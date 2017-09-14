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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1345013451134521345313454 ... 13456>
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:57

  ЛАД написав:
  stm написав:Які посади займають діти? Яка ставка на годину?

Які діти? За кордоном?
По-різному. Президентів чи сенаторів немає.
Але нормально живуть, їздять по всьому миру. Ті, що в Європі, живуть в орендних квартирах. В Штатах - в своїх будинках.
Пробачте, ставку на годину не питав. "Там" це вважається непристойним.

Живуть не під мостом, в коло довіреного спілкування ви не входите. Зрозуміло ) ВУЗ і спеціальність теж "Там" непристойно запитати? )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:14

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:А що робить військовий в мирний час у військовій частині, вчиться воювати...

Що простіше-то?
Відкриваєш посадові обов'язки і взнаєш, що робить.
І саме за це отримує грошове забезпечення.

Поки на контракті. Поки діє контракт.
Скінчився контракт, то перестає цим займатися і за це отримувати гроші.
І уяви -- отримує саме за виконання посадових обов'язків в мирний час.
Якщо війна, то сплата інша.
І пільги інші.
Саме за вслужбу у воєнний час.

У всіх так, в мирний час одні, в військовий інші, але ж яка сама ціль військового? Навіщо держава його стільки років готує і витрачає стільки грошей? Напевно, для того, щоб він приймав участь у війні, якщо вона розпочнеться, а не сидів на дивані і доводив, що він не для того військовий, щоб воювати! Виходить, як в анекдоті про пожежника.
До того, по Конституції зараз у всіх який головний обов'язок? Не говорячи вже за військових. І в присягі ви ж не льонє коцмасу присягали, а народу України?
А взагалі, не воює дуже багато хто. От годину тому біля фільм уа на Троєщині стоїть 10 здорових мужиків. Приїхала якась машина, привезла якесь залізо, але ж 10 мужиків стоїть. Без діла. І напевно, всі заброньовані.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:17

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Banderlog
як ви ставитесь до переходу з одної конфесії(христіан) до іншої?
якщо в томос то я краще в протестанти піду.
Так це ж те саме що
Назло вуха собі відморожу..
або як айтішники
Не буду платити 10% (зараз плачу 6), і піду туди де буду платити 30....

З того що я розумію
Є розкольники від східного обряду -під назвою російська православна- в тих навіть томосу немає
Є нормальні східного обряду - в тих кого є томоси ( УПЦ серед них)
Є розкольники західного(католицького) обряду - протестанти
Є католики...

То який резон від одних розкольників до других вирушати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:20

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  hxbbgaf написав:..... 25 років вчився воювати за наш рахунок.....

Вы сегодня таблетку принять не забыли?
Кто это и где "25 років вчився"?


25 років -це стаж в ЗСУ, включно з освітою

правильний вираз : 25 років "готувався країну захищати"(навчання різні, тренировки і пітримання мат.часті в боєздатності- це все перевірялось інспекторами від МО, давали оцінки, якщо все "хор"-то премії, медалі, грамоти? так

Не готувався, а захищав. Потенційно.
Вы 25 лет ходили по морям-океанам и получали за это зарплату. Из этого не следует, что вы обязаны это делать и сегодня. И сумеете это делать хорошо, если ушли достаточно давно.
Инженер/учёный, который несколько лет не работал по специальности квалификацию теряет. Отличный солдат, отслуживший по контракту 5-10-20 лет назад, не намного больше готов к боевой работе, чем вообще не служивший.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:21

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:23

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Які посади займають діти? Яка ставка на годину?
Які діти? За кордоном?
По-різному. Президентів чи сенаторів немає.
Але нормально живуть, їздять по всьому миру. Ті, що в Європі, живуть в орендних квартирах. В Штатах - в своїх будинках.
Пробачте, ставку на годину не питав. "Там" це вважається непристойним.
Живуть не під мостом, в коло довіреного спілкування ви не входите. Зрозуміло ) ВУЗ і спеціальність теж "Там" непристойно запитати? )
В кожного окремого -все по різному.
Мої друзі в Канаді- обоє кандидати ( а може вже й доктора) наук медичного спрямування, отримали гранти на наукову діяльність ще років 15 тому ( тоді й переїхали).
Їх дочка- лауреатка музичних конкурсів....
Це один приклад
А є інший, футболіст Вищої ліги з Закарпаття, ще в 1995 переїхав в США , побув там 20 років і повернувся....
На запитання де краще ( запитання ставилось в 2020) відповів просто
Якщо в тебе в Україні 2000+доларів/місяць - сиди тут і нікуди не рипайся, бо там щоб мати аналогічний рівень життя треба мати 10000 в місяць....
А простому роботязі треба працювати 200-300 годин в місяць на 2 роботах , щоб до смерті хочаб на мінімальне житло заробити...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:23

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Хлопці, чолов'яга забув пігулки прийняти, в ви на нього час витрачаєте. :)

не смішно, про пігулки, тим більше що на 99% ви теж приймаєте, так?

А я не смеялся.
Но я и бред не пишу.
С %-ми вы ошиблись. Не принимаю. Хотя сейчас, видимо, придётся начинать - давление подпрыгивает. Сильно. Возможно, благоприятствует общение на форуме. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:24

Усе не як у людей. Які машини і нерухомість у 2024 році придбали українські високопосадовці
https://epravda.com.ua/power/use-ne-yak ... ci-805051/


В Україні дефіцит фінансування відбудови становить $10 мільярдів – Шмигаль
https://epravda.com.ua/finances/yakiy-d ... vi-805046/

кілька сімейок круп розкуркулити і жодного дефіциту не буде :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Отличный солдат, отслуживший по контракту 5-10-20 лет назад, не намного больше готов к боевой работе, чем вообще не служивший.
5 років -заберіть, за цей період втратити те що робив 25 років - неможливо
10 років - це вже критичний рівень для спецури. але може виконувати обовязки простого військовослужбовця...
Але в прикладі з Дейтройтомред - він звільнився 5 років і перед тим 25 років служив
ясно що в окопі толку від нього нуль , але на якійсь позабойовій посаді толку від нього більше ніж від 50-річного колгоспника.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:26

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Які посади займають діти? Яка ставка на годину?

Які діти? За кордоном?
По-різному. Президентів чи сенаторів немає.
Але нормально живуть, їздять по всьому миру. Ті, що в Європі, живуть в орендних квартирах. В Штатах - в своїх будинках.
Пробачте, ставку на годину не питав. "Там" це вважається непристойним.

Живуть не під мостом, в коло довіреного спілкування ви не входите. Зрозуміло ) ВУЗ і спеціальність теж "Там" непристойно запитати? )

Вам надо адреса?
Вхожу. Но о зарплате вопросы не задаю. Так же, как и здесь сейчас.
ВУЗ и специальность знаю. Вполне приличные.
ЛАД
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