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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 кві, 2025 15:41
Banderlog написав:
а сидіти на позиціях, а таскати на позиції бк і воду? А виносити ранених, а виносити трупи?
Теж спецназьори мають? А нічо шо це роблятьза тебе діди 58річні темні селяни яким ні та гідність твоя ні єс не вперлась. Їм шо робити? Сісти і сказати нехай поліція прийде замість нас?
Шо там з термінами демобілізації? Мож пора вже потрохи відпускати хоч таких дідів? І ти їх поміняєш?
Та з радістю, тільки незрозуміло, чому офіцерам, кадровим військовим, відставникам, силовикам ти таких питань не задаєш. Тих хто вміє воювати, все одно потрібно більше, особливо в часи дронів.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 15:44
detroytred написав: hxbbgaf написав:
А що значить відсвітити в теплих? Я подумав, потрапити в тепловізор, щоб застрелили чи зробили скид.. Спостереження - мабуть, але зараз спостерігають, здебільшого, дрони. А зараз вже мало кого хвилює, що було до впровадження дронів. Інші часи, інші правила, якщо зараз в епоху дронів використовувати людей там, де можна дрони, то люди дуже швидко скінчаться.
Ну, ходити в штурми, мабуть, повинні навчені, озброєні та здорові. Чи ні?
Штурмовики ходють в штурми...
Дронщики працюють з віддалення.
Арта теж.
А позиції, по-твоєму, хто тримає?
В отих бліндажах, норах.
Роботи, дрони, інопланетяни?
Йдуть оті орки на штурм...
Їх лупашать дронами, артою...
А отого одного-двох, який якимось дивом добіг до позицій, треба комусь зустріти. Хто може зброю втримати в руках і в бік орка навести.
Косому-кривому інша не стіко войовнича, але необхідна робота, теж є. Повно.
Ну, тримати позиції - це теж битися, кривий та косий, мабуть, не переможе здорового та підготовленого, який йде його штурмувати? Хоча таким військовим як ти, напевно, на це плювати.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 15:45
hxbbgaf написав: ЛАД написав: hxbbgaf написав:
..... 25 років вчився воювати за наш рахунок.....
Вы сегодня таблетку принять не забыли?
Кто это и где "25 років
вчився"?
А що робить військовий в мирний час у військовій частині, вчиться воювати...
Що простіше-то?
Відкриваєш посадові обов'язки і взнаєш, що робить.
І саме за це отримує грошове забезпечення.
Поки на контракті. Поки діє контракт.
Скінчився контракт, то перестає цим займатися і за це отримувати гроші.
І уяви -- отримує саме за виконання посадових обов'язків в мирний час.
Якщо війна, то сплата інша.
І пільги інші.
Саме за вслужбу у воєнний час.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 02 кві, 2025 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 15:49
hxbbgaf написав:
Ну, тримати позиції - це теж битися, кривий та косий, мабуть, не переможе здорового та підготовленого, який йде його штурмувати? Хоча таким військовим як ти, напевно, на це плювати.
Ти тугий?
Тобі ж Бандерлог вказав на розподіл функцій. Битися з підготовленим здоровим ти наврядчи будеш, якщо ти кривий-косий.
До речі, навчать тебе за два місяці зараз. БЗВП. І навчений..
На відміну від якогось техніка васильківського вату, який 30+ років тому одного разу потримав автомата на присязі, зробив 3 постріли на КМБ, і буде кинутий на посаду без будь-якої підготовки.
Або тих же оф. вкафедр.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 02 кві, 2025 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 15:59
hxbbgaf написав: Banderlog написав:
а сидіти на позиціях, а таскати на позиції бк і воду? А виносити ранених, а виносити трупи?
Теж спецназьори мають? А нічо шо це роблятьза тебе діди 58річні темні селяни яким ні та гідність твоя ні єс не вперлась. Їм шо робити? Сісти і сказати нехай поліція прийде замість нас?
Шо там з термінами демобілізації? Мож пора вже потрохи відпускати хоч таких дідів? І ти їх поміняєш?
Та з радістю, тільки незрозуміло, чому офіцерам, кадровим військовим, відставникам, силовикам ти таких питань не задаєш. Тих хто вміє воювати, все одно потрібно більше, особливо в часи дронів.
з якою блін радістю?
Чого ти не пишеш про демобілізацію а пишеш що силовиків сюди всіх сплавити. Ти хочеш анархії в державі?
А питання до тебе тому, що цю кашу заварив ти, а не вони.
Багато з них таки тут, шоб ти там собі не фантазував.
В мене до них питань хватає...
На форумі задавати не мож.
Бо ти перший скажеш, що я троль, та і просто в мене мозгів хватає лишнього не триндіти.
Кажеш що я бот? Ну давай познайомимся. Обміняємось даними. обіцяю посприяти тобі з захистом вітчизни
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:17
25 років
hxbbgaf написав: ЛАД написав: hxbbgaf написав:
..... 25 років вчився воювати за наш рахунок.....
Вы сегодня таблетку принять не забыли?
Кто это и где "25 років
вчився"?
А що робить військовий в мирний час у військовій частині, вчиться воювати...
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:21
Хлопці, чолов'яга забув пігулки прийняти, в ви на нього час витрачаєте.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:25
ЛАД написав: hxbbgaf написав:
..... 25 років вчився воювати за наш рахунок.....
Вы сегодня таблетку принять не забыли?
Кто это и где "25 років
вчився"?
25 років -це стаж в ЗСУ, включно з освітою
правильний вираз : 25 років "готувався країну захищати"(навчання різні, тренировки і пітримання мат.часті в боєздатності- це все перевірялось інспекторами від МО, давали оцінки, якщо все "хор"-то премії, медалі, грамоти? так
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:27
ЛАД написав:
Хлопці, чолов'яга забув пігулки прийняти, в ви на нього час витрачаєте.
не смішно, про пігулки, тим більше що на 99% ви теж приймаєте, так?
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:29
Banderlog
як ви ставитесь до переходу з одної конфесії(христіан) до іншої?
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