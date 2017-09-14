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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1344413445134461344713448 ... 13450>
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 12:43

  jump написав:Його офіційна зарплата – 414 тис. грн, ще 17 млн грн він отримав інших доходів. Дружина Олександра Катерина купила 3 будинки та гараж. Вона заробила за минулий рік понад 10 млн грн.

Тоже мне диковинка.
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Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 12:56

  Бетон написав:Единственная надежда на молодёжь в Европе.
Может у них хоть немного поправится менталитет танцующих на граблях

Потому что донецкое и криворожское быдло это ж кринжатина

Быдло оно везде быдло.
Что донецкое и криворожское, что днепропетровское и львовское. И харьковское.
А молодёжь в Европе со своим исправленным менталитетом там, скорее всего, и останется.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:06

  ЛАД написав:А молодёжь в Европе со своим исправленным менталитетом там, скорее всего, и останется.

"Буде працювати на себе, щоб не залежати від чиїхсь рішень".
Сама за себе все порішала і буде рішати далі.
При можновладцях з іншими інтересами.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:11

  Сибарит написав:
  jump написав:Його офіційна зарплата – 414 тис. грн, ще 17 млн грн він отримав інших доходів. Дружина Олександра Катерина купила 3 будинки та гараж. Вона заробила за минулий рік понад 10 млн грн.

Тоже мне диковинка.
Альфонс обыкновенный 😁
Вы невнимательны. :)
Это как-то иначе называется - у жены доход хороший, но у него значительно выше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:19

  stm написав:
  _hunter написав:И опять же: ведь на мове они будут на уровне носителя балакать - и все те ролики "чому нэ дэржавною" снимать не получится :D

Скільки коштує репетитор година у Німеччині? Перше покоління еміграції це виживання. Їх діти вже краще, якщо у батьків буде 2 роботи у кожного. Скільки разів ви були у відпустці? І так вам дуже кортить щоб вас вважали біженцем яким ви не є. Навіть моя коліжанка-юрист менше слідкує за законодавством України у Німеччині, а ви штудуєте прям кожен день. ) освіта наразі у дітей навіть переселенців буде нормальна, якщо батьки не пішли в фрустрацію. Ностріфікація дипломів ВУЗів проходить гарно у всіх країнах ЄС, десь з 2014 болонська система дає предмети і години згідно європейського зразку. Тому сім'ї які мають дітей в Україні, наразі мають через міграційні процеси більший вибір гарної освіти (освіта також дешевша) в Україні, якщо не ліниві.
Вы ошибаетесь.
У меня достаточно много знакомых, уехавших уже давно. Не знаю никого, кто занимался бы с репетитором, всем хватало, максимум, курсов.
Конечно, новый язык не станет родным, но достаточно хорошо овладевают все.
А дети живут вполне нормально, даже если родители не работают на 2 работах каждый (таких не знаю).
А несколько лет учёбы онлайн в Украине вряд ли способствуют высокому качеству образования.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:20

  pesikot написав:
  Xenon написав:
❗️перемовини рф та США зайшли у глухий кут: росія відмовилася прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні «у нинішньому вигляді», – Reuters.

▪️«Американські мирні ініціативи не вирішують проблеми, які спричинили війну», сказав заступник міністра закордонних справ рф Рябков.
▪️Як відомо, путін вимагає від України відмови від вступу до НАТО, скорочення армії, а також визнання анексії п’ятьох українських регіонів в їхніх адміністративних кордонах.

https://www.reuters.com/world/europe/tr ... 025-04-01/

Ну кто бы сомневался ...

Что проблема в желаниях России поглотить Украину, а не в позиции Украины ...

критикуешь(осуждаешь) - предлагай
Как мы победоносно победим лаптеногих и естественно без таурусов/скальпов/что там ещё снести им всё в энергетике может - и продукции ЮжМаша
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:21

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  jump написав:Його офіційна зарплата – 414 тис. грн, ще 17 млн грн він отримав інших доходів. Дружина Олександра Катерина купила 3 будинки та гараж. Вона заробила за минулий рік понад 10 млн грн.

Тоже мне диковинка.
Альфонс обыкновенный 😁
Вы невнимательны. :)
Это как-то иначе называется - у жены доход хороший, но у него значительно выше.

Случайные не считаются 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:22

  pesikot написав:
  Xenon написав:С 12 ночи нет никаких обстрелов дальнобойных - ни шахедов ни ракет ни кабов...

:roll:

Ну поглядим ...

Или таки перемирие в небе, что маловероятно
Или таки хотят накопить мопедов, чтобы потом пулять ими по 250-300 за одну ночь, что более вероятно


ніякого, весь вечір і нічна атака дронами,
до нас летіло 13 (загалом по Україні 43)
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:24

  flyman написав:
  jump написав:В Україні загострилася демографічна криза, б’є по дошкіллю. Якщо зараз в Україні 750 тисяч дітей віком від 1 до 6 років, то вже за 2 роки їхня чисельність скоротиться майже на 200 тисяч. Щоб зберегти мережу дитячих садків, її адаптуватимуть до нових реалій.

Якщо раніше дошкільна освіта України фокусувалася на дітях 3–6 років, і ми їх пріоритезували, то зараз, щоб не закривати садочки, пропонуватимемо місця і для дітей молодшого віку (від трьох місяців).
https://focus.ua/uk/ukraine/700235-kriz ... -3-misyaci

через 5 років буде "біє по шкіллю", а ще через 10 "біє по післяшкіллю", а потім 3.14зда, але потужна

Раньше.
3 года уже прошло.
А у школ проблема уже сейчас. И уговаривают учеников, занимающихся онлайн из заграницы, не бросать украинские школы и на многое закрывают глаза.
О вузах не знаю, ничего сказать не могу. Может, Дюрі-бачі расскажет.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:О вузах не знаю, ничего сказать не могу. Может, Дюрі-бачі расскажет.

ВУЗи себе непогано почувають завдяки контингенту "ухилянтів", без них було б туго. Наприклад у знайомої в 2024 на магістратурі з 60 чоловік (дві освітні програми) десь 40-45 чоловік це були чоловіки 25+
А в коледжах взагалі золота пора через массове бажання вчитись на еколога/агронома у 45-річних плиточників, таксистів та електриків
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