stm написав:Які посади займають діти? Яка ставка на годину?
Які діти? За кордоном? По-різному. Президентів чи сенаторів немає. Але нормально живуть, їздять по всьому миру. Ті, що в Європі, живуть в орендних квартирах. В Штатах - в своїх будинках. Пробачте, ставку на годину не питав. "Там" це вважається непристойним.
Живуть не під мостом, в коло довіреного спілкування ви не входите. Зрозуміло ) ВУЗ і спеціальність теж "Там" непристойно запитати? )
hxbbgaf написав:А що робить військовий в мирний час у військовій частині, вчиться воювати...
Що простіше-то? Відкриваєш посадові обов'язки і взнаєш, що робить. І саме за це отримує грошове забезпечення.
Поки на контракті. Поки діє контракт. Скінчився контракт, то перестає цим займатися і за це отримувати гроші. І уяви -- отримує саме за виконання посадових обов'язків в мирний час. Якщо війна, то сплата інша. І пільги інші. Саме за вслужбу у воєнний час.
У всіх так, в мирний час одні, в військовий інші, але ж яка сама ціль військового? Навіщо держава його стільки років готує і витрачає стільки грошей? Напевно, для того, щоб він приймав участь у війні, якщо вона розпочнеться, а не сидів на дивані і доводив, що він не для того військовий, щоб воювати! Виходить, як в анекдоті про пожежника. До того, по Конституції зараз у всіх який головний обов'язок? Не говорячи вже за військових. І в присягі ви ж не льонє коцмасу присягали, а народу України? А взагалі, не воює дуже багато хто. От годину тому біля фільм уа на Троєщині стоїть 10 здорових мужиків. Приїхала якась машина, привезла якесь залізо, але ж 10 мужиків стоїть. Без діла. І напевно, всі заброньовані.
prodigy написав:Banderlog як ви ставитесь до переходу з одної конфесії(христіан) до іншої?
якщо в томос то я краще в протестанти піду.
Так це ж те саме що Назло вуха собі відморожу.. або як айтішники Не буду платити 10% (зараз плачу 6), і піду туди де буду платити 30....
З того що я розумію Є розкольники від східного обряду -під назвою російська православна- в тих навіть томосу немає Є нормальні східного обряду - в тих кого є томоси ( УПЦ серед них) Є розкольники західного(католицького) обряду - протестанти Є католики...
То який резон від одних розкольників до других вирушати?
hxbbgaf написав:..... 25 років вчився воювати за наш рахунок.....
Вы сегодня таблетку принять не забыли? Кто это и где "25 років вчився"?
25 років -це стаж в ЗСУ, включно з освітою
правильний вираз : 25 років "готувався країну захищати"(навчання різні, тренировки і пітримання мат.часті в боєздатності- це все перевірялось інспекторами від МО, давали оцінки, якщо все "хор"-то премії, медалі, грамоти? так
Не готувався, а захищав. Потенційно. Вы 25 лет ходили по морям-океанам и получали за это зарплату. Из этого не следует, что вы обязаны это делать и сегодня. И сумеете это делать хорошо, если ушли достаточно давно. Инженер/учёный, который несколько лет не работал по специальности квалификацию теряет. Отличный солдат, отслуживший по контракту 5-10-20 лет назад, не намного больше готов к боевой работе, чем вообще не служивший.
stm написав:Які посади займають діти? Яка ставка на годину?
Які діти? За кордоном? По-різному. Президентів чи сенаторів немає. Але нормально живуть, їздять по всьому миру. Ті, що в Європі, живуть в орендних квартирах. В Штатах - в своїх будинках. Пробачте, ставку на годину не питав. "Там" це вважається непристойним.
Живуть не під мостом, в коло довіреного спілкування ви не входите. Зрозуміло ) ВУЗ і спеціальність теж "Там" непристойно запитати? )
В кожного окремого -все по різному. Мої друзі в Канаді- обоє кандидати ( а може вже й доктора) наук медичного спрямування, отримали гранти на наукову діяльність ще років 15 тому ( тоді й переїхали). Їх дочка- лауреатка музичних конкурсів.... Це один приклад А є інший, футболіст Вищої ліги з Закарпаття, ще в 1995 переїхав в США , побув там 20 років і повернувся.... На запитання де краще ( запитання ставилось в 2020) відповів просто Якщо в тебе в Україні 2000+доларів/місяць - сиди тут і нікуди не рипайся, бо там щоб мати аналогічний рівень життя треба мати 10000 в місяць.... А простому роботязі треба працювати 200-300 годин в місяць на 2 роботах , щоб до смерті хочаб на мінімальне житло заробити...
ЛАД написав:Отличный солдат, отслуживший по контракту 5-10-20 лет назад, не намного больше готов к боевой работе, чем вообще не служивший.
5 років -заберіть, за цей період втратити те що робив 25 років - неможливо 10 років - це вже критичний рівень для спецури. але може виконувати обовязки простого військовослужбовця... Але в прикладі з Дейтройтомред - він звільнився 5 років і перед тим 25 років служив ясно що в окопі толку від нього нуль , але на якійсь позабойовій посаді толку від нього більше ніж від 50-річного колгоспника.
stm написав:Які посади займають діти? Яка ставка на годину?
Які діти? За кордоном? По-різному. Президентів чи сенаторів немає. Але нормально живуть, їздять по всьому миру. Ті, що в Європі, живуть в орендних квартирах. В Штатах - в своїх будинках. Пробачте, ставку на годину не питав. "Там" це вважається непристойним.
Живуть не під мостом, в коло довіреного спілкування ви не входите. Зрозуміло ) ВУЗ і спеціальність теж "Там" непристойно запитати? )
Вам надо адреса? Вхожу. Но о зарплате вопросы не задаю. Так же, как и здесь сейчас. ВУЗ и специальность знаю. Вполне приличные.