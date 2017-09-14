hxbbgaf написав:Та вже наводили ті цифри, 178 000 тих пенсіонерів в віці від 43 до 60. Напевно, все ж таки більше знайомі з військовою справою, а навіть, якщо взяти, що і на тому ж рівні (на нульовому, якщо мова про цивільного, який не служив і не має військової кафедри), то 43-річний пенсіонер може бути хіба що серед силовиків. А пенсіонер, значить, його, та ще й зі званням, ніхто часто не мобілізує. А як це мент чи прикордонець (не військовий), то, чув, таких, взагалі знімали з обліку і випускали закордон (на фупі є така користувачка Ю-ла, вона казала, що бачила, як ті прикордонці-пенсіонери трохи за 40 виїздили закордон і ще й голосно це все обговорювали). Оце якраз той випадок, коли закон несправедливий. Хоча, по нинішньому закону, всі силові пенсіонери до 60 мали ще влітку знову стати на облік. Якщо людина служила 5 років, то ще через 5 років вже все забула чи що?
Да тільки Хотаб двічі наводив особисто тобі дані, які спростовували або розтлумачували оці твої хфантазії.
І напоркуа тебе це бентежить, якщо тобі світить "поїздка" до 6 червня, а ти отакий стерильний по житті??? Ти б до Бандерлога не ліз зі своєю маячнею зі стелі, а краще б взнав, що да як. А з Сашоюгбл домовився про посаду, яка більш-менш тобі підійшла. Успіха б розпитав, що потрібно буде.
А ти про космічні кораблі, які тобі недосяжні... Та ще й не з тільки дурницями, але й просто брехнею вперто прешся. Щоби що?
Ну, розтлумачення було таке собі. Було, хоча щодо жінок та дітей, то ти вже точно переборщив. Ну, кожен сам повинен вирішувати - звісно, що це було б ідеально, але це зараз не працює. По Конституції і за присягою є обов'язок під час воєнного стану. Я так розумію, ти тут кажеш про себе - ти хочеш вирішувати, а решті - цинізм війни і відсвічування в теплики? Закон діє не завжди, тому я пишу, що треба робити, щоб він діяв. Насамперед, потрібна люстрація суддів і реформа судової системи.
hxbbgaf написав:Ну, розтлумачення було таке собі. Було, хоча щодо жінок та дітей, то ти вже точно переборщив. Ну, кожен сам повинен вирішувати - звісно, що це було б ідеально, але це зараз не працює. По Конституції і за присягою є обов'язок під час военного стану. Я так розумію, ти тут кажеш про себе - ти хочеш вирішувати, а решті - цинізм війни і відсвічування в теплики? Закон діє не завжди, тому я пишу, що треба робити, щоб він діяв. Насамперед, потрібна люстрація суддів і реформа судової системи.
Ну спробу самокритично до себе. Дивись, в мене - "Моє бачення одне було і є -- кожен сам повинен вирішувати. Відносно себе." (Ключове слово чітко -- КОЖЕН).
А ти зі стелі ліпиш про "Я так розумію, ти тут кажеш про себе - ти хочеш вирішувати, а решті - цинізм війни і відсвічування в теплики?"
Зрозумій, ну не можна так. Бо ти або хворий, або брехло. Чи 2 в 1.
Отак, як сам собі втєм'яшиш розуміння чужої думки, так і вважаєш. Отак само було і з жінками-дітьми; тепер ще й тепликом. Ну і продовжується з "не повинен воювати, повинні інші".
hxbbgaf написав:Ну, розтлумачення було таке собі. Було, хоча щодо жінок та дітей, то ти вже точно переборщив. Ну, кожен сам повинен вирішувати - звісно, що це було б ідеально, але це зараз не працює. По Конституції і за присягою є обов'язок під час воєнного стану. Я так розумію, ти тут кажеш про себе - ти хочеш вирішувати, а решті - цинізм війни і відсвічування в теплики? Закон діє не завжди, тому я пишу, що треба робити, щоб він діяв. Насамперед, потрібна люстрація суддів і реформа судової системи.
щоб ми перемогли треба мотивованих майданівців на фронт А тих кого це вже задовбало треба демобілізувати. Відвоював 3 роки? 3 роки дома сидиш. Бамбук куриш і тратиш зароблене в зсу. Логічно?
