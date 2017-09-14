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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 134481344913450134511345213453>
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:19

  hxbbgaf написав:
  detroytred написав:
  hxbbgaf написав: Напевно, з розрахунку, хто більше принесе користі і менше забере ресурсу?

Ну от якщо ви отак напираєте на критерій корисності, то тримайте:
-- більше користі запихнути хиляка-хворого-кривого-ненавченого на позицію, де потреба саме "відсвітити в теплик", ніж на цій позиції тримати (да ще потім втратити) здорового міцного навченого вояка, на якого ще й ресурс було витрачено.

І це приклад не зі стелі, а з відео комроти дшб, який закликав до себе в дшб хоч якого кривого на завдання -- посадять на багатоповерхівці спостерігати.... Я викладав тут це відео.
Так прямо і вказував - аби сидів і спостерігав, а його міцні та навчені будуть займатися по справі.
(Це було ще до широкого впровадження дронів).

Як одноразову приманку? Що ти верзеш? Такого ніде не написано, окрім фантазій деяких потвор (яких і людьми назвати важко), для цього зараз є купа технічних засобів, декотрі хочуть притягнути позавчорашній день, аби тільки не йти воювати, коли 25 років цьому вчились за наш рахунок. З такою логікою всїх повбивають і зайдуть і дуже швидко. Дронів і куль у кацапів вистачить, та і самих їх більше.. Щоб перемогти ворога, треба давати відсіч, а для цього потрібні зброя, здоров'я і навченість.

Ти дурень?
До чого тут приманка?

Є функція, наприклад, спостереження.
Яку комусь треба виконувати.
Даний приклад - я спеціально для твердолобих підкреслив, що ще до масового впровадження дронів.

Але є ще ряд функцій, які потрібно виконувати, не будучі здоровенним, міцним, супернавченим.
Чи ти вважаєш, що в отих окопах тільки здоровяки та суперначені ремби сидять?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:20

Оновили список мільярдерів. Оті передостанні 2, ворюги, які навіть гроші вкладників своїх банків розграбували в нуль під час фінансової піраміди янука (яку тут так хвалив "бандерлог"), А новінський ще й агент кремля.

Зображення
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 02 кві, 2025 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:23

  hxbbgaf написав:
  detroytred написав:О як?!
Якщо стосовно вас, то ви чалавєк. З вашими бажаннями треба рахуватися. По закону.

А якщо відносно інших, то ви бох ... висуваєте свої хатєлки хто коли і куди повинен йти. Бо вам так схотілося.

Помовч вже. 25 років вчився воювати за наш рахунок, а як пожежа, то хоч звільняйся. Законник.

Пігулки знов забув прийняти?
Коли я навчався, то тебе ще мабуть в проекті не було, а не те що на твої гроші.

Так що, ідейний, давай "сідай в бусік" і за ідеї вперед..
Будь послідовним.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:26

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Як одноразову приманку? Що ти верзеш? Такого ніде не написано, окрім фантазій деяких потвор (яких і людьми назвати важко), для цього зараз є купа технічних засобів, декотрі хочуть притягнути позавчорашній день, аби тільки не йти воювати, коли 25 років цьому вчились за наш рахунок. З такою логікою всїх повбивають і зайдуть і дуже швидко. Дронів і куль у кацапів вистачить, та і самих їх більше.. Щоб перемогти ворога, треба давати відсіч, а для цього потрібні зброя, здоров'я і навченість.

Ти дурень?
До чого тут приманка?

Є функція, наприклад, спостереження.
Яку комусь треба виконувати.
Даний приклад - я спеціально для твердолобих підкреслив, що ще до масового впровадження дронів.

Але є ще ряд функцій, які потрібно виконувати, не будучі здоровенним, міцним, супернавченим.
Чи ти вважаєш, що в отих окопах тільки здоровяки та суперначені ремби сидять?


А що значить відсвітити в теплих? Я подумав, потрапити в тепловізор, щоб застрелили чи зробили скид.. Спостереження - мабуть, але зараз спостерігають, здебільшого, дрони. А зараз вже мало кого хвилює, що було до впровадження дронів. Інші часи, інші правила, якщо зараз в епоху дронів використовувати людей там, де можна дрони, то люди дуже швидко скінчаться.
Ну, ходити в штурми, мабуть, повинні навчені, озброєні та здорові. Чи ні?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:29

  hxbbgaf написав:..... 25 років вчився воювати за наш рахунок.....

