви повернулися у воюючу країну і бажаєте щоби все було "як раніше, треба просто змінити владу і хтось за мене все порішає". Як раніше вже ніколи не буде, і з вашою установкою "все х.ово" доля так і веде - від поганого до гіршого. Змінюйте установки, якщо не дурень, звісно )))
stm
Повідомлень: 5605
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 688 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:21
detroytred написав: flyman написав:
через 5 років
І через 5-10 років почнеться битва за Арктику.
Тому зараз все ще й не так пагано.
бойові пінгвіни з Магадаскару
flyman
Повідомлень: 39022
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2814 раз.
Профіль
1
3
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:38
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
через 5 років
І через 5-10 років почнеться битва за Арктику.
Тому зараз все ще й не так пагано.
бойові пінгвіни з Магадаскару
спокуха, у нас є полярний боєць Дикий
d44
Повідомлень: 693
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
29
91997
П'ят 24 січ, 2025 23:21 Shaman
1493
267106
6076
917195