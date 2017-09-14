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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13457134581345913460>
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 21:51

  hxbbgaf написав:
  detroytred написав:
  hxbbgaf написав: Всі в рівних умовах мають бути. Якщо силовики, повністю здорові і навчені, логічно, що мали б іти першими.

Ти якось визначася: або всі в рівних умовах, або якісь черги (перша, друга, третя і т.д.) за якимось критеріями.

Звісно критеріями, які тобі схотілося.
Ти бох? Чи хто щесь?

В рівних умовах - закон має бути один для всіх. А за одними умовами всіх мобілізувати і здорових, і хворих - то ви занадто мудро хочете, хоча навіть цього немає, он той Пром, якому вже ціпок рекомендували, возять його автобусами кожні кілька тижнів і пропонують по всім частинам, а вас ніхто нікуди не возить...

Так і тебе, чудо, ніхто нікуди не возить.
А Прома возять.
Як так? (С)

Чому ж не обурюєшся? Що тебе не возять, а Прома возять.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 21:53

  detroytred написав: особисто в мене відстрочка.

Якщо вона не за хабарі куплена. Я писав про бронювання, що його треба зменшувати, особливо, для силовиків, залишити тільки критичне, з відстрочками, напевно, теж є, що зменшувати. Наприклад, купа людей потікали, бо вивозили інваліда. От навіщо всім було потрібно вивозити інвалідів? Потім дружини повертались із тими інвалідами обратно.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 21:55

  detroytred написав:Так і тебе, чудо, ніхто нікуди не возить.
А Прома возять.
Як так? (С)

Чому ж не обурюєшся? Що тебе не возять, а Прома возять.


Мене до 6 червня, може, ще й будуть возити, а ось ти, я бачу, нікуди не збираєшся.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:01

  hxbbgaf написав:
  detroytred написав: особисто в мене відстрочка.

Якщо вона не за хабарі куплена. Я писав про бронювання, що його треба зменшувати, особливо, для силовиків, залишити тільки критичне, з відстрочками, напевно, теж є, що зменшувати. Наприклад, купа людей потікали, бо вивозили інваліда. От навіщо всім було потрібно вивозити інвалідів? Потім дружини повертались із тими інвалідами обратно.

Свої *якщо* можеш запхати собі в ...

Хотєлки маєш скасування відстрочок?
А які ще?
Нехай кожен висуне свої якісь.
Повір, там й такі будуть, що отаких, як ти, в першу чергу ... для "відсвічування в теплик".
І яких тільки не буде хатєлок.

То ото, коли буде визначено в суспільстві-державі, то тоді отак і повинно бути.
А поки, як є.

Зі своїми хатєлками паняй і пробивай їх в якості закону тощо.
А висувати їх в якості претензій комусь? То йди з ними на...
Вважай, що це хатєлка на твою хатєлку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:09

  hxbbgaf написав:
  detroytred написав:Так і тебе, чудо, ніхто нікуди не возить.
А Прома возять.
Як так? (С)

Чому ж не обурюєшся? Що тебе не возять, а Прома возять.


Мене до 6 червня, може, ще й будуть возити, а ось ти, я бачу, нікуди не збираєшся.

До чого оце може будуть, може ні.

Я питаю: *Чому ж не обурюєшся? Що тебе не возять, а Прома возять.*

Мені не потрібно збиратися. Я давно зібрався. Зникнуть підстави, призвуть, то взуття купив, розносив.
Чи як я в твоїй уяві збиратися повинен? Яка ще й тут в тебе хатєлка до мене?
І розкажи, як ти збираєшся.
Отак -- когось іншого закликаєш; претензії до інших висуваєш; хатєлки вигадуєш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:15

Здається, хтось, хто має все вирішувати, казав, що воювати будуть всі. От із того і виходжу. Ну, всі, звичайно, не можуть, окрім непридатних і критичної інфраструктури. Але те, що ми зараз бачимо, ніяк не вписується в цю фразу.
Про відсвічування в теплик міг написати тільки покидьок, ніхто не здивується, якщо дізнається, що там за відстрочки і скільки вони коштували.
Та ти тут доводиш вже рік точно, що не повинен воювати, яке взуття. Зрозуміло, що там за підстави, що навіть не пишеш.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:20

  hxbbgaf написав:Здається, хтось, хто має все вирішувати, казав, що воювати будуть всі. От із того і виходжу. Ну, всі, звичайно, не можуть, окрім непридатних і критичної інфраструктури. Але те, що ми зараз бачимо, ніяк не вписується в цю фразу.
Про відсвічування в теплик міг написати тільки покидьок, ніхто не здивується, якщо дізнається, що там за відстрочки і скільки вони коштували.

