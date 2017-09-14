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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13453134541345513456>
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 18:31

hxbbgaf
Полицейские не могут воевать, потому что не обучены, — министр МВД Клименко
По его словам, полицейских учат применять оружие по отношению к преступникам, но не учат воевать на поле боя
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И сумеете это делать хорошо, если ушли достаточно давно.


я досі цікавлюсь і читаю всі новини (конвенції, правила) стосовно судоплавства(що бути в курсі, т.к. updated)

не маю притенцій до військових пенсіонерів у віці 55+(тут тільки на власному бажанні (як Freeze)

кому 45+ це боєздатного віку чоловіки
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 18:37

  Banderlog написав: це в тебе пропаганда, не знаю на кого розрахована. Де я писав що всі кудись повинні ходити? Не треба мені розказувати куди мені ходити. А те що ти проти Бога і релігію не підтримуєш я і так знаю.) Більшість з томосівців такіж як ти.
Думаєш Продіджі піст тримає? ))) чи причащається? Для особо одарьонних, є закон про держ зраду то саджайте без розбору від віри.
От скажи чого я з фсбшної церкви маю відстоювати твої європейські цінності? Поки ти дома на дивані різьбу в носі нарізаєш?

Не всі, зрозуміло, що тільки хто хоче (і це добре, що поки що так, задурювачі мізків не сплять!), не в тому справа, а я написав в чому. То агенти ворога, який нас вбиває. Зараз йде боротьба (хотілося б вірити, що вона таки йде), щоб вигнати його геть, але все одно більшість церков зараз захоплена московским ворогом. Він нагліє, он на Троєщині, біля колишнього ДАІ, забором обносить московитській піп все більшу і більшу частину скверу, його вже майже не лишилось, дурачить там людей, та ще й прямо під парканом у сквері закопав свого папашу, щоб не відібрали у нього землю, взагалі, нічого святого.
Що тут можна схвалювати? Що воїнів не відспівують, що хамлять, що землю захоплюють, що ховали в церквах московитських бойовиків на Донбасі, що талдичать московську пропаганду по методичках, що їхній хазяїн гундяй, який закликає нас всіх вбивати? За що можна підтримувати ФСБшну церкву? Я, наприклад, не розумію. Томос - це символ відокремлення він неї, від цього інструмента ворога, і потужного інструмента, бо в нас багато віруючих людей, на яких він має великий вплив, тому це дуже важливо. Здається, я починаю здогадуватись, звідки в тебе любов до янука... Якщо, звісно, не бот.
А ти що хочеш, чтоб прийшли носії іншої "церкви" і зробили з тобою і твоєю родиною, як робили в Бучі чи Маріуполі?
Ротація звичайно потрібна, я не кажу, що я не маю воювати, тут якраз кажуть це відставники, військові, менти та інші.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 02 кві, 2025 18:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 18:39

hxbbgaf
На базарі працював, зараз там голяк, майже все закрилось.


Тепер купа вільного часу флудити не тільки на ФУПі, а і тут?)
Так саме безробітні - це ж основа майбутніх штурмових бригад. Ви чули заклик президента: або воюй, або працюй! (економічний фронт).
А ви кажете що тести в дурці пройти не можете, але петляти від ТЦК розуму і навичок вистачає. Так ви б і через фронт з однією саперною лопаткою і сілками на зайця з куницею (на обід) пройшли б. І води б з колодязя на Білгородщині б зуміли набрати, по дорозі до шосе , де міни-закладки б ставили , і колони техніки в повітря «в-йо!»
«Закладка» - це не обовʼязково те що шукаєте в палісаднику купивши в телеграмі. Її і ставити можна!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 18:47

  Hotab написав:hxbbgaf
На базарі працював, зараз там голяк, майже все закрилось.


Тепер купа вільного часу флудити не тільки на ФУПі, а і тут?)
Так саме безробітні - це ж основа майбутніх штурмових бригад. Ви чули заклик президента: або воюй, або працюй! (економічний фронт).
А ви кажете що тести в дурці пройти не можете, але петляти від ТЦК розуму і навичок вистачає. Так ви б і через фронт з однією саперною лопаткою і сілками на зайця з куницею (на обід) пройшли б. І води б з колодязя на Білгородщині б зуміли набрати, по дорозі до шосе , де міни-закладки б ставили , і колони техніки в повітря «в-йо!»
«Закладка» - це не обовʼязково те що шукаєте в палісаднику купивши в телеграмі. Її і ставити можна!!

