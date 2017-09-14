Додано: Сер 02 кві, 2025 17:14

detroytred написав: hxbbgaf написав: А що робить військовий в мирний час у військовій частині, вчиться воювати... А що робить військовий в мирний час у військовій частині, вчиться воювати...

Що простіше-то?

Відкриваєш посадові обов'язки і взнаєш, що робить.

І саме за це отримує грошове забезпечення.



Поки на контракті. Поки діє контракт.

Скінчився контракт, то перестає цим займатися і за це отримувати гроші.

І уяви -- отримує саме за виконання посадових обов'язків в мирний час.

Якщо війна, то сплата інша.

І пільги інші.

Саме за вслужбу у воєнний час. Що простіше-то?Відкриваєш посадові обов'язки і взнаєш, що робить.І саме за це отримує грошове забезпечення.Поки на контракті. Поки діє контракт.Скінчився контракт, то перестає цим займатися і за це отримувати гроші.І уяви -- отримує саме за виконання посадових обов'язків в мирний час.Якщо війна, то сплата інша.І пільги інші.Саме за вслужбу у воєнний час.

У всіх так, в мирний час одні, в військовий інші, але ж яка сама ціль військового? Навіщо держава його стільки років готує і витрачає стільки грошей? Напевно, для того, щоб він приймав участь у війні, якщо вона розпочнеться, а не сидів на дивані і доводив, що він не для того військовий, щоб воювати! Виходить, як в анекдоті про пожежника.До того, по Конституції зараз у всіх який головний обов'язок? Не говорячи вже за військових. І в присягі ви ж не льонє коцмасу присягали, а народу України?А взагалі, не воює дуже багато хто. От годину тому біля фільм уа на Троєщині стоїть 10 здорових мужиків. Приїхала якась машина, привезла якесь залізо, але ж 10 мужиків стоїть. Без діла. І напевно, всі заброньовані.