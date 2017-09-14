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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13447134481344913450>
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 14:58

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Только не понятно, какая связь с моим постом.


косвенная, фраза "образование"
в фсб вам бы нашли связь :mrgreen:
.........
Вы уже там работаете?
Или только сотрудничаете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:00

  hxbbgaf написав: Напевно, з розрахунку, хто більше принесе користі і менше забере ресурсу?

Ну от якщо ви отак напираєте на критерій корисності, то тримайте:
-- більше користі запихнути хиляка-хворого-кривого-ненавченого на позицію, де потреба саме "відсвітити в теплик", ніж на цій позиції тримати (да ще потім втратити) здорового міцного навченого вояка, на якого ще й ресурс було витрачено.

І це приклад не зі стелі, а з відео комроти дшб, який закликав до себе в дшб хоч якого кривого на завдання -- посадять на багатоповерхівці спостерігати.... Я викладав тут це відео.
Так прямо і вказував - аби сидів і спостерігав, а його міцні та навчені будуть займатися по справі.
(Це було ще до широкого впровадження дронів).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:04

  Slon_Nosov написав:

Проходив ВЛК з тиском 200/120, пульс 120, написали друга ступінь гітертонії. Хоча цифри тягнуть на третю із зняттям з обліку в ТЦК.
Голова комісії сказала щоб отримати третю, потрібно щоб якийсь орган наіпнувся, так що все одно друга, придатний до служби ТЦК, зв'язку, логістики.
З ліками тиск 150/100 і гуляє, перед комісею день не прийняв ліки.
У кожного лікаря питав кого признають непридатним....
ЛОР - сліпий
Окуліст - глухий
Хірург - не знаю
Псіх - мабуть відверті неадеквати
Терапевт - мабуть багато чого, але мій тиск не вразив....

Та пофіг на цифри, кажуть це у вас робочий тиск високий) просто перехвилювались.
Мають бути зафіксовані наслідки гіпертонії, те саме з діабетом. Щоб поставити діагноз гіпертонія треба щоб були документи на руках, що ви лікуєтесь регулярно стаціонарно. А якщо доброволець і ідейний борець як дехто, то комісія чисто формальність.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:05

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав: І мабуть, в законі написано, що є придатні для тилу, є повністю придатні і т.д., різні розклади, комісії, чи цього всього нема? Напевно, з розрахунку, хто більше принесе користі і менше забере ресурсу?
є. Все є.) І закон і конституція) Сідай в бусика. ідєйний :lol: за 3 роки вже можно було 10 вос мати.)


Нехая надсилають повістку. Я не скажена собака, щоб мене у бусіка пхати.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:10

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав: І мабуть, в законі написано, що є придатні для тилу, є повністю придатні і т.д., різні розклади, комісії, чи цього всього нема? Напевно, з розрахунку, хто більше принесе користі і менше забере ресурсу?
є. Все є.) І закон і конституція) Сідай в бусика. ідєйний :lol: за 3 роки вже можно було 10 вос мати.)


Нехая надсилають повістку. Я не скажена собака, щоб мене у бусіка пхати.
це хто сказав? :lol: попадешся запхають тіки так. Так шо купляй бронь ідейний і всеодно про всяк випадок носи з собою трохи долярів, бо розбиратись будуть вже в бусіку в середині) ти бачив відео з середини бусика? Чи тцк? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Общался с журналисткой с суспильного. Говорит, все журналисты знают, что просроченный конченный наркоман. Ребята, конченный
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:11

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав: Напевно, з розрахунку, хто більше принесе користі і менше забере ресурсу?

Ну от якщо ви отак напираєте на критерій корисності, то тримайте:
-- більше користі запихнути хиляка-хворого-кривого-ненавченого на позицію, де потреба саме "відсвітити в теплик", ніж на цій позиції тримати (да ще потім втратити) здорового міцного навченого вояка, на якого ще й ресурс було витрачено.

І це приклад не зі стелі, а з відео комроти дшб, який закликав до себе в дшб хоч якого кривого на завдання -- посадять на багатоповерхівці спостерігати.... Я викладав тут це відео.
Так прямо і вказував - аби сидів і спостерігав, а його міцні та навчені будуть займатися по справі.
(Це було ще до широкого впровадження дронів).

Як одноразову приманку? Що ти верзеш? Такого ніде не написано, окрім фантазій деяких потвор (яких і людьми назвати важко), для цього зараз є купа технічних засобів, декотрі хочуть притягнути позавчорашній день, аби тільки не йти воювати, коли 25 років цьому вчились за наш рахунок. З такою логікою всїх повбивають і зайдуть і дуже швидко. Дронів і куль у кацапів вистачить, та і самих їх більше.. Щоб перемогти ворога, треба давати відсіч, а для цього потрібні зброя, здоров'я і навченість.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:13

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав: І мабуть, в законі написано, що є придатні для тилу, є повністю придатні і т.д., різні розклади, комісії, чи цього всього нема? Напевно, з розрахунку, хто більше принесе користі і менше забере ресурсу?
є. Все є.) І закон і конституція) Сідай в бусика. ідєйний :lol: за 3 роки вже можно було 10 вос мати.)


Нехая надсилають повістку. Я не скажена собака, щоб мене у бусіка пхати.

О як?!
Якщо стосовно вас, то ви чалавєк. З вашими бажаннями треба рахуватися. По закону.

А якщо відносно інших, то ви бох ... висуваєте свої хатєлки хто коли і куди повинен йти. Бо вам так схотілося.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:14

  Banderlog написав: це хто сказав? :lol: попадешся запхають тіки так. Так шо купляй бронь ідейний і всеодно про всяк випадок носи з собою трохи долярів, бо розбиратись будуть вже в бусіку в середині) ти бачив відео з середини бусика? Чи тцк? :lol:

Переб'ються. А ти, я бачу, ніякий не воїн, а ольгінський тролль..
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:16

  detroytred написав:О як?!
Якщо стосовно вас, то ви чалавєк. З вашими бажаннями треба рахуватися. По закону.

А якщо відносно інших, то ви бох ... висуваєте свої хатєлки хто коли і куди повинен йти. Бо вам так схотілося.

Помовч вже. 25 років вчився воювати за наш рахунок, а як пожежа, то хоч звільняйся. Законник.
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