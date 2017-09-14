hxbbgaf написав: Напевно, з розрахунку, хто більше принесе користі і менше забере ресурсу?
Ну от якщо ви отак напираєте на критерій корисності, то тримайте: -- більше користі запихнути хиляка-хворого-кривого-ненавченого на позицію, де потреба саме "відсвітити в теплик", ніж на цій позиції тримати (да ще потім втратити) здорового міцного навченого вояка, на якого ще й ресурс було витрачено.
І це приклад не зі стелі, а з відео комроти дшб, який закликав до себе в дшб хоч якого кривого на завдання -- посадять на багатоповерхівці спостерігати.... Я викладав тут це відео. Так прямо і вказував - аби сидів і спостерігав, а його міцні та навчені будуть займатися по справі. (Це було ще до широкого впровадження дронів).
Як одноразову приманку? Що ти верзеш? Такого ніде не написано, окрім фантазій деяких потвор (яких і людьми назвати важко), для цього зараз є купа технічних засобів, декотрі хочуть притягнути позавчорашній день, аби тільки не йти воювати, коли 25 років цьому вчились за наш рахунок. З такою логікою всїх повбивають і зайдуть і дуже швидко. Дронів і куль у кацапів вистачить, та і самих їх більше.. Щоб перемогти ворога, треба давати відсіч, а для цього потрібні зброя, здоров'я і навченість.
Ти дурень? До чого тут приманка?
Є функція, наприклад, спостереження. Яку комусь треба виконувати. Даний приклад - я спеціально для твердолобих підкреслив, що ще до масового впровадження дронів.
Але є ще ряд функцій, які потрібно виконувати, не будучі здоровенним, міцним, супернавченим. Чи ти вважаєш, що в отих окопах тільки здоровяки та суперначені ремби сидять?
Оновили список мільярдерів. Оті передостанні 2, ворюги, які навіть гроші вкладників своїх банків розграбували в нуль під час фінансової піраміди янука (яку тут так хвалив "бандерлог"), А новінський ще й агент кремля.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 02 кві, 2025 15:27, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Як одноразову приманку? Що ти верзеш? Такого ніде не написано, окрім фантазій деяких потвор (яких і людьми назвати важко), для цього зараз є купа технічних засобів, декотрі хочуть притягнути позавчорашній день, аби тільки не йти воювати, коли 25 років цьому вчились за наш рахунок. З такою логікою всїх повбивають і зайдуть і дуже швидко. Дронів і куль у кацапів вистачить, та і самих їх більше.. Щоб перемогти ворога, треба давати відсіч, а для цього потрібні зброя, здоров'я і навченість.
Ти дурень? До чого тут приманка?
Є функція, наприклад, спостереження. Яку комусь треба виконувати. Даний приклад - я спеціально для твердолобих підкреслив, що ще до масового впровадження дронів.
Але є ще ряд функцій, які потрібно виконувати, не будучі здоровенним, міцним, супернавченим. Чи ти вважаєш, що в отих окопах тільки здоровяки та суперначені ремби сидять?
А що значить відсвітити в теплих? Я подумав, потрапити в тепловізор, щоб застрелили чи зробили скид.. Спостереження - мабуть, але зараз спостерігають, здебільшого, дрони. А зараз вже мало кого хвилює, що було до впровадження дронів. Інші часи, інші правила, якщо зараз в епоху дронів використовувати людей там, де можна дрони, то люди дуже швидко скінчаться. Ну, ходити в штурми, мабуть, повинні навчені, озброєні та здорові. Чи ні?
Banderlog написав: це хто сказав? попадешся запхають тіки так. Так шо купляй бронь ідейний і всеодно про всяк випадок носи з собою трохи долярів, бо розбиратись будуть вже в бусіку в середині) ти бачив відео з середини бусика? Чи тцк?
Переб'ються. А ти, я бачу, ніякий не воїн, а ольгінський тролль..
