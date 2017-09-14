ЛАД написав:О вузах не знаю, ничего сказать не могу
«Він потрапив до однієї з найкращих (якщо не найкращу) юридичну школу в Америці, мабуть, і у світі - в Єльську юридичну школу, де він не просто прикладну юриспруденцію вивчав, не просто право, він вивчав філософію права. Він потрапив в орбіту професора Пола Кана, який є не просто юристом, він є філософом права. Він конституціоналіст, вивчає філософію права, і його книжки дуже глибокі», — розповів професор.
Водночас він наголосив, що Венс не настільки розумний та освічений як Кан і є «досить поверхневим».
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Спасибо, информация интересная. Только не понятно, какая связь с моим постом.
_hunter написав:И опять же: ведь на мове они будут на уровне носителя балакать - и все те ролики "чому нэ дэржавною" снимать не получится
Скільки коштує репетитор година у Німеччині? Перше покоління еміграції це виживання. Їх діти вже краще, якщо у батьків буде 2 роботи у кожного. Скільки разів ви були у відпустці? І так вам дуже кортить щоб вас вважали біженцем яким ви не є. Навіть моя коліжанка-юрист менше слідкує за законодавством України у Німеччині, а ви штудуєте прям кожен день. ) освіта наразі у дітей навіть переселенців буде нормальна, якщо батьки не пішли в фрустрацію. Ностріфікація дипломів ВУЗів проходить гарно у всіх країнах ЄС, десь з 2014 болонська система дає предмети і години згідно європейського зразку. Тому сім'ї які мають дітей в Україні, наразі мають через міграційні процеси більший вибір гарної освіти (освіта також дешевша) в Україні, якщо не ліниві.
Вы ошибаетесь. У меня достаточно много знакомых, уехавших уже давно. Не знаю никого, кто занимался бы с репетитором, всем хватало, максимум, курсов. Конечно, новый язык не станет родным, но достаточно хорошо овладевают все. А дети живут вполне нормально, даже если родители не работают на 2 работах каждый (таких не знаю). А несколько лет учёбы онлайн в Украине вряд ли способствуют высокому качеству образования.
ЛАД написав:О вузах не знаю, ничего сказать не могу. Может, Дюрі-бачі расскажет.
ВУЗи себе непогано почувають завдяки контингенту "ухилянтів", без них було б туго. Наприклад у знайомої в 2024 на магістратурі з 60 чоловік (дві освітні програми) десь 40-45 чоловік це були чоловіки 25+ А в коледжах взагалі золота пора через массове бажання вчитись на еколога/агронома у 45-річних плиточників, таксистів та електриків
Наскільки мені відомо відстрочку можна оформити лише якщо це безперервна освіта, тобто 45-річні "у прольоті". Хіба нє? Чи це ті, хто встигли оформити до часу Х?
detroytred написав:Так оті бикани розмірковують так само, як і ти - чому вони повинні йти воювати замість тебе?
Ну, напевно, для чогось були придумані мед. комісії, правила і т.д., напевно, для того, щоб в першу чергу йшли повністю придатні та вже навчені? А не для того, щоб биті небитих везли. Судячи з того, що я читаю на форумах (як отого Прома з фупа возять по частинам і цілий автобус таких як він) і що бачу на вулицях (купу биків на джипах, які і не думають воювати, тучу ментів, муніципальної охорони і т.д.), поки що все нагадує останнє.
нема такого- в першу чергу. Всі в одній черзі. Чому здоровий має воювати за тебе кандяка?
В одній черзі, а все одно хтось зпереді, а хтось ззаду. По-перше, є ті, хто сам обрав професію силовика, зокрема, військового, 25 років вчився воювати за наш рахунок, а тепер в кущі, бо в восі літера не збігається. Чи не мають вони бути в перших рядах? І мабуть, в законі написано, що є придатні для тилу, є повністю придатні і т.д., різні розклади, комісії, чи цього всього нема? Напевно, з розрахунку, хто більше принесе користі і менше забере ресурсу?
ЛАД написав:Только не понятно, какая связь с моим постом.
косвенная, фраза "образование" в фсб вам бы нашли связь
Як уточнили в обласному управлінні СБУ, вибухівка-"вогнегасник" мала додаткові уражаючі елементи та була "замкнута" на телефон для віддаленої активації. За оперативною інформацією, цей пристрій окупанти планували використати найближчим часом для вчинення нового теракту в регіоні.
"Затриманий агент ФСБ виготовляв вибухівку для терактів в Україні", - наголошують в СБУ. Саме один з його пристроїв було використано для підриву будівлі поліції у місті Біляївка.
Встановлено, що зловмисник - 44-річний рецидивіст із Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжки і переховувався від правосуддя в Одесі. Тоді він і потрапив у поле зору ФСБ, яка "помітила" його активність у телеграм-каналах з пошуку "швидких" заробітків.
Після вербування агент виконав "перевірочні" завдання: підпалив в Одесі декілька авто українських військових. Згодом він змінив адресу тимчасового проживання і переїхав до орендованої квартири, яку оплачувала російська спецслужба. Це помешкання, за інструкцією кураторів, фігурант використовував як майстерню з виготовлення СВП.
