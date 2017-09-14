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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:07
Banderlog написав: Slon_Nosov написав: Banderlog написав:
Нація ухилянтів.(с)
Поспілкуйтесь з психологом, це вже занадто...
я спілкуюсь
В мене зара в сусідньому селі томосівці храм захоплюють. Іде прямий стрім в фб. Понаїхавші 20 річні пацанята в балаклавах розказують під прикриттям поліцаїв давлять на баьів. Поки чоловіки воюють а оставшисі ухилянти сидять дома під спвдницями. Ви думаєте що з фронту довго додому приїхати ?
Так ти ж нібито воюєш? Чи тільки стрім дивишся, цікаво, мабуть, як завжди, стрім ведуть попи-ФСБшники, баби, яких вони возять як масовку по селам (може, є й реальні зомбі, це не дивно, коли такі гроші йдуть на зомбування), і тітушок якраз московитська церква зазвичай навозить, і нападаю всі на селян, більшість яких хоче вигнати московитську "церкву" за кацапським кораблем.
А як ти ставишлся до того пашки мерседеса? Навіть не про службу кремлю, їзжити на крутезному мерседесі, виходити, на всіх плювати, хамити, назвати журналіста бомжом, "подивись на свої туфлі", бо туфлі не за мільйон, як у нього, це, напевно, так має себе поводити священик? Потім московитська церква збирала з вірян гроші на заставу для цього чуділи. Як це назвати?
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Сер 02 кві, 2025 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:10
Slon_Nosov написав:
Проходив ВЛК з тиском 200/120, пульс 120, написали друга ступінь гітертонії. Хоча цифри тягнуть на третю із зняттям з обліку в ТЦК.
У кожного лікаря питав кого признають непридатним....
Ви знайшли де запитать.
Обстежуйтесь в інституті серця по повній програмі плюс тамжеш МСКТ.
Там за день діагностують які є зміни та на яку ступінь тягне.
Якщо в головному мозоку є якісь зміни, то це вже буде підстава.
Далі знову з цим усим на ВЛК.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:23
Water написав: Slon_Nosov написав:
Проходив ВЛК з тиском 200/120, пульс 120, написали друга ступінь гітертонії. Хоча цифри тягнуть на третю із зняттям з обліку в ТЦК.
У кожного лікаря питав кого признають непридатним....
Ви знайшли де запитать.
Обстежуйтесь в інституті серця по повній програмі плюс тамжеш МСКТ.
Там за день діагностують які є зміни та на яку ступінь тягне.
Якщо в головному мозоку є якісь зміни, то це вже буде підстава.
Далі знову з цим усим на ВЛК.
Далеко не кожен на це піде і не у кожного буде можливість. Тому на комісії всям мають робити кардіограму, флюорографію, слухати, міряти тиск і робити загальний аналіз крові і сечі. Це той мінімум, що завжди був.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:24
hxbbgaf написав: detroytred написав: hxbbgaf написав:
Ну, тримати позиції - це теж битися, кривий та косий, мабуть, не переможе здорового та підготовленого, який йде його штурмувати? Хоча таким військовим як ти, напевно, на це плювати.
Ти тугий?
Тобі ж Бандерлог вказав на розподіл функцій. Битися з підготовленим здоровим ти наврядчи будеш, якщо ти кривий-косий.
До речі, навчать тебе за два місяці зараз. БЗВП. І навчений..
На відміну від якогось техніка васильківського вату, який 30+ років тому одного разу потримав автомата на присязі, зробив 3 постріли на КМБ, і буде кинутий на посаду без будь-якої підготовки.
Або тих же оф. вкафедр.
45 днів. Звичайно, що рембо к кожної людини за півтора місяці не зробиш, це вимушена міра, бо отакі як ти та інші здорові бикани не воюють.
Що за подвійна логіка знову, якиййсь робітник, який служив і складав присягу (це окреме питання до всієї системи, що він там півтора роки робив під час служби і скільки грошей на це було витрачено, якщо він зробив за цей час 3 постріли і все), і чого без підготовки, якщо все так погано, він теж пройти підготовку.. Чого конкретно до мене всі причепились? Я взагалі не тримав ніякої зброї, тільки в 10-му класі на ДПЮ макет гранати кидав на 14 метрів, отримав за це двійку, а зброї взагалі не було, навіть макета. От повертатись наліво-направо, марширувати, равняйсь, смірно, здра жла тварищ-мійор (реально по буквах казав, що так треба говорити), це було, говорив той "тваріщ", що треба знести всі гори в Чечні із тими чеченцями, тільки це ніяк не зробити, теж було, був прокацапом... Ще й написав потім, що я неадекватно себе поводжу, хоча взагалі сидів нікого не чипав, тільки мене доставали.
І я ж не кажу, що я неповинен воювати, це ви так кажете. Хоча професійного балакуна (оце схоже, недаром говорять, 25 років анекдоти травили) все одно не переговорити, якщо він вирішив витратити весь свій щас на те, щоб доводити, що він не повинен воювати.
Та бо ви щоразу як не зʼявитесь то одразу з заявами, хто поперед вас має піти мобілізуватися. До поліції у вас ненависть, водіїв теж чогось записали в чергу поперед себе, теж класова ненависть?
І що, ті, хто слідкував за здоровʼям, сидів на дієтах, якимсь спортом займався, обстежувався - в них раптом обовʼязку мобілізуватися стало більше, ніж у вас, що сам собі прописав препаратів і вбиває печінку?
