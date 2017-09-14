Додано: Сер 02 кві, 2025 20:53

Hotab написав: hxbbgaf



Штурмові бригади мають бути навчені, озброєні та боєготовні, це має бути головний принцип, а коли туди будуть набирати аби безробітний чи аби обмежено придатний, а хто здоровий, витривалий і цьому навчався, не будуть в цьому задіяні, це знову шлях внікуди







«Безробітний» - це не обовʼязково сколіозний і інсультний . Там же всі є

Ті, хто отам ви бачили «10 здорових биків» , чому їх не забирають - там також різні, і здорові і нездорові. Так само як і серед броньованих теж різні, чому ви взяли що без броні, то хворі, а під бронею - то здорові?

«Поліцейський» - це загальний вислів. Як і «військовий». Там лише патрульні потенційно більш підготовлені (хоча б до стрілецького бою, який є далеко не основним в сучасній війні, але все ж ). До чого підготовлений слідчий чи дільничий? До чого працівник МРЕО? У них без перебільшення рівень готовності як у вас. Здоровʼя у них БУЛО при прийомі, років 15-25 тому) краще, далі по здоровʼю як і з армії, звільняли лише виносячи вперед ногами. Там , як і в армії, медкомісія за годину. «Здоровий?» «так!» «Наступний!» Крім окремих категорій (льотчики, моряки) всі медкомісії в армії і в поліції проходять і проходили до війни саме так.

Тепер те що ви не зрозуміли з того що вам почав казати Детройт. Випускник Васильківської трирічної бурси , який потім 15-30 років крутив гайки на літаку, має рівно таку як у вас готовність до ведення бойових дій. Він навіть форму майже не носив, там синя «технічка» (роба) в маслі. Про який бій мова??



Висновок:

1. ви живете в світі стереотипів. Що десь є здорові і вони під бронею, , а є ви і і всі хто без броні- то напівживі інваліди.

2. Ви живете в світі стереотипів, що десь є підготовлені до ведення бойових дій краще за вас. Ні, всі такі ж як і ви: можуть за потреби бути підготовлені. Як і ви.



Дійсно трохи краще підготовлені - то патрульна поліція. Але з їх складу воює бригада Лють (їх там ротують між собою)

Ну і сама патрульна поліція так сама як і раніше потрібна і крім фронту. Причому навантаження на них в тилу також виросло. Кожне «падіння обломків» - це перекриття доріг, районів, супроводження швидких і пожежних і тд. Ви ніколи не були в силових структурах і не розумієте, що таке «оврал» (а під час війни він постійно) і ненормований робочий день, і коли тебе в єдиний вихідний видьоргують з сім’ї зі словами «ти ще питаєш чому?? Ти сам не бачиш що трапилось в місті?» І цей твій зіпсований єдиний вихідний ніколи тобі не оплатять додатково і не повернуть потім.

Зараз повно вакансій в патрульну поліцію кожної області. Лікуй голову і йди. Будеш під бронею. Але поки не пішов, трохи подумай, чому там вакансії. «Безробітний» - це не обовʼязково сколіозний і інсультний . Там же всі єТі, хто отам ви бачили «10 здорових биків» , чому їх не забирають - там також різні, і здорові і нездорові. Так само як і серед броньованих теж різні, чому ви взяли що без броні, то хворі, а під бронею - то здорові?«Поліцейський» - це загальний вислів. Як і «військовий». Там лише патрульні потенційно більш підготовлені (хоча б до стрілецького бою, який є далеко не основним в сучасній війні, але все ж ). До чого підготовлений слідчий чи дільничий? До чого працівник МРЕО? У них без перебільшення рівень готовності як у вас. Здоровʼя у них БУЛО при прийомі, років 15-25 тому) краще, далі по здоровʼю як і з армії, звільняли лише виносячи вперед ногами. Там , як і в армії, медкомісія за годину. «Здоровий?» «так!» «Наступний!» Крім окремих категорій (льотчики, моряки) всі медкомісії в армії і в поліції проходять і проходили до війни саме так.Тепер те що ви не зрозуміли з того що вам почав казати Детройт. Випускник Васильківської трирічної бурси , який потім 15-30 років крутив гайки на літаку, має рівно таку як у вас готовність до ведення бойових дій. Він навіть форму майже не носив, там синя «технічка» (роба) в маслі. Про який бій мова??Висновок:1. ви живете в світі стереотипів. Що десь є здорові і вони під бронею, , а є ви і і всі хто без броні- то напівживі інваліди.2. Ви живете в світі стереотипів, що десь є підготовлені до ведення бойових дій краще за вас. Ні, всі такі ж як і ви: можуть за потреби бути підготовлені. Як і ви.Дійсно трохи краще підготовлені - то патрульна поліція. Але з їх складу воює бригада Лють (їх там ротують між собою)Ну і сама патрульна поліція так сама як і раніше потрібна і крім фронту. Причому навантаження на них в тилу також виросло. Кожне «падіння обломків» - це перекриття доріг, районів, супроводження швидких і пожежних і тд. Ви ніколи не були в силових структурах і не розумієте, що таке «оврал» (а під час війни він постійно) і ненормований робочий день, і коли тебе в єдиний вихідний видьоргують з сім’ї зі словами «ти ще питаєш чому?? Ти сам не бачиш що трапилось в місті?» І цей твій зіпсований єдиний вихідний ніколи тобі не оплатять додатково і не повернуть потім.Зараз повно вакансій в патрульну поліцію кожної області. Лікуй голову і йди. Будеш під бронею. Але поки не пішов, трохи подумай, чому там вакансії.

