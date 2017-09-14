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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:28
Banderlog написав: prodigy написав:Banderlog
як ви ставитесь до переходу з одної конфесії(христіан) до іншої?
якщо в томос то я краще в протестанти піду.
з евагелистів до католиків
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:31
prodigy написав: Banderlog написав: prodigy написав:Banderlog
як ви ставитесь до переходу з одної конфесії(христіан) до іншої?
якщо в томос то я краще в протестанти піду.
з евагелистів до католиків
та по барабану хоть до 50 ків. Їм можно од армії косити.
А православним не можно.
Востаннє редагувалось Banderlog
в Сер 02 кві, 2025 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:31
Це типова маніпуляція...
Взяли 23500 чиновників НАЙВИЩОГО гатунку і розігнали зраду що на 1000 топ-чиновників було куплено 61 машину
в той час колина 1000 середньостатистичних купили 31 машину....
В мене питання
Хто з тут присутніх погодиться нести відповідальність ТОП чиновника і отримувати за це в 2 рази більше середньостатистичного ?
ПС
навіть з урахуванням того що середня вартість автомобілів куплених чиновниками в 3 рази вища...- все одно
ТОП має отримувати в 10+ разів більше ніж середньостатистичний.
А то так ми до мишей дотрахаємось.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:32
detroytred написав: hxbbgaf написав:
Ну, тримати позиції - це теж битися, кривий та косий, мабуть, не переможе здорового та підготовленого, який йде його штурмувати? Хоча таким військовим як ти, напевно, на це плювати.
Ти тугий?
Тобі ж Бандерлог вказав на розподіл функцій. Битися з підготовленим здоровим ти наврядчи будеш, якщо ти кривий-косий.
До речі, навчать тебе за два місяці зараз. БЗВП. І навчений..
На відміну від якогось техніка васильківського вату, який 30+ років тому одного разу потримав автомата на присязі, зробив 3 постріли на КМБ, і буде кинутий на посаду без будь-якої підготовки.
Або тих же оф. вкафедр.
45 днів. Звичайно, що рембо к кожної людини за півтора місяці не зробиш, це вимушена міра, бо отакі як ти та інші здорові бикани не воюють.
Що за подвійна логіка знову, якиййсь робітник, який служив і складав присягу (це окреме питання до всієї системи, що він там півтора роки робив під час служби і скільки грошей на це було витрачено, якщо він зробив за цей час 3 постріли і все), і чого без підготовки, якщо все так погано, він теж пройти підготовку.. Чого конкретно до мене всі причепились? Я взагалі не тримав ніякої зброї, тільки в 10-му класі на ДПЮ макет гранати кидав на 14 метрів, отримав за це двійку, а зброї взагалі не було, навіть макета. От повертатись наліво-направо, марширувати, равняйсь, смірно, здра жла тварищ-мійор (реально по буквах казав, що так треба говорити), це було, говорив той "тваріщ", що треба знести всі гори в Чечні із тими чеченцями, тільки це ніяк не зробити, теж було, був прокацапом... Ще й написав потім, що я неадекватно себе поводжу, хоча взагалі сидів нікого не чипав, тільки мене доставали.
І я ж не кажу, що я неповинен воювати, це ви так кажете. Хоча професійного балакуна (оце схоже, недаром говорять, 25 років анекдоти травили) все одно не переговорити, якщо він вирішив витратити весь свій щас на те, щоб доводити, що він не повинен воювати.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:34
Banderlog написав: prodigy написав:Banderlog
як ви ставитесь до переходу з одної конфесії(христіан) до іншої?
якщо в томос то я краще в протестанти піду.
Может в мормоны?
Там патриархат и строгий домострой весьма приветствуются 😁
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:35
ЛАД написав:
Вам надо адреса?
Вхожу. Но о зарплате вопросы не задаю. Так же, как и здесь сейчас.
ВУЗ и специальность знаю. Вполне приличные.
Які нафіг адреси. Я можу на відміну від вас, як бачу за декілька хвилин знайти приблизні зарплати та конкретні бали ВУЗів і спеціальності. Я веду до того, що наразі не використовувати можливості в Україні і дивитися на такі "вполне приличные" ВУЗи можуть люди з ссср, але не інші. Вивели мене прям дуже... Слизькі відповіді, краще б взагалі як d44 пропали, я і так розумію що в нього 0 осіб, хто отримав громадянство Швейцарії...
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:39
budivelnik написав:
..........
А простому роботязі треба працювати 200-300 годин в місяць на 2 роботах , щоб до смерті хочаб на мінімальне житло заробити...[/i]
Не знаю, что вы называете "простим роботягою", но у меня друг уехал в США лет 30 назад. Он не был "простим роботягою", а рядовым инженером, жена работала простым бухгалтером, уже давно не работает. По 200-300 часов в месяц на 2-3 работах не работали, но за жильё уже расплатились. Брали, конечно в кредит. Жильё, насколько понял, что-то типа таунхауса.
