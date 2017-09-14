hxbbgaf написав: Всі в рівних умовах мають бути. Якщо силовики, повністю здорові і навчені, логічно, що мали б іти першими.
Ти якось визначася: або всі в рівних умовах, або якісь черги (перша, друга, третя і т.д.) за якимось критеріями.
Звісно критеріями, які тобі схотілося. Ти бох? Чи хто щесь?
В рівних умовах - закон має бути один для всіх. А за одними умовами всіх мобілізувати і здорових, і хворих - то ви занадто мудро хочете, хоча навіть цього немає, он той Пром, якому вже ціпок рекомендували, возять його автобусами кожні кілька тижнів і пропонують по всім частинам, а вас ніхто нікуди не возить...
Так і тебе, чудо, ніхто нікуди не возить. А Прома возять. Як так? (С)
Чому ж не обурюєшся? Що тебе не возять, а Прома возять.
Якщо вона не за хабарі куплена. Я писав про бронювання, що його треба зменшувати, особливо, для силовиків, залишити тільки критичне, з відстрочками, напевно, теж є, що зменшувати. Наприклад, купа людей потікали, бо вивозили інваліда. От навіщо всім було потрібно вивозити інвалідів? Потім дружини повертались із тими інвалідами обратно.
Якщо вона не за хабарі куплена. Я писав про бронювання, що його треба зменшувати, особливо, для силовиків, залишити тільки критичне, з відстрочками, напевно, теж є, що зменшувати. Наприклад, купа людей потікали, бо вивозили інваліда. От навіщо всім було потрібно вивозити інвалідів? Потім дружини повертались із тими інвалідами обратно.
Свої *якщо* можеш запхати собі в ...
Хотєлки маєш скасування відстрочок? А які ще? Нехай кожен висуне свої якісь. Повір, там й такі будуть, що отаких, як ти, в першу чергу ... для "відсвічування в теплик". І яких тільки не буде хатєлок.
То ото, коли буде визначено в суспільстві-державі, то тоді отак і повинно бути. А поки, як є.
Зі своїми хатєлками паняй і пробивай їх в якості закону тощо. А висувати їх в якості претензій комусь? То йди з ними на... Вважай, що це хатєлка на твою хатєлку.
detroytred написав:Так і тебе, чудо, ніхто нікуди не возить. А Прома возять. Як так? (С)
Чому ж не обурюєшся? Що тебе не возять, а Прома возять.
Мене до 6 червня, може, ще й будуть возити, а ось ти, я бачу, нікуди не збираєшся.
До чого оце може будуть, може ні.
Я питаю: *Чому ж не обурюєшся? Що тебе не возять, а Прома возять.*
Мені не потрібно збиратися. Я давно зібрався. Зникнуть підстави, призвуть, то взуття купив, розносив. Чи як я в твоїй уяві збиратися повинен? Яка ще й тут в тебе хатєлка до мене? І розкажи, як ти збираєшся. Отак -- когось іншого закликаєш; претензії до інших висуваєш; хатєлки вигадуєш.
Здається, хтось, хто має все вирішувати, казав, що воювати будуть всі. От із того і виходжу. Ну, всі, звичайно, не можуть, окрім непридатних і критичної інфраструктури. Але те, що ми зараз бачимо, ніяк не вписується в цю фразу. Про відсвічування в теплик міг написати тільки покидьок, ніхто не здивується, якщо дізнається, що там за відстрочки і скільки вони коштували. Та ти тут доводиш вже рік точно, що не повинен воювати, яке взуття. Зрозуміло, що там за підстави, що навіть не пишеш.
hxbbgaf написав:Здається, хтось, хто має все вирішувати, казав, що воювати будуть всі. От із того і виходжу. Ну, всі, звичайно, не можуть, окрім непридатних і критичної інфраструктури. Але те, що ми зараз бачимо, ніяк не вписується в цю фразу. Про відсвічування в теплик міг написати тільки покидьок, ніхто не здивується, якщо дізнається, що там за відстрочки і скільки вони коштували.
Чуваче, фраз було і буде багато.
Але повинен діяти саме закон.
