Додано: Сер 02 кві, 2025 19:42

flyman написав: ЛАД написав: budivelnik написав: ..........

ТОП має отримувати в 10+ разів більше ніж середньостатистичний.

А то так ми до мишей дотрахаємось. ..........А то так ми до мишей дотрахаємось. Всего-то?

А у нас сейчас такого соотношения нет? Всего-то?А у нас сейчас такого соотношения нет? очільники умовної УкрПочти чи якого Енергоатому отримує зепе більше президента США,

а продавчиня 50+ у генделику будівельника трохи більше мінзара, будівельника каже, що це нормас, але ІТ зажрас очільники умовної УкрПочти чи якого Енергоатому отримує зепе більше президента США,а продавчиня 50+ у генделику будівельника трохи більше мінзара, будівельника каже, що це нормас, але ІТ зажрас

1 Радує що 3,14добол муха вже заявляє не про мінімалку а трохи більше німімалкиЯ надіюсь що ще трошки і це чмо підвальне признає щоніж отримують продавці генделика...Так само надіюсь що це обригане чудо природи почне платити податки на рівні 1/2 від продавців генделика, бо на 100% йому сітківка не дасть і жаба задавить2 Подивився розміри зарплат міністрівУмеров - 1,6 млн в рік.... (це нарахована, на руки -18+1% =108 000 грн+19000податки15 по списку - 1,12 млн рік....Питання на засипкуТо міністр Оборони дурніший від 100 000першого айтішніка?3 Я вважаю що вхожу в 2 млн....А куди входить 23000 ТОП чиновників А і Б класу з їхніми 40 000 грн/місяць в середньому?Тобто для того щоб керувати генделиком треба фахівець з прибутком в 3 рази вищим ніж тим хто керує Державою ?Тому для тих кому чужі зарплати колька в оці...ПодумайтеТі хто розумний - заробляють стільки що тільки в 1000000першого серед розумних зарплата як в Умерова....Виходить що вами керують не найрозумніші, а все тому що замість того щоб зрозуміти що все повинно оплачуватись ви рахуєте скільки в сусіда туалетів....