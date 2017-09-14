Як уточнили в обласному управлінні СБУ, вибухівка-"вогнегасник" мала додаткові уражаючі елементи та була "замкнута" на телефон для віддаленої активації. За оперативною інформацією, цей пристрій окупанти планували використати найближчим часом для вчинення нового теракту в регіоні.



"Затриманий агент ФСБ виготовляв вибухівку для терактів в Україні", - наголошують в СБУ. Саме один з його пристроїв було використано для підриву будівлі поліції у місті Біляївка.



Встановлено, що зловмисник - 44-річний рецидивіст із Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжки і переховувався від правосуддя в Одесі. Тоді він і потрапив у поле зору ФСБ, яка "помітила" його активність у телеграм-каналах з пошуку "швидких" заробітків.



Після вербування агент виконав "перевірочні" завдання: підпалив в Одесі декілька авто українських військових. Згодом він змінив адресу тимчасового проживання і переїхав до орендованої квартири, яку оплачувала російська спецслужба. Це помешкання, за інструкцією кураторів, фігурант використовував як майстерню з виготовлення СВП.



"Після вибуху в Біляївці агент "ще глибше заліг на дно", намагаючись заплутати сліди правоохоронців. Серед іншого для цього він регулярно змінював номери мобільних телефонів та місця проживання. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і затримали", - розповіли в управлінні.



Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Перевіряється його причетність до вчинення інших злочинів. Йому повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що спричинив загибель людини (ч. 3 ст. 258 КК України). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.