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:31
hxbbgaf написав:
Ну, навіть якщо крутив гайки, нехай і зараз іде крутить гайки на літаках. А не вміє, що зараз треба, і це вже 4-й рік продовжується, нехай робить, що вміє, як всі, я вже казав, мерчендайзер же не каже в військоматі, хочу бути на війні тільки мерчендайзером і все. І на пенсію в 43 не йде. І не розказує, що не повинен воювати. а за нього повинні. А йде на БЗВП. А військові всі її проходили. Всі з одного тіста!
Ти тугий?
Тобі цим прикладом пояснювалося не про те, що оті "крутящі гайки на літаках" не призиваються, тому що по 3 патрони колись пульнули або не того ВОСа мають, як ото верещить флайд, а спростовувалася твоя вопля, що оті всі бувші всл супер підготовлені, бо 25 років навчалися воювати, на відміну від тебе.
Або уяви прапора сєкрєтки, який 25 років видав документи та карти. І з отієї своєї конури-сєкрєтки не вилазив.
І ще раз для тебе, тугого, -- вже давно всіх їх призивають, не дивлячись на ВОС.
Але на відміну від тебе на БЗВП не направляють. От і вся різниця.
Ти ж через 2 місяця будеш навчений)) по самі вуха. Рємба.
________________________________
Да можна не те, що ранню пенсію не давати, а ще взагалі гроші не платити. Без проблем.
Коли, окрім тебе, ще бажаючі на отакі умови знайдуться, то так і буде.
Зі своїми хатєлками, дитятко, в дітсадок.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 02 кві, 2025 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:33
Faceless написав:
Та бо ви щоразу як не зʼявитесь то одразу з заявами, хто поперед вас має піти мобілізуватися. До поліції у вас ненависть, водіїв теж чогось записали в чергу поперед себе, теж класова ненависть?
І що, ті, хто слідкував за здоровʼям, сидів на дієтах, якимсь спортом займався, обстежувався - в них раптом обовʼязку мобілізуватися стало більше, ніж у вас, що сам собі прописав препаратів і вбиває печінку?
То все ваші здогадки. Всі в рівних умовах мають бути. Якщо силовики, повністю здорові і навчені, логічно, що мали б іти першими. За водіїв мова йшла за те, що у пішоходів перевіряють доки на кожному кроці, а у водіїв, адвокати наперебій кажуть, що не можна перевіряти. Печінка в мене боліла, ще коли я нічого і не приймав. І тиск високий був, навпаки, як приймаю заспокійливі, він нижче. От якби мене в школі не били і до цього комусь було діло, напевно, здоров'я було б більше. І якби взагалі наша медична, судова система працювала, а не вбивала людей і створювала стреси, я вже писав, як батька хворого виписали за 1 день з лікарні на запорожця 26, а потім через 2 дні, як знов викликали швидку, на медмістечку забрали телефона і закрили і не пускали і за тиждень замордували. Як мама після аварії ледь ногу не втратила, коли в бсп замотали в гіпс замість того, щоб робити операцію, скільки потім стоїла операція, і яке зараз знущання з судом, який 5 років судить п'яного довбня, який її збив, коли вона йшла на зелене світло. Так судить, що воно нічого не компенсує і гуляє на свободі і ще й радіє, що його не мобілізують, бо підсудний, все куплено! Як сестра померла, лежала в морзі і нам тиждень ніхто не казав.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Сер 02 кві, 2025 21:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:38
detroytred написав:
І ще раз для тебе, тугого, -- вже давно всіх їх призивають, не дивлячись на ВОС.
Але на відміну від тебе на БЗВП не направляють. От і вся різниця.
Якби так було, ти б уже воював. Просто вони вважають, що не мають воювати. Он на суспільному на тому тижні в ток-шоу полковник запасу, стоїть розказує, хто чого повинен, молодий, здоровий, жодної зморшки. І навіть ніхто не спитав, чого не воюєш і який зараз запас, коли ж його задіювати, як не зараз..
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:41
hxbbgaf написав:
Всі в рівних умовах мають бути. Якщо силовики, повністю здорові і навчені, логічно, що мали б іти першими.
Ти якось визначася: або всі в рівних умовах, або якісь черги (перша, друга, третя і т.д.) за якимось критеріями.
Звісно критеріями, які тобі схотілося.
Ти бох? Чи хто щесь?
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:44
hxbbgaf написав: detroytred написав:
І ще раз для тебе, тугого, -- вже давно всіх їх призивають, не дивлячись на ВОС.
Але на відміну від тебе на БЗВП не направляють. От і вся різниця.
Якби так було, ти б уже воював. Просто вони вважають, що не мають воювати. Он на суспільному на тому тижні в ток-шоу полковник запасу, стоїть розказує, хто чого повинен, молодий, здоровий, жодної зморшки. І навіть ніхто не спитав, чого не воюєш і який зараз запас, коли ж його задіювати, як не зараз..
Тобі вже по -надцятому разу -- особисто в мене відстрочка.
Про те, як воєнпенси повним ходом призиваються, можеш запевнитися ти сам особисто, потрапивши до війська.
Там їх чимало.
Сконцентруйся. Спробуй записувати ключові фрази. По надцятому колу вже ж.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:48
detroytred написав: hxbbgaf написав:
Всі в рівних умовах мають бути. Якщо силовики, повністю здорові і навчені, логічно, що мали б іти першими.
Ти якось визначася: або всі в рівних умовах, або якісь черги (перша, друга, третя і т.д.) за якимось критеріями.
Звісно критеріями, які тобі схотілося.
Ти бох? Чи хто щесь?
В рівних умовах - закон має бути один для всіх. А за одними умовами всіх мобілізувати і здорових, і хворих - то ви занадто мудро хочете, хоча навіть цього немає, он той Пром, якому вже ціпок рекомендували, возять його автобусами кожні кілька тижнів і пропонують по всім частинам, а вас ніхто нікуди не возить...
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