Додано: Сер 02 кві, 2025 17:51

Banderlog написав: hxbbgaf написав: Banderlog написав: а сидіти на позиціях, а таскати на позиції бк і воду? А виносити ранених, а виносити трупи?

Теж спецназьори мають? А нічо шо це роблятьза тебе діди 58річні темні селяни яким ні та гідність твоя ні єс не вперлась. Їм шо робити? Сісти і сказати нехай поліція прийде замість нас?

Шо там з термінами демобілізації? Мож пора вже потрохи відпускати хоч таких дідів? І ти їх поміняєш? а сидіти на позиціях, а таскати на позиції бк і воду? А виносити ранених, а виносити трупи?Теж спецназьори мають? А нічо шо це роблятьза тебе діди 58річні темні селяни яким ні та гідність твоя ні єс не вперлась. Їм шо робити? Сісти і сказати нехай поліція прийде замість нас?Шо там з термінами демобілізації? Мож пора вже потрохи відпускати хоч таких дідів? І ти їх поміняєш?

Та з радістю, тільки незрозуміло, чому офіцерам, кадровим військовим, відставникам, силовикам ти таких питань не задаєш. Тих хто вміє воювати, все одно потрібно більше, особливо в часи дронів. Та з радістю, тільки незрозуміло, чому офіцерам, кадровим військовим, відставникам, силовикам ти таких питань не задаєш. Тих хто вміє воювати, все одно потрібно більше, особливо в часи дронів. з якою блін радістю?

Чого ти не пишеш про демобілізацію а пишеш що силовиків сюди всіх сплавити. Ти хочеш анархії в державі?

А питання до тебе тому, що цю кашу заварив ти, а не вони.

Багато з них таки тут, шоб ти там собі не фантазував.

В мене до них питань хватає...

На форумі задавати не мож.

Бо ти перший скажеш, що я троль, та і просто в мене мозгів хватає лишнього не триндіти.

Кажеш що я бот? Ну давай познайомимся. Обміняємось даними. обіцяю посприяти тобі з захистом вітчизни з якою блін радістю?Чого ти не пишеш про демобілізацію а пишеш що силовиків сюди всіх сплавити. Ти хочеш анархії в державі?А питання до тебе тому, що цю кашу заварив ти, а не вони.Багато з них таки тут, шоб ти там собі не фантазував.В мене до них питань хватає...На форумі задавати не мож.Бо ти перший скажеш, що я троль, та і просто в мене мозгів хватає лишнього не триндіти.Кажеш що я бот? Ну давай познайомимся. Обміняємось даними. обіцяю посприяти тобі з захистом вітчизни





Найбільше криптовалют задекларували представники силових структур. Лідером стала Нацполіція — 322 декларації, або 15% від усіх випадків. На другому місці — прокуратура (240 декларацій), на третьому — судді (227). Українські держслужбовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік. Загалом у деклараціях за 2024 рік зафіксовано понад 2 000 згадок про цифрові активи.Найбільше криптовалют задекларували представники силових структур. Лідером стала Нацполіція — 322 декларації, або 15% від усіх випадків. На другому місці — прокуратура (240 декларацій), на третьому — судді (227).

Не всіх, а половину точно можна скорочувати і відправляти, а то й більше. Їх забагато і функцій своїх не виконутють все одно, я писав, як в мене вкрали 100 баксів, а вони навіть заяву не зареєстрували.Менти не навчені воювати, вони ось для чого навчені:Ще закупляти послуги онлайн-моделей роками та кришувати проституток (робота така, хто ж декриміналізує, а це майже половина всієї роботи поліції, якщо ще додати наркоманів, от і можна б було скорочувати тільки через це).Не працює вся ця система, у нас суд по очевидній справі триває 5 років! Все згнило! І ніхто не думає нічого змінювати.А хто втік, тим паспорти без усіляких військових документів, та плюшки (вже навіть по мільйону роздавати пропонували, замість того, щоб хоча б позбавити їх звань, якщо це офіцери, та пенсій, якщо їм нема 60, тільки не кажіть, що це неможливо і не дозволяє якийсь закон, бо, того, що зараз відбувається на вулицях, він теж не дозволяв). Чого не зробиш для своїх синків..