Бо саме на підставі фрази тебе запхають в буса і т.д.
З автором *відсвічування в теплик* (війна цинічна річ...) ти сьогодні дебатував)). І він на відміну від тебе, ідейного, вже третій рік отам. Герой.
Спробуй будувати не на брехні -- про "не повинен воювати" -- я навіть приблизно такого ніколи не стверджував. Або пртензії зі стелі, або хатєлки, або брехня -- от і всі твої підстави. Пігулки прийми.
в той день їхав на авто по фонтанській дорозі(перший прильот відчув коли був на пр.Шевченко) мене обігнали дві машини швидкої допомоги, звернув направо на 10й станції і почув потужний вибух (думав що два колеса пробив відразу (а це був другий удар балістикою у те саме місце, коли туди прибули рятувальники), я був за 800м від вибуху (пощастило, що повернув)
Не понял. Били по Даче Ковалевского ? Вы на 10-й БФ ? 800м от попадания ?
ЛАД написав:И сумеете это делать хорошо, если ушли достаточно давно.
я досі цікавлюсь і читаю всі новини (конвенції, правила) стосовно судоплавства(що бути в курсі, т.к. updated)
Это вам +. Но вы вполне могли этого не делать.
не маю притенцій до військових пенсіонерів у віці 55+(тут тільки на власному бажанні (як Freeze)
кому 45+ це боєздатного віку чоловіки
Не спорю. Но точно такие же "боєздатні чоловіки", как и любой другой этого возраста. При этом сегодня это уже, скорее, не 45+, а, как минимум, 48+ - во время войны на пенсию не отправляют. К тому же это, как правило, люди не ниже майора - вряд ли сколько-нибудь толковый офицер за 25 лет не дослуживается до этого звания. А скорее, выше. Не знаю, как сегодня, но раньше в 45 уходили на пенсию до майора. Т.е. подавляющее большинство военных пенсионеров, думаю, 53+. О бывших солдатах-контрактниках, сами понимаете, говорить не приходится. Если человек прослужил, к примеру, 5 лет от 25 до 30, то в 35 он ненамного лучше любого другого 35-летнего.
hxbbgaf написав:Здається, хтось, хто має все вирішувати, казав, що воювати будуть всі. От із того і виходжу. Ну, всі, звичайно, не можуть, окрім непридатних і критичної інфраструктури. Але те, що ми зараз бачимо, ніяк не вписується в цю фразу. Про відсвічування в теплик міг написати тільки покидьок, ніхто не здивується, якщо дізнається, що там за відстрочки і скільки вони коштували.
Чуваче, фраз було і буде багато.
Але повинен діяти саме закон.
Бо саме на підставі фрази тебе запхають в буса і т.д.
З автором *відсвічування в теплик* (війна цинічна річ...) ти сьогодні дебатував)). І він на відміну від тебе, ідейного, вже третій рік отам. Герой.
Спробуй будувати не на брехні -- про "не повинен воювати" -- я навіть приблизно такого ніколи не стверджував. Або пртензії зі стелі, або хатєлки, або брехня -- от і всі твої підстави. Пігулки прийми.
Повинен, але ж він не завжди діє. Одні відкупляються, інші блатні, а суди не працюють, тому і хабарництво, інших, навпаки, з ціпком катають по частинам, або б'ють (що-що, а бити тебе точно ніхто не має права, коли ти не загрожуєш чиємусь здоров'ю та життю). І закон не завжди досконалий, є шпарини, є пролоббійовані закони, тому і закон, буває, що треба змінювати. На те вони і форуми, щоб це обговорювати. Я це чув від тебе і зрозумів це так, що ти хочеш відправляти "косих і кривих" людей на фронт в якості приманки на вірну смерть (із логіки, що свій дрон, або навіть потрачена ворогом куля дорожче за людське життя). Оце і є логіка, я вже писав, кого. Може, ще садиста, збоченця і маніяка, або просто провокатора (навіть з точки зору "цинічної війни" це маячня, оцінювати життя людини в кулю чи дрон, ще й у 21-му сторіччі) Я ще влітку масу цитат наводив, ти кожен раз пишеш, що не стверджував.