Сукупний капітал російських мільярдерів побив історичний рекорд 2021 року – Forbes
Кількість мільярдерів у РФ за рік зросла зі 125 до 146. Лідером російського рейтингу залишився акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов, чиї статки оцінюють у 28,7 млрд дол.
За даними видання, статки деяких мільярдерів зросли особливо відчутно. Сенатор від Дагестану Сулейман Керімов і його родина збільшили капітал майже на 6 млрд дол. Генеральний директор "Севергрупп" Олексій Мордашов з родиною – на 3,1 млрд дол, співвласник "Альфа-банку" Михайло Фрідман – на 2 млрд дол, а глава "Новатек" Леонід Міхельсон – на 1 млрд дол. https://epravda.com.ua/finances/sukupni ... es-805022/
Думаю, в Маска бабла більше, чим у всіх запробрикових олігархів разом
flyman написав:Думаю, в Маска бабла більше, чим у всіх запробрикових олігархів разом
завтра ахції тесли обваляться і мася буде бомжиком
є куди багатші скромні держслужбовці пенсфонду України
готівка/нерухомість/підприємства Син ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи подав декларацію за 2024 рік Колишній начальник Головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександр Крупа має 9,9 млн гривень, 60 тисяч євро та 450 тисяч доларів готівкою, 3 авто та купив 5 будинків за рік.
Його офіційна зарплата – 414 тис. грн, ще 17 млн грн він отримав інших доходів. Дружина Олександра Катерина купила 3 будинки та гараж. Вона заробила за минулий рік понад 10 млн грн.
Так, за 2024 рік син Тетяни Крупи задекларував 6 земельних ділянок розміром 20 тисяч квадратних метрів по 36,8 тисячі гривень і ще 4 ділянки такого самого розміру, але вже по 34,6 тисячі гривень.
Зокрема, Олександр Крупа має 75% власності в будівлі дискоклубу молодіжно-розважального комплексу у Хмельницькому, який коштує 1,33 млн гривень. Також син ексголови МСЕК задекларував два недобудованих житлових будинки площею 590 та 205 квадратних метрів.
У нього у власності три автівки: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року, AUDI Q7 2016 та BMW X7 2022 року. Також Олександр Крупа купив державні акції ОВДП на 3 340 000 гривень.
У 2023 році на посаді начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області він заробив 657 тис. 126 гривень. У декларації за 2023 рік Олександра Крупи зазначено, що він та його члени сім'ї мали 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два — недобудованих, 4 садових (дачних) будинки. Тоді в Крупи було чотири авто. У декларації за 2024 рік немає AUDI Q8 2021 року. https://focus.ua/uk/ukraine/700278-dekr ... oji-dohodi
jump написав:В Україні загострилася демографічна криза, б’є по дошкіллю. Якщо зараз в Україні 750 тисяч дітей віком від 1 до 6 років, то вже за 2 роки їхня чисельність скоротиться майже на 200 тисяч. Щоб зберегти мережу дитячих садків, її адаптуватимуть до нових реалій.
через 5 років буде "біє по шкіллю", а ще через 10 "біє по післяшкіллю", а потім 3.14зда, але потужна
По адресам потужных незламных нафронтниц 18-60 поедут бусики "заплідності", в которых те же 5-8 садистов-инвалидов в пиксельной рыбацкой куртке будут устраивать потужный процесс увеличения численности будущих воинов за спокойствие и нерушимость кордонов стран НАТО
Сукупний капітал російських мільярдерів побив історичний рекорд 2021 року – Forbes
Кількість мільярдерів у РФ за рік зросла зі 125 до 146. Лідером російського рейтингу залишився акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов, чиї статки оцінюють у 28,7 млрд дол.
За даними видання, статки деяких мільярдерів зросли особливо відчутно. Сенатор від Дагестану Сулейман Керімов і його родина збільшили капітал майже на 6 млрд дол. Генеральний директор "Севергрупп" Олексій Мордашов з родиною – на 3,1 млрд дол, співвласник "Альфа-банку" Михайло Фрідман – на 2 млрд дол, а глава "Новатек" Леонід Міхельсон – на 1 млрд дол. https://epravda.com.ua/finances/sukupni ... es-805022/
Кузбас - банкрот. У Хакасії медикам вперше не виплатили зарплатню. Це добре що Лукойл бенефіціар не втратив, сам Лукойл теж недуже, високоточні обломки... Але ж це не син Крупи... ) d44 не чутно, я хвилююсь )))
prodigy написав:я не розумію на що люди розраховують подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18
перевага в тому що його не витягнуть за ноги з екскаватора в будь-який момент "люди в рибацькій формі" і його дітям світить щось більше ніж безкінечна визвільна війна з одвічним ворогом. Заради можливості "смотреть в завтрашний день" можна й потерпіти погодні умови прерій Саскачевану
в Україні війна на все життя? а, чи можна й потерпіти замість захисту країни? так заради такої мети можна й десь в підвалі пару років пересідити - щоб не знайшли
Давай фото неотапливаемого и с крысами пражского подвала и своего ежедневного рациона как у ЗК-рабочего в Заксенхаузене шоб показать как ты незламно и потужно терпишь лишения и ждёшь перемогы на кордонах 1990року
_hunter написав:И опять же: ведь на мове они будут на уровне носителя балакать - и все те ролики "чому нэ дэржавною" снимать не получится
Скільки коштує репетитор година у Німеччині? Перше покоління еміграції це виживання. Їх діти вже краще, якщо у батьків буде 2 роботи у кожного. Скільки разів ви були у відпустці? І так вам дуже кортить щоб вас вважали біженцем яким ви не є. Навіть моя коліжанка-юрист менше слідкує за законодавством України у Німеччині, а ви штудуєте прям кожен день. ) освіта наразі у дітей навіть переселенців буде нормальна, якщо батьки не пішли в фрустрацію. Ностріфікація дипломів ВУЗів проходить гарно у всіх країнах ЄС, десь з 2014 болонська система дає предмети і години згідно європейського зразку. Тому сім'ї які мають дітей в Україні, наразі мають через міграційні процеси більший вибір гарної освіти (освіта також дешевша) в Україні, якщо не ліниві.
Вы ошибаетесь. У меня достаточно много знакомых, уехавших уже давно. Не знаю никого, кто занимался бы с репетитором, всем хватало, максимум, курсов. Конечно, новый язык не станет родным, но достаточно хорошо овладевают все. А дети живут вполне нормально, даже если родители не работают на 2 работах каждый (таких не знаю). А несколько лет учёбы онлайн в Украине вряд ли способствуют высокому качеству образования.