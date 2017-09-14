Додано: Сер 02 кві, 2025 17:32

detroytred написав: hxbbgaf написав: Ну, тримати позиції - це теж битися, кривий та косий, мабуть, не переможе здорового та підготовленого, який йде його штурмувати? Хоча таким військовим як ти, напевно, на це плювати. Ну, тримати позиції - це теж битися, кривий та косий, мабуть, не переможе здорового та підготовленого, який йде його штурмувати? Хоча таким військовим як ти, напевно, на це плювати.

Ти тугий?

Тобі ж Бандерлог вказав на розподіл функцій. Битися з підготовленим здоровим ти наврядчи будеш, якщо ти кривий-косий.



До речі, навчать тебе за два місяці зараз. БЗВП. І навчений..

На відміну від якогось техніка васильківського вату, який 30+ років тому одного разу потримав автомата на присязі, зробив 3 постріли на КМБ, і буде кинутий на посаду без будь-якої підготовки.

Або тих же оф. вкафедр. Ти тугий?Тобі ж Бандерлог вказав на розподіл функцій. Битися з підготовленим здоровим ти наврядчи будеш, якщо ти кривий-косий.До речі, навчать тебе за два місяці зараз. БЗВП. І навчений..На відміну від якогось техніка васильківського вату, який 30+ років тому одного разу потримав автомата на присязі, зробив 3 постріли на КМБ, і буде кинутий на посаду без будь-якої підготовки.Або тих же оф. вкафедр.

45 днів. Звичайно, що рембо к кожної людини за півтора місяці не зробиш, це вимушена міра, бо отакі як ти та інші здорові бикани не воюють.Що за подвійна логіка знову, якиййсь робітник, який служив і складав присягу (це окреме питання до всієї системи, що він там півтора роки робив під час служби і скільки грошей на це було витрачено, якщо він зробив за цей час 3 постріли і все), і чого без підготовки, якщо все так погано, він теж пройти підготовку.. Чого конкретно до мене всі причепились? Я взагалі не тримав ніякої зброї, тільки в 10-му класі на ДПЮ макет гранати кидав на 14 метрів, отримав за це двійку, а зброї взагалі не було, навіть макета. От повертатись наліво-направо, марширувати, равняйсь, смірно, здра жла тварищ-мійор (реально по буквах казав, що так треба говорити), це було, говорив той "тваріщ", що треба знести всі гори в Чечні із тими чеченцями, тільки це ніяк не зробити, теж було, був прокацапом... Ще й написав потім, що я неадекватно себе поводжу, хоча взагалі сидів нікого не чипав, тільки мене доставали.І я ж не кажу, що я неповинен воювати, це ви так кажете. Хоча професійного балакуна (оце схоже, недаром говорять, 25 років анекдоти травили) все одно не переговорити, якщо він вирішив витратити весь свій щас на те, щоб доводити, що він не повинен воювати.