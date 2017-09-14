hxbbgaf написав:

Та вже наводили ті цифри, 178 000 тих пенсіонерів в віці від 43 до 60.Напевно, все ж таки більше знайомі з військовою справою, а навіть, якщо взяти, що і на тому ж рівні (на нульовому, якщо мова про цивільного, який не служив і не має військової кафедри), то 43-річний пенсіонер може бути хіба що серед силовиків. А пенсіонер, значить, його, та ще й зі званням, ніхто часто не мобілізує. А як це мент чи прикордонець (не військовий), то, чув, таких, взагалі знімали з обліку і випускали закордон (на фупі є така користувачка Ю-ла, вона казала, що бачила, як ті прикордонці-пенсіонери трохи за 40 виїздили закордон і ще й голосно це все обговорювали). Оце якраз той випадок, коли закон несправедливий. Хоча, по нинішньому закону, всі силові пенсіонери до 60 мали ще влітку знову стати на облік.Якщо людина служила 5 років, то ще через 5 років вже все забула чи що?