Хєрово ти бачиш. Шо значить перебються ? Це ж твоя демократична влада і нова поліція) Жаль не вдалось мені звідси в тцк перевестись) такі провокатори як ти в мене хрін би відкупились. І бронь би твоя не помогла порвав б і все.
Banderlog написав: це хто сказав? попадешся запхають тіки так. Так шо купляй бронь ідейний і всеодно про всяк випадок носи з собою трохи долярів, бо розбиратись будуть вже в бусіку в середині) ти бачив відео з середини бусика? Чи тцк?
Переб'ються. А ти, я бачу, ніякий не воїн, а ольгінський тролль..
Хєрово ти бачиш. Шо значить перебються ? Це ж твоя демократична влада і нова поліція) Жаль не вдалось мені звідси в тцк перевестись) такі провокатори як ти в мене хрін би відкупились. І бронь би твоя не помогла порвав б і все.
hxbbgaf написав:Як одноразову приманку? Що ти верзеш? Такого ніде не написано, окрім фантазій деяких потвор (яких і людьми назвати важко), для цього зараз є купа технічних засобів, декотрі хочуть притягнути позавчорашній день, аби тільки не йти воювати, коли 25 років цьому вчились за наш рахунок. З такою логікою всїх повбивають і зайдуть і дуже швидко. Дронів і куль у кацапів вистачить, та і самих їх більше.. Щоб перемогти ворога, треба давати відсіч, а для цього потрібні зброя, здоров'я і навченість.
Ти дурень? До чого тут приманка?
Є функція, наприклад, спостереження. Яку комусь треба виконувати. Даний приклад - я спеціально для твердолобих підкреслив, що ще до масового впровадження дронів.
Але є ще ряд функцій, які потрібно виконувати, не будучі здоровенним, міцним, супернавченим. Чи ти вважаєш, що в отих окопах тільки здоровяки та суперначені ремби сидять?
А що значить відсвітити в теплих? Я подумав, потрапити в тепловізор, щоб застрелили чи зробили скид.. Спостереження - мабуть, але зараз спостерігають, здебільшого, дрони. А зараз вже мало кого хвилює, що було до впровадження дронів. Інші часи, інші правила, якщо зараз в епоху дронів використовувати людей там, де можна дрони, то люди дуже швидко скінчаться. Ну, ходити в штурми, мабуть, повинні навчені, озброєні та здорові. Чи ні?
а сидіти на позиціях, а таскати на позиції бк і воду? А виносити ранених, а виносити трупи? Теж спецназьори мають? А нічо шо це роблятьза тебе діди 58річні темні селяни яким ні та гідність твоя ні єс не вперлась. Їм шо робити? Сісти і сказати нехай поліція прийде замість нас? Шо там з термінами демобілізації? Мож пора вже потрохи відпускати хоч таких дідів? І ти їх поміняєш?
hxbbgaf написав:А що значить відсвітити в теплих? Я подумав, потрапити в тепловізор, щоб застрелили чи зробили скид.. Спостереження - мабуть, але зараз спостерігають, здебільшого, дрони. А зараз вже мало кого хвилює, що було до впровадження дронів. Інші часи, інші правила, якщо зараз в епоху дронів використовувати людей там, де можна дрони, то люди дуже швидко скінчаться. Ну, ходити в штурми, мабуть, повинні навчені, озброєні та здорові. Чи ні?
Штурмовики ходють в штурми... Дронщики працюють з віддалення. Арта теж.
А позиції, по-твоєму, хто тримає? В отих бліндажах, норах. Роботи, дрони, інопланетяни?
Йдуть оті орки на штурм... Їх лупашать дронами, артою... А отого одного-двох, який якимось дивом добіг до позицій, треба комусь зустріти. Хто може зброю втримати в руках і в бік орка навести.
Косому-кривому інша не стіко войовнича, але необхідна робота, теж є. Повно.