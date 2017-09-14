Якщо вона не за хабарі куплена. Я писав про бронювання, що його треба зменшувати, особливо, для силовиків, залишити тільки критичне, з відстрочками, напевно, теж є, що зменшувати. Наприклад, купа людей потікали, бо вивозили інваліда. От навіщо всім було потрібно вивозити інвалідів? Потім дружини повертались із тими інвалідами обратно.
Свої *якщо* можеш запхати собі в ...
Хотєлки маєш скасування відстрочок? А які ще? Нехай кожен висуне свої якісь. Повір, там й такі будуть, що отаких, як ти, в першу чергу ... для "відсвічування в теплик". І яких тільки не буде хатєлок.
То ото, коли буде визначено в суспільстві-державі, то тоді отак і повинно бути. А поки, як є.
Зі своїми хатєлками паняй і пробивай їх в якості закону тощо. А висувати їх в якості претензій комусь? То йди з ними на... Вважай, що це хатєлка на твою хатєлку.
detroytred написав:Так і тебе, чудо, ніхто нікуди не возить. А Прома возять. Як так? (С)
Чому ж не обурюєшся? Що тебе не возять, а Прома возять.
Мене до 6 червня, може, ще й будуть возити, а ось ти, я бачу, нікуди не збираєшся.
До чого оце може будуть, може ні.
Я питаю: *Чому ж не обурюєшся? Що тебе не возять, а Прома возять.*
Мені не потрібно збиратися. Я давно зібрався. Зникнуть підстави, призвуть, то взуття купив, розносив. Чи як я в твоїй уяві збиратися повинен? Яка ще й тут в тебе хатєлка до мене? І розкажи, як ти збираєшся. Отак -- когось іншого закликаєш; претензії до інших висуваєш; хатєлки вигадуєш.
Здається, хтось, хто має все вирішувати, казав, що воювати будуть всі. От із того і виходжу. Ну, всі, звичайно, не можуть, окрім непридатних і критичної інфраструктури. Але те, що ми зараз бачимо, ніяк не вписується в цю фразу. Про відсвічування в теплик міг написати тільки покидьок, ніхто не здивується, якщо дізнається, що там за відстрочки і скільки вони коштували. Та ти тут доводиш вже рік точно, що не повинен воювати, яке взуття. Зрозуміло, що там за підстави, що навіть не пишеш.
hxbbgaf написав:Здається, хтось, хто має все вирішувати, казав, що воювати будуть всі. От із того і виходжу. Ну, всі, звичайно, не можуть, окрім непридатних і критичної інфраструктури. Але те, що ми зараз бачимо, ніяк не вписується в цю фразу. Про відсвічування в теплик міг написати тільки покидьок, ніхто не здивується, якщо дізнається, що там за відстрочки і скільки вони коштували.
Чуваче, фраз було і буде багато.
Але повинен діяти саме закон.
Бо саме на підставі фрази тебе запхають в буса і т.д.
З автором *відсвічування в теплик* (війна цинічна річ...) ти сьогодні дебатував)). І він на відміну від тебе, ідейного, вже третій рік отам. Герой.
Спробуй будувати не на брехні -- про "не повинен воювати" -- я навіть приблизно такого ніколи не стверджував. Або пртензії зі стелі, або хатєлки, або брехня -- от і всі твої підстави. Пігулки прийми.
в той день їхав на авто по фонтанській дорозі(перший прильот відчув коли був на пр.Шевченко) мене обігнали дві машини швидкої допомоги, звернув направо на 10й станції і почув потужний вибух (думав що два колеса пробив відразу (а це був другий удар балістикою у те саме місце, коли туди прибули рятувальники), я був за 800м від вибуху (пощастило, що повернув)
Не понял. Били по Даче Ковалевского ? Вы на 10-й БФ ? 800м от попадания ?
ЛАД написав:И сумеете это делать хорошо, если ушли достаточно давно.
я досі цікавлюсь і читаю всі новини (конвенції, правила) стосовно судоплавства(що бути в курсі, т.к. updated)
Это вам +. Но вы вполне могли этого не делать.
не маю притенцій до військових пенсіонерів у віці 55+(тут тільки на власному бажанні (як Freeze)
кому 45+ це боєздатного віку чоловіки
Не спорю. Но точно такие же "боєздатні чоловіки", как и любой другой этого возраста. При этом сегодня это уже, скорее, не 45+, а, как минимум, 48+ - во время войны на пенсию не отправляют. К тому же это, как правило, люди не ниже майора - вряд ли сколько-нибудь толковый офицер за 25 лет не дослуживается до этого звания. А скорее, выше. Не знаю, как сегодня, но раньше в 45 уходили на пенсию до майора. Т.е. подавляющее большинство военных пенсионеров, думаю, 53+. О бывших солдатах-контрактниках, сами понимаете, говорить не приходится. Если человек прослужил, к примеру, 5 лет от 25 до 30, то в 35 он ненамного лучше любого другого 35-летнего.
hxbbgaf написав:Здається, хтось, хто має все вирішувати, казав, що воювати будуть всі. От із того і виходжу. Ну, всі, звичайно, не можуть, окрім непридатних і критичної інфраструктури. Але те, що ми зараз бачимо, ніяк не вписується в цю фразу. Про відсвічування в теплик міг написати тільки покидьок, ніхто не здивується, якщо дізнається, що там за відстрочки і скільки вони коштували.
Чуваче, фраз було і буде багато.
Але повинен діяти саме закон.
Бо саме на підставі фрази тебе запхають в буса і т.д.
З автором *відсвічування в теплик* (війна цинічна річ...) ти сьогодні дебатував)). І він на відміну від тебе, ідейного, вже третій рік отам. Герой.
