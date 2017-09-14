Бетон написав:Какой в пень урок? Мне ваш гундосый не впёрся нафиг.
Тому ви повернулися у воюючу країну і бажаєте щоби все було "як раніше, треба просто змінити владу і хтось за мене все порішає". Як раніше вже ніколи не буде, і з вашою установкою "все х.ово" доля так і веде - від поганого до гіршого. Змінюйте установки, якщо не дурень, звісно )))
stm написав:Скільки коштує репетитор година у Німеччині?
Там просто звільняють вчітелів, який не "вміють" викладати та донести матеріал на урока А таких хто "репетітурствує" після уроків "бо в школі ж умови не такі" сажають за несплату податків
Питання з попереднього спілкування спочатку: скільки осіб яких ви особисто знаєте отримали громадянство Швейцарії з вашого кола? Потім будемо про освіту.Там дуже різні школи. Репетитор це офіційно з податками, так що все там є.
Сукупний капітал російських мільярдерів побив історичний рекорд 2021 року – Forbes
Кількість мільярдерів у РФ за рік зросла зі 125 до 146. Лідером російського рейтингу залишився акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов, чиї статки оцінюють у 28,7 млрд дол.
За даними видання, статки деяких мільярдерів зросли особливо відчутно. Сенатор від Дагестану Сулейман Керімов і його родина збільшили капітал майже на 6 млрд дол. Генеральний директор "Севергрупп" Олексій Мордашов з родиною – на 3,1 млрд дол, співвласник "Альфа-банку" Михайло Фрідман – на 2 млрд дол, а глава "Новатек" Леонід Міхельсон – на 1 млрд дол. https://epravda.com.ua/finances/sukupni ... es-805022/