ЛАД написав:Расскажите, пожалуйста, какие сейчас особые можливості в Україні? Я действительно не знаю. Какие вам нужны не "слизькі відповіді"? Названия вузов и специальностей? Дети поступали туда, куда они хотели. Я не дивлюсь "на такі "вполне приличные" ВУЗи". Зачем мне это? Дети сами выбирают. И им виднее.
Приклад: у вас 2 онучки, в Харкові дуже гарна фіз.мат школа, з Харкова вивезли багато дітей. Ваші 2 онучки мають можливість навчатися майже в будь-якому навчальному закладі наразі тому що демографія jumpвсе виклав разів зо 20, .......
1. У меня внук и внучка. Внук только пойдёт в школу в этом году, внучка заканчивает 2-й класс. Но это не принципиально. 2. В младших классах физмат школа это не обязательно. И даже при сегодняшней демографии она только одна. И поездки через весь город тоже удовольствие ниже среднего. Кроме того, вы забыли, что в Харькове только онлайн обучение. И в вузах тоже. В высоком качестве онлайн обучения в вузе сильно сомневаюсь. 3. Не очень понял ваши расчёты. Что такое 3000€ и 600€? Это стоимость обучения в год и аренда квартиры? Где? В разных странах цены разные. В Германии, по-моему, обучение в вузе бесплатное. Цены в разных вузах и на разных специальностях у нас тоже разные (я правильно понял, что 40 тыс. грн это цена за год в нашем вузе?). Но получается, что основное достоинство учёбы здесь это экономия денег? 4. Вы хорошо рассказываете, но вы же знаете, что после 18 выезд мальчиков у нас закрыт?
В результате каких-то особых возможностей для обучения сегодня в Украине не вижу. Такие же, как были всегда, только похуже.
hxbbgaf написав:Ну, розтлумачення було таке собі. Було, хоча щодо жінок та дітей, то ти вже точно переборщив. Ну, кожен сам повинен вирішувати - звісно, що це було б ідеально, але це зараз не працює. По Конституції і за присягою є обов'язок під час воєнного стану. Я так розумію, ти тут кажеш про себе - ти хочеш вирішувати, а решті - цинізм війни і відсвічування в теплики? Закон діє не завжди, тому я пишу, що треба робити, щоб він діяв. Насамперед, потрібна люстрація суддів і реформа судової системи.
щоб ми перемогли треба мотивованих майданівців на фронт А тих кого це вже задовбало треба демобілізувати. Відвоював 3 роки? 3 роки дома сидиш. Бамбук куриш і тратиш зароблене в зсу. Логічно?
А чому тільки майданівців, той Майдан вже більше 11 років тому був, що ти до нього приліпився. Найбільш вмотивовані майданівці ще навесні 2014-го пішли прямо з тих палаток (коли крім них ніхто не хотів іти). Вже маса категорій перераховувалася, хто б міг піти.
То агенти ворога, який нас вбиває. Зараз йде боротьба (хотілося б вірити, що вона таки йде), щоб вигнати його геть, але все одно більшість церков зараз захоплена московским ворогом. ...... талдичать московську пропаганду по методичках, що їхній хазяїн гундяй, який закликає нас всіх вбивати? За що можна підтримувати ФСБшну церкву?
Та церква - то філіал ФСБ, там нема ніякої церкви, то ФСБшники, які ховають погони під рясою!
Вы ходили в церковь? Слушали проповеди? Слышали призывы "нас всіх вбивати"? Заявление в СБУ написали? Нет? Почему? Banderlog ясно написал, тех, кто ведёт враждебную пропаганду, кто наводит ракеты на цель и т.д. надо наказывать. Но лично тех, кто это делает. А не объявлять всех скопом врагами. Как объявили врагами ОПЗЖ. Если они были за сотрудничество с РФ, не значит, что они все поголовно враги и готовы приветствовать Путина и поддерживать его агрессию против Украины. Завтра вы ещё какую-то группу людей объявите врагами за их взгляды? Судить можно только за поступки. Иначе нечего осуждать Сталина. Вы призываете к тому же, что делал Сталин. И не только вы. Здесь есть ещё такие.
konstantin kirovograd написав:.......... Так же само другой военный говорил что в первые два месяца два кабинета работали в Министерстве здравохранения-все убежали.Он оформлял пацанов раненых на вывоз за рубеж на реабилитацию.Всё решалось за 5 минут а потом через полгода нужно уже было десять кабинетов обойти и покланятся всем.
Так, может, хорошо, что все тогда убежали? Может, лучше бы и не возвращались?