То і я про те, принцип повинен бути, хто, в першу чергу, принесе більше користі на війні (бо це зараз найголовніше), а не дивитись тільки, хто безробітний чи хто обмежено придатний, і тільки їх і відправляти.Мова йшла про патрульну поліцію, муніципальну охорону і варту і т.д., їх більшість і вони найбільш молоді, здорові і підготовлені, які 25 років, їм самим стільки! А решта - їх теж треба перетрусити, коли там одні хабарники і кришувальники. Їхнє керівництво, а також судді і прокурори - це біда нашої держави. Через них не працює судова система. Там кого в тюрму, кого на фронт...Ну, навіть якщо крутив гайки, нехай і зараз іде крутить гайки на літаках. А не вміє, що зараз треба, і це вже 4-й рік продовжується, нехай робить, що вміє, як всі, я вже казав, мерчендайзер же не каже в військоматі, хочу бути на війні тільки мерчендайзером і все. І на пенсію в 43 не йде. І не розказує, що не повинен воювати. а за нього повинні. А йде на БЗВП. А військові всі її проходили. Всі з одного тіста!Та ну. Вимоги там ого-го. Повне здоров'я, часто служба в армії, стрільби там теж є, психологічні тести, а зараз, напевно, ще й хабарі вже не ті, що раніше.. От я і говорю, їх би на війну. Але не для того вони туди йшли. Правда, дальній родич з Луганщини колись так хотів бути тюремним наглядачем, що возив хабарі в Київ, щоб написали, що він повністю здоровий, знайшли якусь фігню, чи видумали було (вплоть до того, що бородавку якусь), так платив 300 баксів хабаря.Для виду там вакансії. Бажаючих туди зараз хоч греблю гати. Ну, може, хтось не поділився з кришування борделів і його зняли, якщо так станеться, що не знайдуть свого любителя суботників, на те і вакансія, плюс для виду.Про тодішній оврал вище вже написано.Бачив я тих ментів, ще коли на Дарниці працював, що вони витворяли, як баб ганяли, копали ті їхні ящики з товарами, хапали їх, в переході там затягували в свої коморки, брали хабарі, отой толік там був, бігав за бабами, аж коли вони вже додому їхали, так хабарів хотів, на новий рік навіть 1 січня спеціально виходили хапали тих торгівців на новий рік, щоб познущатися.Що ці менти творять, досі запам'ятав передачу стосується кожного про Березівський інтернат, де якісь дівчинці зробили аборт кілька років тому, там, мало того, що в інтернаті до людей ставляться гірше ніж до скота, так якась жінка потім ще й розказувала, що продавали дівчат ментам, а вони їх возили по саунам. Ще й в передачі весь час говорили про цей аборт, а на головне, за що всі мали б отримати немалі строки, закрили очі. От хто покараний? Це просто жах! От ще й тому треба пересіяти, такі не підуть воювати, якщо відмовляєшся, просто сідай до в'язниці! Тоді точно не гідний бути поліцейським чи взагалі будь-яким силовиком це точно!