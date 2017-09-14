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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13443134441344513446>
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:57

  jump написав:В Україні загострилася демографічна криза, б’є по дошкіллю. Якщо зараз в Україні 750 тисяч дітей віком від 1 до 6 років, то вже за 2 роки їхня чисельність скоротиться майже на 200 тисяч. Щоб зберегти мережу дитячих садків, її адаптуватимуть до нових реалій.

Якщо раніше дошкільна освіта України фокусувалася на дітях 3–6 років, і ми їх пріоритезували, то зараз, щоб не закривати садочки, пропонуватимемо місця і для дітей молодшого віку (від трьох місяців).
https://focus.ua/uk/ukraine/700235-kriz ... -3-misyaci

через 5 років буде "біє по шкіллю", а ще через 10 "біє по післяшкіллю", а потім 3.14зда, але потужна
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:00

  flyman написав:в Україні кожне покоління "це виживання"

Труднощі роблять людину більш витривалою )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:01

  stm написав:
  flyman написав:в Україні кожне покоління "це виживання"

Труднощі роблять людину більш витривалою )

Дурака жизнь не учит, знаете такое?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Единственная надежда на молодёжь в Европе.
Может у них хоть немного поправится менталитет танцующих на граблях

Потому что донецкое и криворожское быдло это ж кринжатина
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 02 кві, 2025 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:03

  flyman написав:через 5 років

І через 5-10 років почнеться битва за Арктику.

Тому зараз все ще й не так пагано.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:04

  Бетон написав:
  stm написав:
  flyman написав:в Україні кожне покоління "це виживання"

Труднощі роблять людину більш витривалою )

Дурака жизнь не учит, знаете такое?

Знаю, повертатися до зеленського - це був сильний крок. Та чи засвоїв урок цей чоловік? ) і як в математику 1 злотий це менше 4,32грн )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:10

  stm написав:
  Бетон написав:
  flyman написав:в Україні кожне покоління "це виживання"

Труднощі роблять людину більш витривалою )
Дурака жизнь не учит, знаете такое?

Знаю, повертатися до зеленського - це був сильний крок. Та чи засвоїв урок цей чоловік? ) і як в математику 1 злотий це менше 4,32грн )

Какой в пень урок?
Мне ваш гундосый не впёрся нафиг.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:16

  Бетон написав:Какой в пень урок?
Мне ваш гундосый не впёрся нафиг.

Тому ви повернулися у воюючу країну і бажаєте щоби все було "як раніше, треба просто змінити владу і хтось за мене все порішає". Як раніше вже ніколи не буде, і з вашою установкою "все х.ово" доля так і веде - від поганого до гіршого. Змінюйте установки, якщо не дурень, звісно )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:21

  detroytred написав:
  flyman написав:через 5 років

І через 5-10 років почнеться битва за Арктику.

Тому зараз все ще й не так пагано.

бойові пінгвіни з Магадаскару
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:38

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:через 5 років

І через 5-10 років почнеться битва за Арктику.

Тому зараз все ще й не так пагано.

бойові пінгвіни з Магадаскару
спокуха, у нас є полярний боєць Дикий
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