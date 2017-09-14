чувак явно бот з ольгіно
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Додано: Сер 02 кві, 2025 19:36
Додано: Сер 02 кві, 2025 19:37
Додано: Сер 02 кві, 2025 19:37
Ти теж про пигулки для пам'яті забув?
Вже скільки разів зливався про "чим довше служиш, тим більше боргуєш"?
Як і багатобувенний можеш особисто в окопі перевірити-впевнится, що на ВОС вже давно ніхто не дивиться.
Чи ти тільки з ним і Буйдевєніком свої хотєлки будеш голосити?
Додано: Сер 02 кві, 2025 19:40
Які проблеми?
Гадаю, що за декілька куо. ти можеш з'ясувати хто брехло на особисту адресу.
Запропопонуй.
Додано: Сер 02 кві, 2025 19:42
1 Радує що 3,14добол муха вже заявляє не про мінімалку а трохи більше німімалки
Я надіюсь що ще трошки і це чмо підвальне признає що на себе тратить в 3 рази менше ніж отримують продавці генделика...
Так само надіюсь що це обригане чудо природи почне платити податки на рівні 1/2 від продавців генделика, бо на 100% йому сітківка не дасть і жаба задавить
2 Подивився розміри зарплат міністрів
Умеров - 1,6 млн в рік.... (це нарахована, на руки -18+1% =108 000 грн+19000податки
15 по списку - 1,12 млн рік....
Питання на засипку
То міністр Оборони дурніший від 100 000першого айтішніка?
3 Я вважаю що вхожу в 2 млн....
А куди входить 23000 ТОП чиновників А і Б класу з їхніми 40 000 грн/місяць в середньому?
Тобто для того щоб керувати генделиком треба фахівець з прибутком в 3 рази вищим ніж тим хто керує Державою ?
Тому для тих кому чужі зарплати колька в оці...
Подумайте
Ті хто розумний - заробляють стільки що тільки в 1000000першого серед розумних зарплата як в Умерова....
Виходить що вами керують не найрозумніші, а все тому що замість того щоб зрозуміти що все повинно оплачуватись ви рахуєте скільки в сусіда туалетів....
Додано: Сер 02 кві, 2025 19:52
я спілкуюсь
В мене зара в сусідньому селі томосівці храм захоплюють. Іде прямий стрім в фб. Понаїхавші 20 річні пацанята в балаклавах розказують під прикриттям поліцаїв давлять на баьів. Поки чоловіки воюють а оставшисі ухилянти сидять дома під спвдницями. Ви думаєте що з фронту довго додому приїхати ?
Додано: Сер 02 кві, 2025 19:52
Та ти ще просто брехунець.
Тобі пояснюється, що усі перелічені є такими ж військовозобов'язаними, як і ти.
Стосовно військового обов'язку.
По тим же самим законам призиваються. На військову службу під час мобілізації.
І ті ж самі відстрочки, бронювання та ВЛК мають.
Ти ж з якоїсь стелі або забувши про пігулки вигадуєш якісь дурниці та висуваєш хатєлки. Претензії висуваєш на підставі, що тобі отак хочється.
Хотєлки про те, що хтось чомусь тобі додатково зобов'язаний.
До речі, а потім отакі ... обурюються, коли хтось інший точно так само лише на підставі своїх хатєлок пихає їх до буса і т.д.
Бо просто схотілося.
Додано: Сер 02 кві, 2025 20:04
А насправді, не працюють ті, хто не хоче воювати (щоб по дорозі на роботу не бусікнули) 😅
Я б наприклад з ШРТ тимчасово прибрав патрулі, щоб жирного ухилянта-флудераста заманити на живця (можна розклеїти фото філіпінок на станціях) , а потім як чікотілу «ату його!! Хапай!!» і в снайпери (другим номером) !! Одне око вже відклеєне, можна не прикривати. Гвинтівку можна видавати деревʼяну, бо ідея лиш в тому, щоб окуляри блиснули, ворожий снайпер стрельнув і себе демаскував.
А наш перший номер зробив свою роботу.
Ну і що що отой безсітківочник виявився одноразовим. Він по життю такий був.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 02 кві, 2025 20:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 02 кві, 2025 20:05
Що ти верзеш, яке ше відокремлення від тебе, зазомбований гундяєм чи що? Та церква - то філіал ФСБ, там нема ніякої церкви, то ФСБшники, які ховають погони під рясою! Ти або бот, або верзеш якусь маячню, Ну, спасибі на доброму слові, воно таке зазвичай повертається. Якщо зі мною зроблять, те, що з жителями Бучі, то я вже нікуди не піду.
От що робить ця клята церква з людьми, зомбує методиками КДБ-ФСБ, ця церква - це наш найперший внутрішній (ну як, умовно внутрішній, керується все з кремля) ворог!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 02 кві, 2025 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 кві, 2025 20:10
Hotab
Ви ніколи не були в силових структурах і не розумієте, що таке «оврал» (а під час війни він постійно) і ненормований робочий день
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вся страна видела этот ОВРАЛ 24.02.22-пока люди шли в военкоматы и тро(тот же Херсон бузковый парк) полиция как говорится НАКИВАЛА ПЯТАМИ. Смотрел интевью с сержантом полиции,он говорил что 24.02.22 в КИЕВЕ некому было машину выдать патрулю-все овральные были на пути на Западную Украину.
Так же само другой военный говорил что в первые два месяца два кабинета работали в Министерстве здравохранения-все убежали.Он оформлял пацанов раненых на вывоз за рубеж на реабилитацию.Всё решалось за 5 минут а потом через полгода нужно уже было десять кабинетов обойти и покланятся всем.
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