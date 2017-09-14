Додано: Сер 02 кві, 2025 18:37

Banderlog написав: це в тебе пропаганда, не знаю на кого розрахована. Де я писав що всі кудись повинні ходити? Не треба мені розказувати куди мені ходити. А те що ти проти Бога і релігію не підтримуєш я і так знаю.) Більшість з томосівців такіж як ти.

Думаєш Продіджі піст тримає? ))) чи причащається? Для особо одарьонних, є закон про держ зраду то саджайте без розбору від віри.

От скажи чого я з фсбшної церкви маю відстоювати твої європейські цінності? Поки ти дома на дивані різьбу в носі нарізаєш? це в тебе пропаганда, не знаю на кого розрахована. Де я писав що всі кудись повинні ходити? Не треба мені розказувати куди мені ходити. А те що ти проти Бога і релігію не підтримуєш я і так знаю.) Більшість з томосівців такіж як ти.Думаєш Продіджі піст тримає? ))) чи причащається? Для особо одарьонних, є закон про держ зраду то саджайте без розбору від віри.От скажи чого я з фсбшної церкви маю відстоювати твої європейські цінності? Поки ти дома на дивані різьбу в носі нарізаєш?

Не всі, зрозуміло, що тільки хто хоче (і це добре, що поки що так, задурювачі мізків не сплять!), не в тому справа, а я написав в чому. То агенти ворога, який нас вбиває. Зараз йде боротьба (хотілося б вірити, що вона таки йде), щоб вигнати його геть, але все одно більшість церков зараз захоплена московским ворогом. Він нагліє, он на Троєщині, біля колишнього ДАІ, забором обносить московитській піп все більшу і більшу частину скверу, його вже майже не лишилось, дурачить там людей, та ще й прямо під парканом у сквері закопав свого папашу, щоб не відібрали у нього землю, взагалі, нічого святого.Що тут можна схвалювати? Що воїнів не відспівують, що хамлять, що землю захоплюють, що ховали в церквах московитських бойовиків на Донбасі, що талдичать московську пропаганду по методичках, що їхній хазяїн гундяй, який закликає нас всіх вбивати? За що можна підтримувати ФСБшну церкву? Я, наприклад, не розумію. Томос - це символ відокремлення він неї, від цього інструмента ворога, і потужного інструмента, бо в нас багато віруючих людей, на яких він має великий вплив, тому це дуже важливо. Здається, я починаю здогадуватись, звідки в тебе любов до янука... Якщо, звісно, не бот.А ти що хочеш, чтоб прийшли носії іншої "церкви" і зробили з тобою і твоєю родиною, як робили в Бучі чи Маріуполі?Ротація звичайно потрібна, я не кажу, що я не маю воювати, тут якраз кажуть це відставники, військові, менти та інші.