Чуваче, фраз було і буде багато.

Але повинен діяти саме закон.

Бо саме на підставі фрази тебе запхають в буса і т.д.

З автором *відсвічування в теплик* (війна цинічна річ...) ти сьогодні дебатував)). І він на відміну від тебе, ідейного, вже третій рік отам. Герой.

Спробуй будувати не на брехні -- про "не повинен воювати" -- я навіть приблизно такого ніколи не стверджував.
Або пртензії зі стелі, або хатєлки, або брехня -- от і всі твої підстави. Пігулки прийми.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:25

  prodigy написав:21 загиблий, понад 70 поранених: перші роковини трагедії на Дачі Ковалевського

загинуло і було поранено багато поліцейських і працівників ДСНС

https://suspilne.media/odesa/971277-21- ... alevskogo/

в той день їхав на авто по фонтанській дорозі(перший прильот відчув коли був на пр.Шевченко) мене обігнали дві машини швидкої допомоги, звернув направо на 10й станції і почув потужний вибух (думав що два колеса пробив відразу (а це був другий удар балістикою у те саме місце, коли туди прибули рятувальники), я був за 800м від вибуху (пощастило, що повернув)


Не понял. Били по Даче Ковалевского ? Вы на 10-й БФ ? 800м от попадания ?
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:32

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И сумеете это делать хорошо, если ушли достаточно давно.

я досі цікавлюсь і читаю всі новини (конвенції, правила) стосовно судоплавства(що бути в курсі, т.к. updated)
Это вам +.
Но вы вполне могли этого не делать.

не маю притенцій до військових пенсіонерів у віці 55+(тут тільки на власному бажанні (як Freeze)

кому 45+ це боєздатного віку чоловіки
Не спорю.
Но точно такие же "боєздатні чоловіки", как и любой другой этого возраста. При этом сегодня это уже, скорее, не 45+, а, как минимум, 48+ - во время войны на пенсию не отправляют. К тому же это, как правило, люди не ниже майора - вряд ли сколько-нибудь толковый офицер за 25 лет не дослуживается до этого звания. А скорее, выше. Не знаю, как сегодня, но раньше в 45 уходили на пенсию до майора. Т.е. подавляющее большинство военных пенсионеров, думаю, 53+.
О бывших солдатах-контрактниках, сами понимаете, говорить не приходится. Если человек прослужил, к примеру, 5 лет от 25 до 30, то в 35 он ненамного лучше любого другого 35-летнего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:42

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Здається, хтось, хто має все вирішувати, казав, що воювати будуть всі. От із того і виходжу. Ну, всі, звичайно, не можуть, окрім непридатних і критичної інфраструктури. Але те, що ми зараз бачимо, ніяк не вписується в цю фразу.
Про відсвічування в теплик міг написати тільки покидьок, ніхто не здивується, якщо дізнається, що там за відстрочки і скільки вони коштували.

Чуваче, фраз було і буде багато.

Але повинен діяти саме закон.

Бо саме на підставі фрази тебе запхають в буса і т.д.

З автором *відсвічування в теплик* (війна цинічна річ...) ти сьогодні дебатував)). І він на відміну від тебе, ідейного, вже третій рік отам. Герой.

Спробуй будувати не на брехні -- про "не повинен воювати" -- я навіть приблизно такого ніколи не стверджував.
Або пртензії зі стелі, або хатєлки, або брехня -- от і всі твої підстави. Пігулки прийми.

Повинен, але ж він не завжди діє. Одні відкупляються, інші блатні, а суди не працюють, тому і хабарництво, інших, навпаки, з ціпком катають по частинам, або б'ють (що-що, а бити тебе точно ніхто не має права, коли ти не загрожуєш чиємусь здоров'ю та життю). І закон не завжди досконалий, є шпарини, є пролоббійовані закони, тому і закон, буває, що треба змінювати. На те вони і форуми, щоб це обговорювати.
Я це чув від тебе і зрозумів це так, що ти хочеш відправляти "косих і кривих" людей на фронт в якості приманки на вірну смерть (із логіки, що свій дрон, або навіть потрачена ворогом куля дорожче за людське життя). Оце і є логіка, я вже писав, кого. Може, ще садиста, збоченця і маніяка, або просто провокатора (навіть з точки зору "цинічної війни" це маячня, оцінювати життя людини в кулю чи дрон, ще й у 21-му сторіччі)
Я ще влітку масу цитат наводив, ти кожен раз пишеш, що не стверджував.
hxbbgaf
 
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