"Після вибуху в Біляївці агент "ще глибше заліг на дно", намагаючись заплутати сліди правоохоронців. Серед іншого для цього він регулярно змінював номери мобільних телефонів та місця проживання. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і затримали", - розповіли в управлінні.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Перевіряється його причетність до вчинення інших злочинів. Йому повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що спричинив загибель людини (ч. 3 ст. 258 КК України). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
stm написав:........... Скільки коштує репетитор година у Німеччині? Перше покоління еміграції це виживання. Їх діти вже краще, якщо у батьків буде 2 роботи у кожного. Скільки разів ви були у відпустці? І так вам дуже кортить щоб вас вважали біженцем яким ви не є. Навіть моя коліжанка-юрист менше слідкує за законодавством України у Німеччині, а ви штудуєте прям кожен день. ) освіта наразі у дітей навіть переселенців буде нормальна, якщо батьки не пішли в фрустрацію. Ностріфікація дипломів ВУЗів проходить гарно у всіх країнах ЄС, десь з 2014 болонська система дає предмети і години згідно європейського зразку. Тому сім'ї які мають дітей в Україні, наразі мають через міграційні процеси більший вибір гарної освіти (освіта також дешевша) в Україні, якщо не ліниві.
Вы ошибаетесь. У меня достаточно много знакомых, уехавших уже давно. Не знаю никого, кто занимался бы с репетитором, всем хватало, максимум, курсов. Конечно, новый язык не станет родным, но достаточно хорошо овладевают все. А дети живут вполне нормально, даже если родители не работают на 2 работах каждый (таких не знаю). А несколько лет учёбы онлайн в Украине вряд ли способствуют высокому качеству образования.
Які посади займають діти? Яка ставка на годину?
Які діти? За кордоном? По-різному. Президентів чи сенаторів немає. Але нормально живуть, їздять по всьому миру. Ті, що в Європі, живуть в орендних квартирах. В Штатах - в своїх будинках. Пробачте, ставку на годину не питав. "Там" це вважається непристойним.
ЛАД написав:О вузах не знаю, ничего сказать не могу. Может, Дюрі-бачі расскажет.
ВУЗи себе непогано почувають завдяки контингенту "ухилянтів", без них було б туго. Наприклад у знайомої в 2024 на магістратурі з 60 чоловік (дві освітні програми) десь 40-45 чоловік це були чоловіки 25+ А в коледжах взагалі золота пора через массове бажання вчитись на еколога/агронома у 45-річних плиточників, таксистів та електриків
Наскільки мені відомо відстрочку можна оформити лише якщо це безперервна освіта, тобто 45-річні "у прольоті". Хіба нє? Чи це ті, хто встигли оформити до часу Х?
ні, цілу бригаду знаю, в якій всі "студенти" - відстрочка в Резерві підтягується автоматично кожні 3 місяці.
Hotab написав:hxbbgaf Абирвалг, а ти на скільки виглядаєш в свої 14?
Не дуже. Серце колить, тиск стрибає, печінка тягне, жовті круги біля очей, темні мішки.. Але мабуть скоро доведеться йти воювати замість отих биканів, про яких писав вище.
для особо одарьонних. Ознайомлюйся. І помни це лише якщо в тебе на руках на влк будуть підтверджуючі документи що ти хворієш. все як на комісії по інвалідності.) Так що бери термос з чаєм теплі речі, таблетки від обострєнія тиску та хитрості і сідай в бусіка. Ти нам потрібен щоб відстояти ідеї майдану https://tsn.ua/ukrayina/chy-mobilizuiut ... 99695.html В Україні гіпертонія не завжди є підставою для відстрочки від мобілізації. Рішення залежить від ступеня захворювання та наявності супутніх порушень. У деяких випадках чоловіки з гіпертонією III ступеня можуть бути звільнені від служби, але за певних умов.
Про це йдется у Положенні про військово-лікарську експертизу.
Гіпертонію III ступеня діагностують за артеріального тиску 180/110 мм рт. ст. і більше. Чоловіки з таким діагнозом можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо мають:
Симптоматичну артеріальну гіпертензію з асоційованими станами.
Гіпертонію III ступеня, яка не піддається корекції навіть максимально допустимими дозами препаратів.
Гіпертонію III ступеня у поєднанні з інфарктом міокарда, інсультом, судинною деменцією або хронічною гіпертензивною енцефалопатією III стадії.
Крововиливи в сітківці з набряком диска зорового нерва.
Постійну форму фібриляції передсердь.
Аневризму аорти або стеноз магістральних артерій понад 50%.
Проходив ВЛК з тиском 200/120, пульс 120, написали друга ступінь гітертонії. Хоча цифри тягнуть на третю із зняттям з обліку в ТЦК. Голова комісії сказала щоб отримати третю, потрібно щоб якийсь орган наіпнувся, так що все одно друга, придатний до служби ТЦК, зв'язку, логістики. З ліками тиск 150/100 і гуляє, перед комісею день не прийняв ліки. У кожного лікаря питав кого признають непридатним.... ЛОР - глухий Окуліст - сліпий Хірург - не знаю Псіх - мабуть відверті неадеквати Терапевт - мабуть багато чого, але мій тиск не вразив....
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 02 кві, 2025 14:59, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав: І мабуть, в законі написано, що є придатні для тилу, є повністю придатні і т.д., різні розклади, комісії, чи цього всього нема? Напевно, з розрахунку, хто більше принесе користі і менше забере ресурсу?
є. Все є.) І закон і конституція) Сідай в бусика. ідєйний за 3 роки вже можно було 10 вос мати.)