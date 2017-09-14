_hunter написав:И опять же: ведь на мове они будут на уровне носителя балакать - и все те ролики "чому нэ дэржавною" снимать не получится
Скільки коштує репетитор година у Німеччині? Перше покоління еміграції це виживання. Їх діти вже краще, якщо у батьків буде 2 роботи у кожного. Скільки разів ви були у відпустці? І так вам дуже кортить щоб вас вважали біженцем яким ви не є. Навіть моя коліжанка-юрист менше слідкує за законодавством України у Німеччині, а ви штудуєте прям кожен день. ) освіта наразі у дітей навіть переселенців буде нормальна, якщо батьки не пішли в фрустрацію. Ностріфікація дипломів ВУЗів проходить гарно у всіх країнах ЄС, десь з 2014 болонська система дає предмети і години згідно європейського зразку. Тому сім'ї які мають дітей в Україні, наразі мають через міграційні процеси більший вибір гарної освіти (освіта також дешевша) в Україні, якщо не ліниві.
Вы ошибаетесь. У меня достаточно много знакомых, уехавших уже давно. Не знаю никого, кто занимался бы с репетитором, всем хватало, максимум, курсов. Конечно, новый язык не станет родным, но достаточно хорошо овладевают все. А дети живут вполне нормально, даже если родители не работают на 2 работах каждый (таких не знаю). А несколько лет учёбы онлайн в Украине вряд ли способствуют высокому качеству образования.
❗️перемовини рф та США зайшли у глухий кут: росія відмовилася прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні «у нинішньому вигляді», – Reuters.
▪️«Американські мирні ініціативи не вирішують проблеми, які спричинили війну», сказав заступник міністра закордонних справ рф Рябков. ▪️Як відомо, путін вимагає від України відмови від вступу до НАТО, скорочення армії, а також визнання анексії п’ятьох українських регіонів в їхніх адміністративних кордонах.
jump написав:В Україні загострилася демографічна криза, б’є по дошкіллю. Якщо зараз в Україні 750 тисяч дітей віком від 1 до 6 років, то вже за 2 роки їхня чисельність скоротиться майже на 200 тисяч. Щоб зберегти мережу дитячих садків, її адаптуватимуть до нових реалій.
через 5 років буде "біє по шкіллю", а ще через 10 "біє по післяшкіллю", а потім 3.14зда, але потужна
Раньше. 3 года уже прошло. А у школ проблема уже сейчас. И уговаривают учеников, занимающихся онлайн из заграницы, не бросать украинские школы и на многое закрывают глаза. О вузах не знаю, ничего сказать не могу. Может, Дюрі-бачі расскажет.
ЛАД написав:О вузах не знаю, ничего сказать не могу. Может, Дюрі-бачі расскажет.
ВУЗи себе непогано почувають завдяки контингенту "ухилянтів", без них було б туго. Наприклад у знайомої в 2024 на магістратурі з 60 чоловік (дві освітні програми) десь 40-45 чоловік це були чоловіки 25+ А в коледжах взагалі золота пора через массове бажання вчитись на еколога/агронома у 45-річних плиточників, таксистів та електриків