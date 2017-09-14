Додано: Сер 02 кві, 2025 12:21

flyman написав: Думаю, в Маска бабла більше, чим у всіх запробрикових олігархів разом Думаю, в Маска бабла більше, чим у всіх запробрикових олігархів разом

завтра ахції тесли обваляться і мася буде бомжикомє куди багатші скромні держслужбовці пенсфонду Україниготівка/нерухомість/підприємстваКолишній начальник Головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександр Крупа має 9,9 млн гривень, 60 тисяч євро та 450 тисяч доларів готівкою, 3 авто та купив 5 будинків за рік.Його офіційна зарплата – 414 тис. грн, ще 17 млн грн він отримав інших доходів. Дружина Олександра Катерина купила 3 будинки та гараж. Вона заробила за минулий рік понад 10 млн грн.Так, за 2024 рік син Тетяни Крупи задекларував 6 земельних ділянок розміром 20 тисяч квадратних метрів по 36,8 тисячі гривень і ще 4 ділянки такого самого розміру, але вже по 34,6 тисячі гривень.Зокрема, Олександр Крупа має 75% власності в будівлі дискоклубу молодіжно-розважального комплексу у Хмельницькому, який коштує 1,33 млн гривень. Також син ексголови МСЕК задекларував два недобудованих житлових будинки площею 590 та 205 квадратних метрів.У нього у власності три автівки: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року, AUDI Q7 2016 та BMW X7 2022 року. Також Олександр Крупа купив державні акції ОВДП на 3 340 000 гривень.У 2023 році на посаді начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області він заробив 657 тис. 126 гривень. У декларації за 2023 рік Олександра Крупи зазначено, що він та його члени сім'ї мали 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два — недобудованих, 4 садових (дачних) будинки. Тоді в Крупи було чотири авто. У декларації за 2024 рік немає AUDI Q8 2021 року.