Вы сегодня таблетку принять не забыли?
Кто это и где "25 років вчився"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:30

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав: це хто сказав? :lol: попадешся запхають тіки так. Так шо купляй бронь ідейний і всеодно про всяк випадок носи з собою трохи долярів, бо розбиратись будуть вже в бусіку в середині) ти бачив відео з середини бусика? Чи тцк? :lol:

Переб'ються. А ти, я бачу, ніякий не воїн, а ольгінський тролль..

Хєрово ти бачиш. Шо значить перебються ? Це ж твоя демократична влада і нова поліція)
Жаль не вдалось мені звідси в тцк перевестись) такі провокатори як ти в мене хрін би відкупились.
І бронь би твоя не помогла порвав б і все.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:35

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав: це хто сказав? :lol: попадешся запхають тіки так. Так шо купляй бронь ідейний і всеодно про всяк випадок носи з собою трохи долярів, бо розбиратись будуть вже в бусіку в середині) ти бачив відео з середини бусика? Чи тцк? :lol:

Переб'ються. А ти, я бачу, ніякий не воїн, а ольгінський тролль..

Хєрово ти бачиш. Шо значить перебються ? Це ж твоя демократична влада і нова поліція)
Жаль не вдалось мені звідси в тцк перевестись) такі провокатори як ти в мене хрін би відкупились.
І бронь би твоя не помогла порвав б і все.

Переб'ються гроші з мене здирати.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:36

  hxbbgaf написав:
  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Як одноразову приманку? Що ти верзеш? Такого ніде не написано, окрім фантазій деяких потвор (яких і людьми назвати важко), для цього зараз є купа технічних засобів, декотрі хочуть притягнути позавчорашній день, аби тільки не йти воювати, коли 25 років цьому вчились за наш рахунок. З такою логікою всїх повбивають і зайдуть і дуже швидко. Дронів і куль у кацапів вистачить, та і самих їх більше.. Щоб перемогти ворога, треба давати відсіч, а для цього потрібні зброя, здоров'я і навченість.

Ти дурень?
До чого тут приманка?

Є функція, наприклад, спостереження.
Яку комусь треба виконувати.
Даний приклад - я спеціально для твердолобих підкреслив, що ще до масового впровадження дронів.

Але є ще ряд функцій, які потрібно виконувати, не будучі здоровенним, міцним, супернавченим.
Чи ти вважаєш, що в отих окопах тільки здоровяки та суперначені ремби сидять?


А що значить відсвітити в теплих? Я подумав, потрапити в тепловізор, щоб застрелили чи зробили скид.. Спостереження - мабуть, але зараз спостерігають, здебільшого, дрони. А зараз вже мало кого хвилює, що було до впровадження дронів. Інші часи, інші правила, якщо зараз в епоху дронів використовувати людей там, де можна дрони, то люди дуже швидко скінчаться.
Ну, ходити в штурми, мабуть, повинні навчені, озброєні та здорові. Чи ні?
а сидіти на позиціях, а таскати на позиції бк і воду? А виносити ранених, а виносити трупи?
Теж спецназьори мають? А нічо шо це роблятьза тебе діди 58річні темні селяни яким ні та гідність твоя ні єс не вперлась. Їм шо робити? Сісти і сказати нехай поліція прийде замість нас?
Шо там з термінами демобілізації? Мож пора вже потрохи відпускати хоч таких дідів? І ти їх поміняєш?
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:37

  ЛАД написав:
  hxbbgaf написав:..... 25 років вчився воювати за наш рахунок.....

Вы сегодня таблетку принять не забыли?
Кто это и где "25 років вчився"?

А що робить військовий в мирний час у військовій частині, вчиться воювати...
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:38

  hxbbgaf написав:А що значить відсвітити в теплих? Я подумав, потрапити в тепловізор, щоб застрелили чи зробили скид.. Спостереження - мабуть, але зараз спостерігають, здебільшого, дрони. А зараз вже мало кого хвилює, що було до впровадження дронів. Інші часи, інші правила, якщо зараз в епоху дронів використовувати людей там, де можна дрони, то люди дуже швидко скінчаться.
Ну, ходити в штурми, мабуть, повинні навчені, озброєні та здорові. Чи ні?

Штурмовики ходють в штурми...
Дронщики працюють з віддалення.
Арта теж.

А позиції, по-твоєму, хто тримає?
В отих бліндажах, норах.
Роботи, дрони, інопланетяни?

Йдуть оті орки на штурм...
Їх лупашать дронами, артою...
А отого одного-двох, який якимось дивом добіг до позицій, треба комусь зустріти. Хто може зброю втримати в руках і в бік орка навести.

Косому-кривому інша не стіко войовнича, але необхідна робота, теж є. Повно.
detroytred
 
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