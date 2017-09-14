То агенти ворога, який нас вбиває. Зараз йде боротьба (хотілося б вірити, що вона таки йде), щоб вигнати його геть, але все одно більшість церков зараз захоплена московским ворогом. ...... талдичать московську пропаганду по методичках, що їхній хазяїн гундяй, який закликає нас всіх вбивати? За що можна підтримувати ФСБшну церкву?
Та церква - то філіал ФСБ, там нема ніякої церкви, то ФСБшники, які ховають погони під рясою!
Вы ходили в церковь? Слушали проповеди? Слышали призывы "нас всіх вбивати"? Заявление в СБУ написали? Нет? Почему? Banderlog ясно написал, тех, кто ведёт враждебную пропаганду, кто наводит ракеты на цель и т.д. надо наказывать. Но лично тех, кто это делает. А не объявлять всех скопом врагами. Как объявили врагами ОПЗЖ. Если они были за сотрудничество с РФ, не значит, что они все поголовно враги и готовы приветствовать Путина и поддерживать его агрессию против Украины. Завтра вы ещё какую-то группу людей объявите врагами за их взгляды? Судить можно только за поступки. Иначе нечего осуждать Сталина. Вы призываете к тому же, что делал Сталин. И не только вы. Здесь есть ещё такие.
А ворожа пропаганда нехай далі працює? Якщо голова тієї церкви гундяй, а він закликає нас вбивати, то які можуть бути ілюзії? Це московський патріархат. Відмовлялися відспівувати воїнів вони масово, про це 1000 разів розповідали. І пропаганду про узький мір гнали. Ось навіть сусіди ходіли якось, написали їм на листочку Микола (відспівувати треба було, чи щось таке), а вони демонстративно закреслили і написали Николай. Це така вказівка, розпалювати цю ворожнечу і ненависть до всього українського.
ЛАД написав: В результате каких-то особых возможностей для обучения сегодня в Украине не вижу. Такие же, как были всегда, только похуже.
Якщо хтось не бачить можливостей, то він їх і не використовує. Так воно і працює. Мабуть для всіх біженців кожна країна 250 фіз.мат шкіл на кожній вулиці відкривала. Чи ні? ) А якщо ні, то що? Хтось буде без репетитора ще. Взагалі можливості така цікава штука )))
ЛАД написав: В результате каких-то особых возможностей для обучения сегодня в Украине не вижу. Такие же, как были всегда, только похуже.
Якщо хтось не бачить можливостей, то він їх і не використовує. Так воно і працює. Мабуть для всіх біженців кожна країна 250 фіз.мат шкіл на кожній вулиці відкривала. Чи ні? ) А якщо ні, то що? Хтось буде без репетитора ще. Взагалі можливості така цікава штука )))
Вы слишком резки. Это в общем-то неплохо, иногда даже хорошо. Люблю таких женщин. . Злую, ветреную, колючую, . Хоть ненадолго, да мою! . Ту, что нас на земле помучила . И не даст нам скучать в раю. Но я нигде не писал, что немає можливостей. Вони, звісно, є. Завжди. Но вы писали о каких-то "особливих можливостях" сегодня в Украине. "особливі можливості" у украинцев (детей) сегодня, действительно, есть. Но, к сожалению, не в Украине. Мой внук, который сейчас уже 2,5 года в Германии (14 лет) имеет "особливі можливості". Он уже свободно говорит по-немецки, при этом не платит репетитору, а, можно сказать. ему платят за изучение языка. Если не будет разгильдяем, то сможет и поступить в немецкий вуз. Действительно, має "особливі можливості". Я бы, правда, предпочёл, чтобы не было войны и не было таких "особливих можливостей". Но сие от меня не зависит.