Дети были уже взрослые, когда уезжали. Работают и имеют своё жильё. Дочка возвращалась сюда и забрала парня, с которым здесь встречалась. Сын женился уже там.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:44
Banderlog написав: prodigy написав:Banderlog
як ви ставитесь до переходу з одної конфесії(христіан) до іншої?
якщо в томос то я краще в протестанти піду.
А чим Томос вже не подобається? Якась суцільна кацапопропаганда з тебе. Що всі мають ходити до московської ФСБшної церкви, яка на заставу для отого хамла пашки мерседеса збирає з людей гроші, щоб краще хамив і називав людей бомжами за ботинки (це яка релігія так вчить?) молиться по-кацапські, тільки неясно, яким богам. напевно, путлеру, вони ж наших воїнів навіть відмовляються відспівувати! І новінський он мільярдер, путлер грошей на жаліє, ще й гроші вкладників банка форум розграбував. І попи всі їхні, на відспівавання ще й додатково гроші вимагать підходять, коли вже за все сплачено. Куди ні ткни, та що говорити, якщо це агенти спецслужб ворожої держави в рясах, вони і пропаганду таку ведуть, про що тут можна говорити. Інше діло, що я взагалі релігію не підтримую, це все задурювачі мізків, але підтримувати ще й ворожих задурювачів мізків - це вже занадто. Он храм. свого міністерства нападу у кацапії у диявольському стилі побудували - може ще там помолитись треба?
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:45
budivelnik написав: ЛАД написав:Отличный солдат, отслуживший по контракту 5-10-20 лет назад
, не намного больше готов к боевой работе, чем вообще не служивший.
5 років -заберіть, за цей період втратити те що робив 25 років - неможливо
10 років - це вже критичний рівень для спецури. але може виконувати обовязки простого військовослужбовця...
Але в прикладі з Дейтройтомред - він звільнився 5 років і перед тим 25 років служив
ясно що в окопі толку від нього нуль , але на якійсь позабойовій посаді толку від нього більше ніж від 50-річного колгоспника.
Солдат вряд ли служил 25 лет. Таких случаев не знаю.
"може виконувати обовязки простого військовослужбовця..." - может. Примерно с таким же успехом, как и любой более-менее здоровый мужчина. Так же, как это делал Успих.
Дейтройтред давно и много лет преподавал. На какую позабойову посаду вы его определите?
Хотаба можно поставить комвзвода, роты(?). Не уверен, насколько это хорошо, но это примерно то же, что микроскопом гвозди заколачивать.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 02 кві, 2025 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:48
hxbbgaf написав: detroytred написав: hxbbgaf написав:
Ну, тримати позиції - це теж битися, кривий та косий, мабуть, не переможе здорового та підготовленого, який йде його штурмувати? Хоча таким військовим як ти, напевно, на це плювати.
Ти тугий?
Тобі ж Бандерлог вказав на розподіл функцій. Битися з підготовленим здоровим ти наврядчи будеш, якщо ти кривий-косий.
До речі, навчать тебе за два місяці зараз. БЗВП. І навчений..
На відміну від якогось техніка васильківського вату, який 30+ років тому одного разу потримав автомата на присязі, зробив 3 постріли на КМБ, і буде кинутий на посаду без будь-якої підготовки.
Або тих же оф. вкафедр.
45 днів. Звичайно, що рембо к кожної людини за півтора місяці не зробиш, це вимушена міра, бо отакі як ти та інші здорові бикани не воюють.
Що за подвійна логіка знову, якиййсь робітник, який служив і складав присягу (це окреме питання до всієї системи, що він там півтора роки робив під час служби і скільки грошей на це було витрачено, якщо він зробив за цей час 3 постріли і все), і чого без підготовки, якщо все так погано, він теж пройти підготовку.. Чого конкретно до мене всі причепились? Я взагалі не тримав ніякої зброї, тільки в 10-му класі на ДПЮ макет гранати кидав на 14 метрів, отримав за це двійку, а зброї взагалі не було, навіть макета. От повертатись наліво-направо, марширувати, равняйсь, смірно, здра жла тварищ-мійор (реально по буквах казав, що так треба говорити), це було, говорив той "тваріщ", що треба знести всі гори в Чечні із тими чеченцями, тільки це ніяк не зробити, теж було, був прокацапом... Ще й написав потім, що я неадекватно себе поводжу, хоча взагалі сидів нікого не чипав, тільки мене доставали.
І я ж не кажу, що я неповинен воювати, це ви так кажете. Хоча професійного балакуна (оце схоже, недаром говорять, 25 років анекдоти травили) все одно не переговорити, якщо він вирішив витратити весь свій щас на те, щоб доводити, що він не повинен воювати.
ти кажеш шо за тебе мусора повинні воювати. Нах воно їм треб обяснити не можеш?
До тебе конкретно причепились бо пора б вже і тримати, і головою пора б почати думати.
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