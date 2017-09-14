|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 02 кві, 2025 17:50
ЛАД написав:
На какую позабойову посаду вы его определите?
1 Паперової роботи в ЗСУ -хоч пятою точкою жуй...
Дуже затребувана- офіцер психологічної підтримки, мій сусід підприємець пройшов 6-місячні курси - другий рік служить....
Викладач саме те що найбільше підходить... якщо він вмів викладати , то й до бійця шлях знайде....
2 Солдат 25 років не служить , а офіцер спецпідрозділу-служить..стартує з простого курсанта-закінчує полковником групи а-ля Альфа... але посадові обовязки -диверсії, читай солдатські..
Про знищення десь за ленінградом кількох ТУ22-читали ?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25973
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 02 кві, 2025 17:50
budivelnik написав:
..........ТОП має отримувати в 10+ разів більше ніж середньостатистичний
.
А то так ми до мишей дотрахаємось.
Всего-то?
А у нас сейчас такого соотношения нет?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33761
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5296 раз.
- Подякували: 4832 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 02 кві, 2025 17:51
Banderlog написав: hxbbgaf написав: Banderlog написав:
а сидіти на позиціях, а таскати на позиції бк і воду? А виносити ранених, а виносити трупи?
Теж спецназьори мають? А нічо шо це роблятьза тебе діди 58річні темні селяни яким ні та гідність твоя ні єс не вперлась. Їм шо робити? Сісти і сказати нехай поліція прийде замість нас?
Шо там з термінами демобілізації? Мож пора вже потрохи відпускати хоч таких дідів? І ти їх поміняєш?
Та з радістю, тільки незрозуміло, чому офіцерам, кадровим військовим, відставникам, силовикам ти таких питань не задаєш. Тих хто вміє воювати, все одно потрібно більше, особливо в часи дронів.
з якою блін радістю?
Чого ти не пишеш про демобілізацію а пишеш що силовиків сюди всіх сплавити. Ти хочеш анархії в державі?
А питання до тебе тому, що цю кашу заварив ти, а не вони.
Багато з них таки тут, шоб ти там собі не фантазував.
В мене до них питань хватає...
На форумі задавати не мож.
Бо ти перший скажеш, що я троль, та і просто в мене мозгів хватає лишнього не триндіти.
Кажеш що я бот? Ну давай познайомимся. Обміняємось даними. обіцяю посприяти тобі з захистом вітчизни
Не всіх, а половину точно можна скорочувати і відправляти, а то й більше. Їх забагато і функцій своїх не виконутють все одно, я писав, як в мене вкрали 100 баксів, а вони навіть заяву не зареєстрували.
Менти не навчені воювати, вони ось для чого навчені:
Українські держслужбовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік. Загалом у деклараціях за 2024 рік зафіксовано понад 2 000 згадок про цифрові активи.
Найбільше криптовалют задекларували представники силових структур. Лідером стала Нацполіція — 322 декларації, або 15% від усіх випадків. На другому місці — прокуратура (240 декларацій), на третьому — судді (227).
Ще закупляти послуги онлайн-моделей роками та кришувати проституток (робота така, хто ж декриміналізує, а це майже половина всієї роботи поліції, якщо ще додати наркоманів, от і можна б було скорочувати тільки через це).
Не працює вся ця система, у нас суд по очевидній справі триває 5 років! Все згнило! І ніхто не думає нічого змінювати.
А хто втік, тим паспорти без усіляких військових документів, та плюшки (вже навіть по мільйону роздавати пропонували, замість того, щоб хоча б позбавити їх звань, якщо це офіцери, та пенсій, якщо їм нема 60, тільки не кажіть, що це неможливо і не дозволяє якийсь закон, бо, того, що зараз відбувається на вулицях, він теж не дозволяв). Чого не зробиш для своїх синків..
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22463
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2366 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 02 кві, 2025 17:58
ЛАД написав: budivelnik написав:
..........ТОП має отримувати в 10+ разів більше ніж середньостатистичний
.
А то так ми до мишей дотрахаємось.
Всего-то?
А у нас сейчас такого соотношения нет?
Статтю читав?
Чи не читав-але осуждаю?
Якщо розглядати доходи родин декларантів, то загальна сума, зазначена у 23 тис. декларацій, у 2024 році становила 25,2 млрд грн. З цієї суми 17 млрд грн – заробітна плата.
1 Сам поділиш чи допомогти
17 000 000 000/23 000/12місяців=61594 грн/місяць...
Ти це називаєш 10+разів до середньостатистичної 17000 ?
2 Декларації цих чиновників подають родинні... тобто є ще чоловіки/дружини суми зарплат яких входять в ці 61594... навіть якщо половина працює то це опускає 61454 до 41000....
Далі продовжувати...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 02 кві, 2025 18:02, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25973
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 02 кві, 2025 17:59
stm написав: ЛАД написав:
Вам надо адреса?
Вхожу. Но о зарплате вопросы не задаю. Так же, как и здесь сейчас.
ВУЗ и специальность знаю. Вполне приличные.
Які нафіг адреси. Я можу на відміну від вас, як бачу за декілька хвилин знайти приблизні зарплати та конкретні бали ВУЗів і спеціальності. Я веду до того, що наразі не використовувати можливості в Україні і дивитися на такі "вполне приличные" ВУЗи можуть люди з ссср, але не інші. Вивели мене прям дуже... Слизькі відповіді, краще б взагалі як d44 пропали, я і так розумію що в нього 0 осіб, хто отримав громадянство Швейцарії...
Расскажите, пожалуйста, какие сейчас особые можливості в Україні? Я действительно не знаю.
