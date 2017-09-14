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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13443134441344513446
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Скільки коштує репетитор година у Німеччині?
Там просто звільняють вчітелів, який не "вміють" викладати та донести матеріал на урока А таких хто "репетітурствує" після уроків "бо в школі ж умови не такі" сажають за несплату податків
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:52

  d44 написав:
  stm написав:Скільки коштує репетитор година у Німеччині?
Там просто звільняють вчітелів, який не "вміють" викладати та донести матеріал на урока А таких хто "репетітурствує" після уроків "бо в школі ж умови не такі" сажають за несплату податків

Питання з попереднього спілкування спочатку: скільки осіб яких ви особисто знаєте отримали громадянство Швейцарії з вашого кола?
Потім будемо про освіту.Там дуже різні школи. Репетитор це офіційно з податками, так що все там є.
stm
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  #<1 ... 13443134441344513446
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