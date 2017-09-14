в той день їхав на авто по фонтанській дорозі(перший прильот відчув коли був на пр.Шевченко) мене обігнали дві машини швидкої допомоги, звернув направо на 10й станції і почув потужний вибух (думав що два колеса пробив відразу (а це був другий удар балістикою у те саме місце, коли туди прибули рятувальники), я був за 800м від вибуху (пощастило, що повернув)
Штурмові бригади мають бути навчені, озброєні та боєготовні, це має бути головний принцип, а коли туди будуть набирати аби безробітний чи аби обмежено придатний, а хто здоровий, витривалий і цьому навчався, не будуть в цьому задіяні, це знову шлях внікуди
«Безробітний» - це не обовʼязково сколіозний і інсультний . Там же всі є Ті, хто отам ви бачили «10 здорових биків» , чому їх не забирають - там також різні, і здорові і нездорові. Так само як і серед броньованих теж різні, чому ви взяли що без броні, то хворі, а під бронею - то здорові? «Поліцейський» - це загальний вислів. Як і «військовий». Там лише патрульні потенційно більш підготовлені (хоча б до стрілецького бою, який є далеко не основним в сучасній війні, але все ж ). До чого підготовлений слідчий чи дільничий? До чого працівник МРЕО? У них без перебільшення рівень готовності як у вас. Здоровʼя у них БУЛО при прийомі, років 15-25 тому) краще, далі по здоровʼю як і з армії, звільняли лише виносячи вперед ногами. Там , як і в армії, медкомісія за годину. «Здоровий?» «так!» «Наступний!» Крім окремих категорій (льотчики, моряки) всі медкомісії в армії і в поліції проходять і проходили до війни саме так. Тепер те що ви не зрозуміли з того що вам почав казати Детройт. Випускник Васильківської трирічної бурси , який потім 15-30 років крутив гайки на літаку, має рівно таку як у вас готовність до ведення бойових дій. Він навіть форму майже не носив, там синя «технічка» (роба) в маслі. Про який бій мова??
Висновок: 1. ви живете в світі стереотипів. Що десь є здорові і вони під бронею, , а є ви і і всі хто без броні- то напівживі інваліди. 2. Ви живете в світі стереотипів, що десь є підготовлені до ведення бойових дій краще за вас. Ні, всі такі ж як і ви: можуть за потреби бути підготовлені. Як і ви.
Дійсно трохи краще підготовлені - то патрульна поліція. Але з їх складу воює бригада Лють (їх там ротують між собою) Ну і сама патрульна поліція так сама як і раніше потрібна і крім фронту. Причому навантаження на них в тилу також виросло. Кожне «падіння обломків» - це перекриття доріг, районів, супроводження швидких і пожежних і тд. Ви ніколи не були в силових структурах і не розумієте, що таке «оврал» (а під час війни він постійно) і ненормований робочий день, і коли тебе в єдиний вихідний видьоргують з сім’ї зі словами «ти ще питаєш чому?? Ти сам не бачиш що трапилось в місті?» І цей твій зіпсований єдиний вихідний ніколи тобі не оплатять додатково і не повернуть потім. Зараз повно вакансій в патрульну поліцію кожної області. Лікуй голову і йди. Будеш під бронею. Але поки не пішов, трохи подумай, чому там вакансії.
Banderlog написав: це в тебе пропаганда, не знаю на кого розрахована. Де я писав що всі кудись повинні ходити? Не треба мені розказувати куди мені ходити. А те що ти проти Бога і релігію не підтримуєш я і так знаю.) Більшість з томосівців такіж як ти. Думаєш Продіджі піст тримає? ))) чи причащається? Для особо одарьонних, є закон про держ зраду то саджайте без розбору від віри. От скажи чого я з фсбшної церкви маю відстоювати твої європейські цінності? Поки ти дома на дивані різьбу в носі нарізаєш?
Не всі, зрозуміло, що тільки хто хоче (і це добре, що поки що так, задурювачі мізків не сплять!), не в тому справа, а я написав в чому. То агенти ворога, який нас вбиває. Зараз йде боротьба (хотілося б вірити, що вона таки йде), щоб вигнати його геть, але все одно більшість церков зараз захоплена московским ворогом. Він нагліє, он на Троєщині, біля колишнього ДАІ, забором обносить московитській піп все більшу і більшу частину скверу, його вже майже не лишилось, дурачить там людей, та ще й прямо під парканом у сквері закопав свого папашу, щоб не відібрали у нього землю, взагалі, нічого святого. Що тут можна схвалювати? Що воїнів не відспівують, що хамлять, що землю захоплюють, що ховали в церквах московитських бойовиків на Донбасі, що талдичать московську пропаганду по методичках, що їхній хазяїн гундяй, який закликає нас всіх вбивати? За що можна підтримувати ФСБшну церкву? Я, наприклад, не розумію. Томос - це символ відокремлення він неї, від цього інструмента ворога, і потужного інструмента, бо в нас багато віруючих людей, на яких він має великий вплив, тому це дуже важливо. Здається, я починаю здогадуватись, звідки в тебе любов до янука... Якщо, звісно, не бот. А ти що хочеш, чтоб прийшли носії іншої "церкви" і зробили з тобою і твоєю родиною, як робили в Бучі чи Маріуполі? Ротація звичайно потрібна, я не кажу, що я не маю воювати, тут якраз кажуть це відставники, військові, менти та інші.
томос це символ відокремлення від мене. Я хочу щоб з тобою зробили і твоєю родиною те що зробили з жителями бучі. Може тоді ти таки підеш воювати а не будеш триндіти за символи. А я ухожучерез 12 днів)