Какие вам нужны не "слизькі відповіді"? Названия вузов и специальностей? Дети поступали туда, куда они хотели
. Я не дивлюсь "на такі "вполне приличные" ВУЗи". Зачем мне это? Дети сами выбирают. И им виднее.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33761
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5296 раз.
- Подякували: 4832 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 02 кві, 2025 18:01
Banderlog написав:
ти кажеш шо за тебе мусора повинні воювати. Нах воно їм треб обяснити не можеш?
До тебе конкретно причепились бо пора б вже і тримати, і головою пора б почати думати.
Не за мене, а взагалі. А у них немає конституційного обов'язку, вони не давали присягу? Може, вони хворі, непридатні? Так постійно огляди проходять, повністю здорові, хоча знову незрозуміла логіка, чого в ментуру треба буди здоровим як кінь, психологічно стійким (проходять тести, я, наприклад, ті тести навіть в дурдомі по направленню з воєнкомата не пройшов, мені написали розлад особистості, це не на мента), ше й зі зброї, мабуть стріляють, здають якісь нормативи, а на війну нічого не треба? Так, може, їх того, просто поміняти місцями, на війні воювати з озброєним ворогом варваром, напевно, складніше, ніж ганяти бабок на базарах, кришувати проституток, не реєструвати заяви чи навіть затримувати якогось злодюжку, який скоріше за все, навіть не озброєний?
І взагалі, ти то хочеш, щоб я воював, то пропонуєш мені купляти бронь і носити бакси в кармані і давати хабарі (це, взагалі-то, стаття), а потім ще й обурюєшся, розберись уже.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Сер 02 кві, 2025 18:21, всього редагувалось 1 раз.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22463
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2366 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 02 кві, 2025 18:04
hxbbgaf написав: Banderlog написав: prodigy написав:Banderlog
як ви ставитесь до переходу з одної конфесії(христіан) до іншої?
якщо в томос то я краще в протестанти піду.
А чим Томос вже не подобається? Якась суцільна кацапопропаганда з тебе. Що всі мають ходити до московської ФСБшної церкви, яка на заставу для отого хамла пашки мерседеса збирає з людей гроші, щоб краще хамив і називав людей бомжами за ботинки (це яка релігія так вчить?) молиться по-кацапські, тільки неясно, яким богам. напевно, путлеру, вони ж наших воїнів навіть відмовляються відспівувати! І новінський он мільярдер, путлер грошей на жаліє, ще й гроші вкладників банка форум розграбував. І попи всі їхні, на відспівавання ще й додатково гроші вимагать підходять, коли вже за все сплачено. Куди ні ткни, та що говорити, якщо це агенти спецслужб ворожої держави в рясах, вони і пропаганду таку ведуть, про що тут можна говорити. Інше діло, що я взагалі релігію не підтримую, це все задурювачі мізків, але підтримувати ще й ворожих задурювачів мізків - це вже занадто. Он храм. свого міністерства нападу у кацапії у диявольському стилі побудували - може ще там помолитись треба?
це в тебе пропаганда, не знаю на кого розрахована. Де я писав що всі кудись повинні ходити? Не треба мені розказувати куди мені ходити. А те що ти проти Бога і релігію не підтримуєш я і так знаю.) Більшість з томосівців такіж як ти.
Думаєш Продіджі піст тримає? ))) чи причащається? Для особо одарьонних, є закон про держ зраду то саджайте без розбору від віри.
От скажи чого я з фсбшної церкви маю відстоювати твої європейські цінності? Поки ти дома на дивані різьбу в носі нарізаєш?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2442
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 02 кві, 2025 18:15
hxbbgaf
проходять тести, я, наприклад, ті тести навіть в дурдомі по направленню з воєнкомата не пройшов, мені написали розлад особистості, це не на мента)
Ору чайкою))
Ледь перечитав що за день наваяли, хоч не дарма, смішно)
Абирвалг, а чим ви на життя заробляєте?)
Якщо не секрет)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14620
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 2339 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Сер 02 кві, 2025 18:23
Hotab написав:hxbbgaf
проходять тести, я, наприклад, ті тести навіть в дурдомі по направленню з воєнкомата не пройшов, мені написали розлад особистості, це не на мента)
Ору чайкою))
Ледь перечитав що за день наваяли, хоч не дарма, смішно)
Абирвалг, а чим ви на життя заробляєте?)
Якщо не секрет)
Це я точно не маю розказувати. На базарі працював, зараз там голяк, майже все закрилось.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22463
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2366 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 02 кві, 2025 18:26
Banderlog написав: prodigy написав:
з евагелистів до католиків
та по барабану хоть до 50 ків. Їм можно од армії косити.
А православним не можно.
віце-призидент Венс був евангелістом, потім під час навчання в універі перейшов до католиків
під час подорожів я інколи заходив у католицькі костьоли (був у Гданську, в Антверпені, у Лісабоні, Порто, в Генуї, в Аргентині(Пуерто Десіадо), що мені сподобалось у католиків: коротка меса (30-40хв),у Гданську розклад на дверях костелу:щоденно с 17.30-18.00 і з 18.00-18.30
люди йду з роботи і заходять у вечері помолитись (чи зі знайомими вірянами побачитись) ,хто спізнився на першу месу гуляє біля і чекає на іншу (немає такого як у православних-коли служба як пів-години триває, і якесь мурло преться у середину до своїх і штовхає у спину, навіть тямки немає тихо попросити "вибачаюсь, дозвольте мені пройти вперед".
Католіки всі дісціпліновано сидять по лавкам і слухають ксьондза(культурні европейці).
у нас що ранкова, що вечірня слубжа 2 години, на великі свята 3 години, на пасху-4години
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12171
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3286 раз.
- Подякували: 3324 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|92017
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|267116
|
|
|6076
|917247
|
|