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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 134451344613447134481344913450>
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:37

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
Абирвалг, а ти на скільки виглядаєш в свої 14?

Не дуже. Серце колить, тиск стрибає, печінка тягне, жовті круги біля очей, темні мішки.. Але мабуть скоро доведеться йти воювати замість отих биканів, про яких писав вище.
для особо одарьонних. Ознайомлюйся. І помни це лише якщо в тебе на руках на влк будуть підтверджуючі документи що ти хворієш.
:lol: все як на комісії по інвалідності.) Так що бери термос з чаєм теплі речі, таблетки від обострєнія тиску та хитрості і сідай в бусіка. Ти нам потрібен щоб відстояти ідеї майдану :lol:
https://tsn.ua/ukrayina/chy-mobilizuiut ... 99695.html
В Україні гіпертонія не завжди є підставою для відстрочки від мобілізації. Рішення залежить від ступеня захворювання та наявності супутніх порушень. У деяких випадках чоловіки з гіпертонією III ступеня можуть бути звільнені від служби, але за певних умов.

Про це йдется у Положенні про військово-лікарську експертизу.

Гіпертонію III ступеня діагностують за артеріального тиску 180/110 мм рт. ст. і більше. Чоловіки з таким діагнозом можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо мають:

Симптоматичну артеріальну гіпертензію з асоційованими станами.

Гіпертонію III ступеня, яка не піддається корекції навіть максимально допустимими дозами препаратів.

Гіпертонію III ступеня у поєднанні з інфарктом міокарда, інсультом, судинною деменцією або хронічною гіпертензивною енцефалопатією III стадії.

Крововиливи в сітківці з набряком диска зорового нерва.

Постійну форму фібриляції передсердь.

Аневризму аорти або стеноз магістральних артерій понад 50%.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:39

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:-------------------------------
jump
Його офіційна зарплата – 414 тис. грн, ще 17 млн грн він отримав інших доходів. Дружина Олександра Катерина купила 3 будинки та гараж. Вона заробила за минулий рік понад 10 млн грн.
--------------------------------
Тоже мне диковинка.
Альфонс обыкновенный 😁
Вы невнимательны. :)
Это как-то иначе называется - у жены доход хороший, но у него значительно выше.

Случайные не считаются 😁
Ну, если так...
Правда, у него "случайные" - это основные.
У меня лет 50 назад был солдат чеченец. Он рассказывал, что его доход ларёчника был значительно (в разы) выше официальной зарплаты, и он не хотел ездить получать её (ехать надо было куда-то далеко, в город). Отец объяснил ему, что не надо выкаблучиваться, это неприлично, зарплату получать надо. :)

P.s. А где вы такой смайлик берёте? У меня форум такого не предлагает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:44

  ЛАД написав:P.s. А где вы такой смайлик берёте? У меня форум такого не предлагает.

Это смайлик андроида. Форум в мобильной версии вообще смайликов не предлагает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:45

  Banderlog написав:...........
Про це йдется у Положенні про військово-лікарську експертизу.

Гіпертонію III ступеня діагностують за артеріального тиску 180/110 мм рт. ст. і більше. Чоловіки з таким діагнозом можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо мають:

Симптоматичну артеріальну гіпертензію з асоційованими станами.

Гіпертонію III ступеня, яка не піддається корекції навіть максимально допустимими дозами препаратів.

Гіпертонію III ступеня у поєднанні з інфарктом міокарда, інсультом, судинною деменцією або хронічною гіпертензивною енцефалопатією III стадії.

Крововиливи в сітківці з набряком диска зорового нерва.

Постійну форму фібриляції передсердь.

Аневризму аорти або стеноз магістральних артерій понад 50%.
Ото страшный боец будет!
Рэмбо такому в подмётки не годится. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:О вузах не знаю, ничего сказать не могу



«Він потрапив до однієї з найкращих (якщо не найкращу) юридичну школу в Америці, мабуть, і у світі - в Єльську юридичну школу, де він не просто прикладну юриспруденцію вивчав, не просто право, він вивчав філософію права. Він потрапив в орбіту професора Пола Кана, який є не просто юристом, він є філософом права. Він конституціоналіст, вивчає філософію права, і його книжки дуже глибокі», — розповів професор.

Водночас він наголосив, що Венс не настільки розумний та освічений як Кан і є «досить поверхневим».


Майбутній віцепрезидент США Джей Ді Венс почав вивчати філософію та політичні науки в Університеті Огайо у 2007 році. Він походив з бідної родини, але служба в армії дала Венсу низку привілеїв — зокрема й можливість здобути вищу освіту. Після Університету Огайо він навчався у престижній Єльській юридичній школі, де став доктором юридичних наук.


