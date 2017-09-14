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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 кві, 2025 10:43
stm написав:
Скільки коштує репетитор година у Німеччині?
Там просто звільняють вчітелів, який не "вміють" викладати та донести матеріал на урока А таких хто "репетітурствує" після уроків "бо в школі ж умови не такі" сажають за несплату податків
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d44
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Додано: Сер 02 кві, 2025 10:52
d44 написав: stm написав:
Скільки коштує репетитор година у Німеччині?
Там просто звільняють вчітелів, який не "вміють" викладати та донести матеріал на урока А таких хто "репетітурствує" після уроків "бо в школі ж умови не такі" сажають за несплату податків
Питання з попереднього спілкування спочатку: скільки осіб яких ви особисто знаєте отримали громадянство Швейцарії з вашого кола?
Потім будемо про освіту.Там дуже різні школи. Репетитор це офіційно з податками, так що все там є.
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stm
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