Знову стара логіка за рибу гроші. Штурмові бригади мають бути навчені, озброєні та боєготовні, це має бути головний принцип, а коли туди будуть набирати аби безробітний чи аби обмежено придатний, а хто здоровий, витривалий і цьому навчався, не будуть в цьому задіяні, це знову шлях внікуди. Бо головне зараз фронт.
Ні від кого нікуди не петляю.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 18:47

  konstantin kirovograd написав:hxbbgaf
Полицейские не могут воевать, потому что не обучены, — министр МВД Клименко
По его словам, полицейских учат применять оружие по отношению к преступникам, но не учат воевать на поле боя


як це могуть, так воюють (тільки їх мало), у 2024 з нашого міста хлопця похоронили, 26років, воював у складі бригади поліцейських ЛЮТЬ

У структурі Національної поліції сформують додаткові бойові підрозділи. Йдеться про – три зведені стрілецькі бригади поліції загальною штатною чисельністю 8 тисяч людей.
Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що Перша зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності, друга – зведена Бригада Департаменту патрульної поліції "Хижак", і третя – зведена Бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 18:54

  prodigy написав:
  konstantin kirovograd написав:hxbbgaf
Полицейские не могут воевать, потому что не обучены, — министр МВД Клименко
По его словам, полицейских учат применять оружие по отношению к преступникам, но не учат воевать на поле боя


як це могуть, так воюють (тільки їх мало), у 2024 з нашого міста хлопця похоронили, 26років, воював у складі бригади поліцейських ЛЮТЬ

У структурі Національної поліції сформують додаткові бойові підрозділи. Йдеться про – три зведені стрілецькі бригади поліції загальною штатною чисельністю 8 тисяч людей.
Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що Перша зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності, друга – зведена Бригада Департаменту патрульної поліції "Хижак", і третя – зведена Бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.


Ну, він сказав маячню, яка тоді тільки розлютила людей. У всіх виникло у відповідь одне питання, а всі решта що навчені воювати?
Ніхто ж не говорить, що взагалі жоден не воює, є Лють, то добровольці, може, їх і 8000 (точні цифри не назвати), але по суспільному радіо називались цифри, що поліцейських 160 000 і ще 60 000 міських варт. А скільки не на пенсії 43-60..
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 19:00

  ЛАД написав:Расскажите, пожалуйста, какие сейчас особые можливості в Україні? Я действительно не знаю.
Какие вам нужны не "слизькі відповіді"? Названия вузов и специальностей? Дети поступали туда, куда они хотели. Я не дивлюсь "на такі "вполне приличные" ВУЗи". Зачем мне это? Дети сами выбирают. И им виднее.

Приклад: у вас 2 онучки, в Харкові дуже гарна фіз.мат школа, з Харкова вивезли багато дітей. Ваші 2 онучки мають можливість навчатися майже в будь-якому навчальному закладі наразі тому що демографія jumpвсе виклав разів зо 20, правда з натяком що вам п.здець. Також таку можливість отримали внуки іншого дідуся, який всією сім'єю виїхав з окупованого села біля Харкова. Без війни, ті діти ходили би в школу у сільській місцевості.
Діти біженців натомість конкурують між собою+між нейтів. Батьки на новому місці, як село біля Харкова орієнтуються на місцевості+мова інша+потрібно дорослому вчитися всьому життю наново. Те ж саме з ВУЗом. Більше того це ще дорожче, а дорослі не всі знайшли роботу рівня України.
4 роки бакалаврат в Україні у найкращих ВУЗах, знову ж таки демографія, ностріфікація диплома+4 роки навчань мови тієї держави у якій хочуть продовжити магістра.
І вже на випуск ми маємо одну дитину батьки якої витратили (3000*5+600проживання*12)=від 22200€ витрат, дитина 5 років бакалаврат, тому що перший буде як навчання мові.
І 4 роки+мова іншої держави 200грн/година репетитор+40000грн-1/2*18%(повернення коштів за навчання)+живе і харчується з батьками+ностріфікація. Магістратура на 5 році за 3000€+600€ на проживання.
Хтось ще донавчається бакалаврату ЄС, хтось перестрибнув один рік і теж конкурує з тим за магістратуру того ж іноземного ВУЗу )
Я це пояснювала співробітниці і її донці. Кажу, давайте зробимо так, що можливо навіть річного розриву доб'ємося з її подружкою, наразі у Варшавському ВУЗі, проходить "перший" вступний рік.
Наразі рахунок 3600€ за як би це назвати, нульовий рівень. Проти 50000грн-4500(повернення з 01.05. буде) за повноцінне першорічне навчання. Шуткую, що її батьки повинні мати вже 2600€ компенсації, що вже на першому році навчання майже малолітражка Шевроле б/у, нехай вимагає )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 19:04

  Hotab написав:Ви чули заклик президента: або воюй, або працюй!

Вот, вроде, все правильно, но с формулировкой не все гладко.
При такой формулировке получается, что воюют те, кто не хочет работать.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 19:05

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав: Напевно, з розрахунку, хто більше принесе користі і менше забере ресурсу?

Ну от якщо ви отак напираєте на критерій корисності, то тримайте:
-- більше користі запихнути хиляка-хворого-кривого-ненавченого на позицію, де потреба саме "відсвітити в теплик", ніж на цій позиції тримати (да ще потім втратити) здорового міцного навченого вояка, на якого ще й ресурс було витрачено.

І це приклад не зі стелі, а з відео комроти дшб, який закликав до себе в дшб хоч якого кривого на завдання -- посадять на багатоповерхівці спостерігати.... Я викладав тут це відео.
Так прямо і вказував - аби сидів і спостерігав, а його міцні та навчені будуть займатися по справі.
(Це було ще до широкого впровадження дронів).

вірю, саме так і буде, сидиш собі з 9 до 18 з перервою на обід в теплій квартирі з всіма зручностями, а грудасто-цицькасті дівчата доставляють піццу та смузі дронами
flyman
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