Додано: Сер 02 кві, 2025 19:12

Штурмові бригади мають бути навчені, озброєні та боєготовні, це має бути головний принцип, а коли туди будуть набирати аби безробітний чи аби обмежено придатний, а хто здоровий, витривалий і цьому навчався, не будуть в цьому задіяні, це знову шлях внікуди







«Безробітний» - це не обовʼязково сколіозний і інсультний . Там же всі єТі, хто отам ви бачили «10 здорових биків» , чому їх не забирають - там також різні, і здорові і нездорові. Так само як і серед броньованих теж різні, чому ви взяли що без броні, то хворі, а під бронею - то здорові?«Поліцейський» - це загальний вислів. Як і «військовий». Там лише патрульні потенційно більш підготовлені (хоча б до стрілецького бою, який є далеко не основним в сучасній війні, але все ж ). До чого підготовлений слідчий чи дільничий? До чого працівник МРЕО? У них без перебільшення рівень готовності як у вас. Здоровʼя у них БУЛО при прийомі, років 15-25 тому) краще, далі по здоровʼю як і з армії, звільняли лише виносячи вперед ногами. Там , як і в армії, медкомісія за годину. «Здоровий?» «так!» «Наступний!» Крім окремих категорій (льотчики, моряки) всі медкомісії в армії і в поліції проходять і проходили до війни саме так.Тепер те що ви не зрозуміли з того що вам почав казати Детройт. Випускник Васильківської трирічної бурси , який потім 15-30 років крутив гайки на літаку, має рівно таку як у вас готовність до ведення бойових дій. Він навіть форму майже не носив, там синя «технічка» (роба) в маслі. Про який бій мова??Висновок:1. ви живете в світі стереотипів. Що десь є здорові і вони під бронею, , а є ви і і всі хто без броні- то напівживі інваліди.2. Ви живете в світі стереотипів, що десь є підготовлені до ведення бойових дій краще за вас. Ні, всі такі ж як і ви: можуть за потреби бути підготовлені. Як і ви.Дійсно трохи краще підготовлені - то патрульна поліція. Але з їх складу воює бригада Лють (їх там ротують між собою)Ну і сама патрульна поліція так сама як і раніше потрібна і крім фронту. Причому навантаження на них в тилу також виросло. Кожне «падіння обломків» - це перекриття доріг, районів, супроводження швидких і пожежних і тд. Ви ніколи не були в силових структурах і не розумієте, що таке «оврал» (а під час війни він постійно) і ненормований робочий день, і коли тебе в єдиний вихідний видьоргують з сім’ї зі словами «ти ще питаєш чому?? Ти сам не бачиш що трапилось в місті?» І цей твій зіпсований єдиний вихідний ніколи тобі не оплатять додатково і не повернуть потім.Зараз повно вакансій в патрульну поліцію кожної області. Лікуй голову і йди. Будеш під бронею. Але поки не пішов, трохи подумай, чому там вакансії.