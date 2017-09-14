hxbbgaf
Полицейские не могут воевать, потому что не обучены, — министр МВД Клименко
По его словам, полицейских учат применять оружие по отношению к преступникам, но не учат воевать на поле боя
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Додано: Сер 02 кві, 2025 18:31
hxbbgaf
Полицейские не могут воевать, потому что не обучены, — министр МВД Клименко
По его словам, полицейских учат применять оружие по отношению к преступникам, но не учат воевать на поле боя
Додано: Сер 02 кві, 2025 18:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я досі цікавлюсь і читаю всі новини (конвенції, правила) стосовно судоплавства(що бути в курсі, т.к. updated)
не маю притенцій до військових пенсіонерів у віці 55+(тут тільки на власному бажанні (як Freeze)
кому 45+ це боєздатного віку чоловіки
Додано: Сер 02 кві, 2025 18:37
Не всі, зрозуміло, що тільки хто хоче (і це добре, що поки що так, задурювачі мізків не сплять!), не в тому справа, а я написав в чому. То агенти ворога, який нас вбиває. Зараз йде боротьба (хотілося б вірити, що вона таки йде), щоб вигнати його геть, але все одно більшість церков зараз захоплена московским ворогом. Він нагліє, он на Троєщині, біля колишнього ДАІ, забором обносить московитській піп все більшу і більшу частину скверу, його вже майже не лишилось, дурачить там людей, та ще й прямо під парканом у сквері закопав свого папашу, щоб не відібрали у нього землю, взагалі, нічого святого.
Що тут можна схвалювати? Що воїнів не відспівують, що хамлять, що землю захоплюють, що ховали в церквах московитських бойовиків на Донбасі, що талдичать московську пропаганду по методичках, що їхній хазяїн гундяй, який закликає нас всіх вбивати? За що можна підтримувати ФСБшну церкву? Я, наприклад, не розумію. Томос - це символ відокремлення він неї, від цього інструмента ворога, і потужного інструмента, бо в нас багато віруючих людей, на яких він має великий вплив, тому це дуже важливо. Здається, я починаю здогадуватись, звідки в тебе любов до янука... Якщо, звісно, не бот.
А ти що хочеш, чтоб прийшли носії іншої "церкви" і зробили з тобою і твоєю родиною, як робили в Бучі чи Маріуполі?
Ротація звичайно потрібна, я не кажу, що я не маю воювати, тут якраз кажуть це відставники, військові, менти та інші.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 02 кві, 2025 18:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 02 кві, 2025 18:39
hxbbgaf
Тепер купа вільного часу флудити не тільки на ФУПі, а і тут?)
Так саме безробітні - це ж основа майбутніх штурмових бригад. Ви чули заклик президента: або воюй, або працюй! (економічний фронт).
А ви кажете що тести в дурці пройти не можете, але петляти від ТЦК розуму і навичок вистачає. Так ви б і через фронт з однією саперною лопаткою і сілками на зайця з куницею (на обід) пройшли б. І води б з колодязя на Білгородщині б зуміли набрати, по дорозі до шосе , де міни-закладки б ставили , і колони техніки в повітря «в-йо!»
«Закладка» - це не обовʼязково те що шукаєте в палісаднику купивши в телеграмі. Її і ставити можна!!
Додано: Сер 02 кві, 2025 18:47
Знову стара логіка за рибу гроші. Штурмові бригади мають бути навчені, озброєні та боєготовні, це має бути головний принцип, а коли туди будуть набирати аби безробітний чи аби обмежено придатний, а хто здоровий, витривалий і цьому навчався, не будуть в цьому задіяні, це знову шлях внікуди. Бо головне зараз фронт.
Ні від кого нікуди не петляю.
Додано: Сер 02 кві, 2025 18:47
як це могуть, так воюють (тільки їх мало), у 2024 з нашого міста хлопця похоронили, 26років, воював у складі бригади поліцейських ЛЮТЬ
Додано: Сер 02 кві, 2025 18:54
Ну, він сказав маячню, яка тоді тільки розлютила людей. У всіх виникло у відповідь одне питання, а всі решта що навчені воювати?
Ніхто ж не говорить, що взагалі жоден не воює, є Лють, то добровольці, може, їх і 8000 (точні цифри не назвати), але по суспільному радіо називались цифри, що поліцейських 160 000 і ще 60 000 міських варт. А скільки не на пенсії 43-60..
Додано: Сер 02 кві, 2025 19:00
Приклад: у вас 2 онучки, в Харкові дуже гарна фіз.мат школа, з Харкова вивезли багато дітей. Ваші 2 онучки мають можливість навчатися майже в будь-якому навчальному закладі наразі тому що демографія jumpвсе виклав разів зо 20, правда з натяком що вам п.здець. Також таку можливість отримали внуки іншого дідуся, який всією сім'єю виїхав з окупованого села біля Харкова. Без війни, ті діти ходили би в школу у сільській місцевості.
Діти біженців натомість конкурують між собою+між нейтів. Батьки на новому місці, як село біля Харкова орієнтуються на місцевості+мова інша+потрібно дорослому вчитися всьому життю наново. Те ж саме з ВУЗом. Більше того це ще дорожче, а дорослі не всі знайшли роботу рівня України.
4 роки бакалаврат в Україні у найкращих ВУЗах, знову ж таки демографія, ностріфікація диплома+4 роки навчань мови тієї держави у якій хочуть продовжити магістра.
І вже на випуск ми маємо одну дитину батьки якої витратили (3000*5+600проживання*12)=від 22200€ витрат, дитина 5 років бакалаврат, тому що перший буде як навчання мові.
І 4 роки+мова іншої держави 200грн/година репетитор+40000грн-1/2*18%(повернення коштів за навчання)+живе і харчується з батьками+ностріфікація. Магістратура на 5 році за 3000€+600€ на проживання.
Хтось ще донавчається бакалаврату ЄС, хтось перестрибнув один рік і теж конкурує з тим за магістратуру того ж іноземного ВУЗу )
Я це пояснювала співробітниці і її донці. Кажу, давайте зробимо так, що можливо навіть річного розриву доб'ємося з її подружкою, наразі у Варшавському ВУЗі, проходить "перший" вступний рік.
Наразі рахунок 3600€ за як би це назвати, нульовий рівень. Проти 50000грн-4500(повернення з 01.05. буде) за повноцінне першорічне навчання. Шуткую, що її батьки повинні мати вже 2600€ компенсації, що вже на першому році навчання майже малолітражка Шевроле б/у, нехай вимагає )))
Додано: Сер 02 кві, 2025 19:04
Додано: Сер 02 кві, 2025 19:05
вірю, саме так і буде, сидиш собі з 9 до 18 з перервою на обід в теплій квартирі з всіма зручностями, а грудасто-цицькасті дівчата доставляють піццу та смузі дронами
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