у нас також, жодного курсанта "після армії" не відрахували, хоч вони регулярно здавали екзамени на "2" (пірші 2 курса: математика, фізика), по спеціальності ледве на "3", дотягнули їх до диплому (один у мене пів диплому списав, здогадуюсь, що його не читали з середини :mrgreen: )

https://nv.ua/ukr/world/countries/dzhey ... 02624.html
хто би сумнівався))

отримав 15 млн на розкрутку своєї політичної діяльності(від одного відомого млрдера),
що він йому за це зробив, цікаво?

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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 14:19

Українські держслужбовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік. Загалом у деклараціях за 2024 рік зафіксовано понад 2 000 згадок про цифрові активи. 8)

Найбільше криптовалют задекларували представники силових структур. Лідером стала Нацполіція — 322 декларації, або 15% від усіх випадків. На другому місці — прокуратура (240 декларацій), на третьому — судді (227). :lol:

Чиновники міського рівня задекларували 119 випадків, а найменше криптоактивів виявилося у представників ЗСУ та НАБУ — 77 і 38 декларацій відповідно.

Серед держслужбовців найбільше біткоїнів задекларував голова парламентського Комітету з питань екологічної політики Олег Бондаренко — 80 BTC, що на 1 квітня оцінюється у 279,4 млн грн. Лідером за обсягом Ethereum став депутат Сергій Майзель — у нього 200 токенів вартістю 15,5 млн грн. Найбільше USDT вказав у декларації начальник департаменту Офісу Генпрокурора Віталій Бровко — 847 908 токенів на суму близько 35 млн грн.

За оцінками Опендатабот, колишній заступник голови Держслужби геології та надр Роман Сарамага міг би очолити цей рейтинг, оскільки у 2021 році він задекларував 380,95 BTC, які нині коштували б 1,33 млрд грн. Проте він заявив, що втратив доступ до активів. Аналогічна ситуація у депутата Подільської райради Одеської області Ігоря Осіпова — раніше він декларував 1 800 ETH (понад 140 млн грн), але у новій декларації зазначив, що також втратив доступ.
https://epravda.com.ua/finances/chinovn ... ik-805035/

мусара "працюють" чотко :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 14:19

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
«Що ми з вами можемо робити (і ми маємо це робити) — через свої соціальні зв'язки (в кожного вони є) вибивати оце. Якщо ми цього не будемо робити, загроза дуже серйозна. Загроза розколу українського суспільства — це те, чого прагнуть сьогодні росіяни. Це їхня мета. Тільки за цієї умови буде ліквідована українська державність. Все», — підкреслила науковиця (Елла Лібанова).
https://lb.ua/news/2025/02/11/659943_ella_libanova_day_bozhe_shchob_tretina.html
К сожалению, некоторые "ура-патриоты" этого до сих пор не понимают.
"Полезные идиоты"?

аби сказати? що саме не поділяють патріоти з написаного Лібановою?

а свої фантомні болі, що тебе доведеться розмовляти українською у Львові залиш собі. а якщо будуть реальні іммігранти, ти ж перший почнеш волати - вони ж по-руські взагалі не говорять :D

"Спасибо" _hunter"у процитировал вас. :)
О патріотах речи нет, а вот такие "патріоти", как вы, это другое дело.
Вы не только не поділяєте, но даже и не понимаете, о чём речь.
Ваши фантазии о "фантомних болях" как раз из той области. И уже опускаетесь до уровня рагуля, подтверждая "гордое звание" пропагандона. Правда, несколько первых букв стоило бы опустить.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 14:24

  detroytred написав:Так оті бикани розмірковують так само, як і ти - чому вони повинні йти воювати замість тебе?

Ну, напевно, для чогось були придумані мед. комісії, правила і т.д., напевно, для того, щоб в першу чергу йшли повністю придатні та вже навчені? А не для того, щоб биті небитих везли. Судячи з того, що я читаю на форумах (як отого Прома з фупа возять по частинам і цілий автобус таких як він) і що бачу на вулицях (купу биків на джипах, які і не думають воювати, тучу ментів, муніципальної охорони і т.д.), поки що все нагадує останнє.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 02 кві, 2025 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 14:25

ЛАД
Так пражский набрехувыватель с бубном таки из рода Гордонов???
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 14:40

  hxbbgaf написав:
  detroytred написав:Так оті бикани розмірковують так само, як і ти - чому вони повинні йти воювати замість тебе?

Ну, напевно, для чогось були придумані мед. комісії, правила і т.д., напевно, для того, щоб в першу чергу йшли повністю придатні та вже навчені? А не для того, щоб биті небитих везли. Судячи з того, що я читаю на форумах (як отого Прома з фупа возять по частинам і цілий автобус таких як він) і що бачу на вулицях (купу биків на джипах, які і не думають воювати, тучу ментів, муніципальної охорони і т.д.), поки що все нагадує останнє.
нема такого- в першу чергу. Всі в одній черзі. Чому здоровий має воювати за тебе кандяка?
Banderlog
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