Спробуй будувати не на брехні -- про "не повинен воювати" -- я навіть приблизно такого ніколи не стверджував. Або пртензії зі стелі, або хатєлки, або брехня -- от і всі твої підстави. Пігулки прийми.
Повинен, але ж він не завжди діє. Одні відкупляються, інші блатні, а суди не працюють, тому і хабарництво, інших, навпаки, з ціпком катають по частинам, бо продали всі "непридатні" місця, або б'ють (що-що, а бити тебе точно ніхто не має права, коли ти не загрожуєш чиємусь здоров'ю та життю). І закон не завжди досконалий, є шпарини, є пролоббійовані закони, тому і закон, буває, що треба змінювати. На те вони і форуми, щоб це обговорювати. Я це чув від тебе і зрозумів це так, що ти хочеш відправляти "косих і кривих" людей на фронт в якості приманки на вірну смерть (із логіки, що свій дрон, або навіть потрачена ворогом куля дорожче за людське життя). Оце і є логіка, я вже писав, кого. Може, ще садиста, збоченця і маніяка, або просто провокатора (навіть з точки зору "цинічної війни" це маячня, оцінювати життя людини в кулю чи дрон, ще й у 21-му сторіччі) Я ще влітку масу цитат наводив, ти кожен раз пишеш, що не стверджував.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 02 кві, 2025 22:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И сумеете это делать хорошо, если ушли достаточно давно.
я досі цікавлюсь і читаю всі новини (конвенції, правила) стосовно судоплавства(що бути в курсі, т.к. updated)
Это вам +. Но вы вполне могли этого не делать.
не маю притенцій до військових пенсіонерів у віці 55+(тут тільки на власному бажанні (як Freeze)
кому 45+ це боєздатного віку чоловіки
Не спорю. Но точно такие же "боєздатні чоловіки", как и любой другой этого возраста. При этом сегодня это уже, скорее, не 45+, а, как минимум, 48+ - во время войны на пенсию не отправляют. К тому же это, как правило, люди не ниже майора - вряд ли сколько-нибудь толковый офицер за 25 лет не дослуживается до этого звания. А скорее, выше. Не знаю, как сегодня, но раньше в 45 уходили на пенсию до майора. Т.е. подавляющее большинство военных пенсионеров, думаю, 53+. О бывших солдатах-контрактниках, сами понимаете, говорить не приходится. Если человек прослужил, к примеру, 5 лет от 25 до 30, то в 35 он ненамного лучше любого другого 35-летнего.
Та вже наводили ті цифри, 178 000 тих пенсіонерів в віці від 43 до 60. Напевно, все ж таки більше знайомі з військовою справою, а навіть, якщо взяти, що і на тому ж рівні (на нульовому, якщо мова про цивільного, який не служив і не має військової кафедри), то 43-річний пенсіонер може бути хіба що серед силовиків. А пенсіонер, значить, його, та ще й зі званням, ніхто часто не мобілізує. А як це мент чи прикордонець (не військовий), то, чув, таких, взагалі знімали з обліку і випускали закордон (на фупі є така користувачка Ю-ла, вона казала, що бачила, як ті прикордонці-пенсіонери трохи за 40 виїздили закордон і ще й голосно це все обговорювали). Оце якраз той випадок, коли закон несправедливий. Хоча, по нинішньому закону, всі силові пенсіонери до 60 мали ще влітку знову стати на облік. Якщо людина служила 5 років, то ще через 5 років вже все забула чи що?
hxbbgaf написав:Повинен, але ж він не завжди діє. Одні відкупляються, інші блатні, а суди не працюють, тому і хабарництво, інших, навпаки, з ціпком катають по частинам, або б'ють (що-що, а бити тебе точно ніхто не має права, коли ти не загрожуєш чиємусь здоров'ю та життю). І закон не завжди досконалий, є шпарини, є пролоббійовані закони, тому і закон, буває, що треба змінювати. На те вони і форуми, щоб це обговорювати. Я це чув від тебе і зрозумів це так, що ти хочеш відправляти "косих і кривих" людей на фронт в якості приманки на вірну смерть (із логіки, що свій дрон, або навіть потрачена ворогом куля дорожче за людське життя). Оце і є логіка, я вже писав, кого. Може, ще садиста, збоченця і маніяка, або просто провокатора (навіть з точки зору "цинічної війни" це маячня, оцінювати життя людини в кулю чи дрон, ще й у 21-му сторіччі) Я ще влітку масу цитат наводив, ти кожен раз пишеш, що не стверджував.
Що в тебе з логікою? Також, як із пам'яттю?
Якщо ти щось зрозумів по-своєму, то тобі вже декілька разів було пояснено, що зрозумів ти неправильно, і розтлумачено, що малось на увазі. А ти тупо продовжуєш штовхати свою інтерпретацію.
Ще влітку, я спростував і тобі ж розтлумачив кожну (а їх було дві) наведену тобою цитати. Там і приблизно не було про те, що замість мене повинні воювати жінки, діти. Від мене взагалі нема претензій-пропозицій а-ля нехай хтось іде. Моє бачення одне було і є -- кожен сам повинен вирішувати. Відносно себе.
До інших я висував питання *чому він не на фронті?* виключно в якості алаверди. Таких п'ятеро.
То припиняй вигадувати, прямо брехати, висувати безпідставні хатєлки. В мене на відміну від тебе з пам'яттю та в логіку поки добре.
Да, закон діє не завжди. І тому ти вважаєш, що можна теж до інших зі своїми хатєлками, брехнею лізти? Ти начебто ідейний.