Додано: Сер 02 кві, 2025 22:42

detroytred написав: hxbbgaf написав: Здається, хтось, хто має все вирішувати, казав, що воювати будуть всі. От із того і виходжу. Ну, всі, звичайно, не можуть, окрім непридатних і критичної інфраструктури. Але те, що ми зараз бачимо, ніяк не вписується в цю фразу.

Про відсвічування в теплик міг написати тільки покидьок, ніхто не здивується, якщо дізнається, що там за відстрочки і скільки вони коштували. Здається, хтось, хто має все вирішувати, казав, що воювати будуть всі. От із того і виходжу. Ну, всі, звичайно, не можуть, окрім непридатних і критичної інфраструктури. Але те, що ми зараз бачимо, ніяк не вписується в цю фразу.Про відсвічування в теплик міг написати тільки покидьок, ніхто не здивується, якщо дізнається, що там за відстрочки і скільки вони коштували.

Чуваче, фраз було і буде багато.



Але повинен діяти саме закон.



Бо саме на підставі фрази тебе запхають в буса і т.д.



З автором *відсвічування в теплик* (війна цинічна річ...) ти сьогодні дебатував)). І він на відміну від тебе, ідейного, вже третій рік отам. Герой.



Спробуй будувати не на брехні -- про "не повинен воювати" -- я навіть приблизно такого ніколи не стверджував.

Або пртензії зі стелі, або хатєлки, або брехня -- от і всі твої підстави. Пігулки прийми. Чуваче, фраз було і буде багато.Але повинен діяти саме закон.Бо саме на підставі фрази тебе запхають в буса і т.д.З автором *відсвічування в теплик* (війна цинічна річ...) ти сьогодні дебатував)). І він на відміну від тебе, ідейного, вже третій рік отам. Герой.Спробуй будувати не на брехні -- про "не повинен воювати" -- я навіть приблизно такого ніколи не стверджував.Або пртензії зі стелі, або хатєлки, або брехня -- от і всі твої підстави. Пігулки прийми.

Повинен, але ж він не завжди діє. Одні відкупляються, інші блатні, а суди не працюють, тому і хабарництво, інших, навпаки, з ціпком катають по частинам, або б'ють (що-що, а бити тебе точно ніхто не має права, коли ти не загрожуєш чиємусь здоров'ю та життю). І закон не завжди досконалий, є шпарини, є пролоббійовані закони, тому і закон, буває, що треба змінювати. На те вони і форуми, щоб це обговорювати.Я це чув від тебе і зрозумів це так, що ти хочеш відправляти "косих і кривих" людей на фронт в якості приманки на вірну смерть (із логіки, що свій дрон, або навіть потрачена ворогом куля дорожче за людське життя). Оце і є логіка, я вже писав, кого. Може, ще садиста, збоченця і маніяка, або просто провокатора (навіть з точки зору "цинічної війни" це маячня, оцінювати життя людини в кулю чи дрон, ще й у 21-му сторіччі)Я ще влітку масу цитат наводив, ти кожен раз пишеш, що не стверджував.