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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1344313444134451344613447>
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Единственная надежда на молодёжь в Европе.
Может у них хоть немного поправится менталитет танцующих на граблях

Потому что донецкое и криворожское быдло это ж кринжатина
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 02 кві, 2025 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:03

  flyman написав:через 5 років

І через 5-10 років почнеться битва за Арктику.

Тому зараз все ще й не так пагано.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:04

  Бетон написав:
  stm написав:
  flyman написав:в Україні кожне покоління "це виживання"

Труднощі роблять людину більш витривалою )

Дурака жизнь не учит, знаете такое?

Знаю, повертатися до зеленського - це був сильний крок. Та чи засвоїв урок цей чоловік? ) і як в математику 1 злотий це менше 4,32грн )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:10

  stm написав:
  Бетон написав:
  flyman написав:в Україні кожне покоління "це виживання"

Труднощі роблять людину більш витривалою )
Дурака жизнь не учит, знаете такое?

Знаю, повертатися до зеленського - це був сильний крок. Та чи засвоїв урок цей чоловік? ) і як в математику 1 злотий це менше 4,32грн )

Какой в пень урок?
Мне ваш гундосый не впёрся нафиг.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:16

  Бетон написав:Какой в пень урок?
Мне ваш гундосый не впёрся нафиг.

Тому ви повернулися у воюючу країну і бажаєте щоби все було "як раніше, треба просто змінити владу і хтось за мене все порішає". Як раніше вже ніколи не буде, і з вашою установкою "все х.ово" доля так і веде - від поганого до гіршого. Змінюйте установки, якщо не дурень, звісно )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:21

  detroytred написав:
  flyman написав:через 5 років

І через 5-10 років почнеться битва за Арктику.

Тому зараз все ще й не так пагано.

бойові пінгвіни з Магадаскару
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:38

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:через 5 років

І через 5-10 років почнеться битва за Арктику.

Тому зараз все ще й не так пагано.

бойові пінгвіни з Магадаскару
спокуха, у нас є полярний боєць Дикий
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Скільки коштує репетитор година у Німеччині?
Там просто звільняють вчітелів, який не "вміють" викладати та донести матеріал на урока А таких хто "репетітурствує" після уроків "бо в школі ж умови не такі" сажають за несплату податків
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:52

  d44 написав:
  stm написав:Скільки коштує репетитор година у Німеччині?
Там просто звільняють вчітелів, який не "вміють" викладати та донести матеріал на урока А таких хто "репетітурствує" після уроків "бо в школі ж умови не такі" сажають за несплату податків

Питання з попереднього спілкування спочатку: скільки осіб яких ви особисто знаєте отримали громадянство Швейцарії з вашого кола?
Потім будемо про освіту.Там дуже різні школи. Репетитор це офіційно з податками, так що все там є.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:22

  detroytred написав:
  flyman написав:через 5 років

І через 5-10 років почнеться битва за Арктику.

Тому зараз все ще й не так пагано.


яка битва? 8)
москальня її купить :lol:

Сукупний капітал російських мільярдерів побив історичний рекорд 2021 року – Forbes

Кількість мільярдерів у РФ за рік зросла зі 125 до 146. Лідером російського рейтингу залишився акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов, чиї статки оцінюють у 28,7 млрд дол.

За даними видання, статки деяких мільярдерів зросли особливо відчутно. Сенатор від Дагестану Сулейман Керімов і його родина збільшили капітал майже на 6 млрд дол. Генеральний директор "Севергрупп" Олексій Мордашов з родиною – на 3,1 млрд дол, співвласник "Альфа-банку" Михайло Фрідман – на 2 млрд дол, а глава "Новатек" Леонід Міхельсон – на 1 млрд дол.
https://epravda.com.ua/finances/sukupni ... es-805022/
jump
 
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